В Ярославской области задержали готовившего нападение на силовиков подростка

Сегодня в России день задержаний опасной школоты: но если бывший ученик столичной школы №1297 пришёл к зданию учебного заведения с пневматическим пистолетом, и серьёзной опасности не представлял, то в поселке Каменки Рыбинского района Ярославской области задержали более сурового "мстителя" и борцуна с режимом, который действительно мог устроить террористический акт.





Начитавшийся трудов русских анархистов, 16-летний подросток состоял в закрытых ТГ-чатах, где призывал "соратников" к нападениям на представителей власти и органов правопорядка.