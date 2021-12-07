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В Ярославской области задержали готовившего нападение на силовиков подростка

В Ярославской области задержали готовившего нападение на силовиков подростка (3 фото + 3 видео)

Автор:
07 декабря 2021 12:37
Сообщество : Криминал
Метки: Анархист   видео   задержание   подросток   терроризм   фсб   
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У мамкиного анархиста изъяли взрывчатку и обрез охотничьего ружья с боеприпасами.

Сегодня в России день задержаний опасной школоты: но если бывший ученик столичной школы №1297 пришёл к зданию учебного заведения с пневматическим пистолетом, и серьёзной опасности не представлял, то в поселке Каменки Рыбинского района Ярославской области задержали более сурового "мстителя" и борцуна с режимом, который действительно мог устроить террористический акт.


Начитавшийся трудов русских анархистов, 16-летний подросток состоял в закрытых ТГ-чатах, где призывал "соратников" к нападениям на представителей власти и органов правопорядка.

Малолетний "анархо-синдикалист" не только призывал к открытому терроризму, но и активно к нему готовился. Судя по всему, он оказался чересчур радикальным даже для своих товарищей по закрытым чатам, и его сдали свои же, когда он передавал партию взрывчатки одному из соратников подельников.


«Пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 2005 года рождения», - сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По месту жительства 16-летнего Ярослава оперативники обнаружили самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его производства, а также обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

На неудавшегося анархиста завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов") и ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"). По первой статье подростку грозит от 6 до 8 лет тюрьмы, по второй - от 8 до 10 лет.

Но это еще не все. Сегодня в поселке Памяти 13 Борцов, что в Красноярском крае, полицейские задержали двух 15-летних подростков, которые ради роликов в "ТикТоке" поджигали дома.


"Предварительно установлено, что школьники из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, однако их действия не были доведены до конца, так как дом был вовремя потушен прибывшими сотрудниками пожарной части", - сообщили в МЧС.


Обоим предъявлено обвинение в «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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Метки: Анархист   видео   задержание   подросток   терроризм   фсб   
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eutace Час назад
больные люди, жаль только что политические идеи дискредитируют, искажают их смысл
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7k
Pillin Alex 14 минут назад
Кто-нибудь в курсе, сейчас магний можно точить напильником или уже нельзя?
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1k
Max 20 минут назад
Поджигателей выселить из теплых квартир и заставить их строить себе сарайки для проживания. Когда построят - сжечь все прям при них в лютый мороз и видео у них в тик-токе разместить. Вот это будет воспитательный момент. А так скорее всего пожурят родителей за плохое воспитание, поставят на учёт и отпустят.
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14k
seller-k 24 минуты назад
Дебилы малолетние. И не только они, но и их родители тоже
. Воспитание это не кормление и одевание, а ответственное развитие нравственности человека. Папа с мамой не смогли, ну что ж, теперь очередь за государством
Может поймёт мальчик как жить надо правильно? Или хотя бы как не надо делать?
Переход ребёнка в мир взрослых происходит тогда когда человек научится осознавать своё поведение и отвечать за свои поступки.
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1k
kiber Полчаса назад
Ни одного серьёзного дела задумать нельзя. Свои сдадут. Ну тухлые же современные людишки.
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7k
Позитив Полчаса назад
всех их на рудники....
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66k
Viktor 42 минуты назад
Карать уродов, что бомбиста, что поджигателя по самой высшей мерке - чтобы другим неповадно было!
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612
Warlocktv 43 минуты назад
Как же у них в голове насрано...
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10k
Lev Asriev 45 минут назад
" Со следствием сотрудничаешь или нет" -сотхудничаю.
"Где все находится"-в квахтитхе и зарыдал....
Мда. Не тот нынче анархист пошел.Совсем не тот.
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5k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Ещё чуть подробнее инструкцию по изготовлению, пожалуйста! Друг спрашивает.
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16k
SpoiltNail Час назад
Писал, что ничего не боится, а сам еле сдерживает слезы. Куда делось бесстрашие?
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8k
кот базилий Час назад
Таких в роддоме надо сразу в мусорную корзину бросать.
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