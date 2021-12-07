В Ярославской области задержали готовившего нападение на силовиков подростка

У мамкиного анархиста изъяли взрывчатку и обрез охотничьего ружья с боеприпасами.
Сегодня в России день задержаний опасной школоты: но если бывший ученик столичной школы №1297 пришёл к зданию учебного заведения с пневматическим пистолетом, и серьёзной опасности не представлял, то в поселке Каменки Рыбинского района Ярославской области задержали более сурового "мстителя" и борцуна с режимом, который действительно мог устроить террористический акт.
Начитавшийся трудов русских анархистов, 16-летний подросток состоял в закрытых ТГ-чатах, где призывал "соратников" к нападениям на представителей власти и органов правопорядка.
Малолетний "анархо-синдикалист" не только призывал к открытому терроризму, но и активно к нему готовился. Судя по всему, он оказался чересчур радикальным даже для своих товарищей по закрытым чатам, и его сдали свои же, когда он передавал партию взрывчатки одному из
соратников подельников.
«Пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 2005 года рождения», - сообщили в пресс-службе ФСБ России.
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По месту жительства 16-летнего Ярослава оперативники обнаружили самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его производства, а также обрез охотничьего ружья и патроны к нему.
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На неудавшегося анархиста завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов") и ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"). По первой статье подростку грозит от 6 до 8 лет тюрьмы, по второй - от 8 до 10 лет.
Как уточнили в региональном главке СК, задержанный ранее занимался пиротехникой, и взрывчатое вещество (триперекись ацетона) он изготовил самостоятельно
Но это еще не все. Сегодня в поселке Памяти 13 Борцов, что в Красноярском крае, полицейские задержали двух 15-летних подростков, которые ради роликов в "ТикТоке" поджигали дома.
"Предварительно установлено, что школьники из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, однако их действия не были доведены до конца, так как дом был вовремя потушен прибывшими сотрудниками пожарной части", - сообщили в МЧС.
Обоим предъявлено обвинение в «умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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Переход ребёнка в мир взрослых происходит тогда когда человек научится осознавать своё поведение и отвечать за свои поступки.
"Где все находится"-в квахтитхе и зарыдал....
Мда. Не тот нынче анархист пошел.Совсем не тот.