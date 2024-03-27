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"Москва - для москвичей!": в московском метро последователи Тесака унижали и оскорбляли якутянку

"Москва - для москвичей!": в московском метро последователи Тесака унижали и оскорбляли якутянку

Автор:
27 марта 2024 08:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   национализм   полиция   разжигание межнациональной розни   унижение   якутянка   
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Девушка-якутянка успела снять в московском метро пренеприятную сценку. К ней подошли несколько молодых людей, которые начали скандировать нацистские речёвки.

29-летняя якутянка столкнулась с проявлением национализма в Москве.


"Было 18:29 часов. Я ждала поезд и снимала баннер на видео. Ко мне подошли совсем молодые парни, может даже школьники. Один из них самый активный вынул из куртки и показал мне металлическую биту. Окружили меня и начали унижать.

Я убежала в сторону толпы, и уже не видела их. Убедившись, что их нет, села в вагон. Оказалось, что они сели в другой вагон, увидев меня, вышли на следующей станции и прибежали. Они не стали заходить, а обзывали меня с перрона по национальному признаку и внешности", – рассказывает девушка.


Якутия - часть РФ, и пострадавшая является такой же гражданкой страны, как эти два недоумка, о чём они, видимо, не подозревают.


Инцидент произошёл 24 марта на станции метро "Молодёжная", после эти же молодчики доставали пассажирку на станции "Кунцевская". Пострадавшая подала заявление в полицию, и ожидает, что последователей Тесака найдут и накажут.


Видео в своих соцсетях разместила сестра девушки, Василина Лукина.

"Напишем заявление в полицию на возбуждение уголовного дела по ст. 282 УК РФ. Тысячи якутов защищают Родину, а эти ублюдки унижают и оскорбляют наших родных - беззащитных девушек. Десятки людей прошли мимо, никто не попытался помочь девушке, которую окружили агрессоры", - возмущается она.


Пользователи Сети считают, что подобные провокации сейчас могут возникать целенаправленно. Цель их проста: разжигание межнациональной розни. Все они заказные, и заказчика можно и не называть.


В любом случае, эта ситуация нуждается в расследовании, а виновных в ней необходимо наказать.

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Метки: Видео   Метро   Москва   национализм   полиция   разжигание межнациональной розни   унижение   якутянка   
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13  комментариев
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143k
parallax 58 минут назад
Рожи засветились, значит стопроцентно найдут.
Таким дегенератам надо делать принудительный ДНК-тест. С публичной развёрткой гаплогруп их предков. Может узнав свою "чистокровную" родословную у них прояснится в мозгах.
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1k
Максим Николаев 3 минуты назад
Вот бы мне эти п...ы попались...
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12k
Властелин 6 минут назад
Правильно что видосики в интернет заливают а то о них никто не узнает и останутся они безнаказанными.
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234
DuckTales 9 минут назад
Что Тесак идиотом был , что его последователи такие же...
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1k
Просто чувак в интернете 20 минут назад
А можно и не спросить провокация или нет. Есть видео и рожи. Силовики разберутся кто и что там пытался спровоцирвать.
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36k
Fat Lynx 21 минуту назад
Давно надо объяснять людям чем патриотизм отличается от национализма... Грань перейти - как два перста оросить!
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11k
Vacony Полчаса назад
ну оскорбление такое.. а вот за "зигу" на 11 секунде это можно присесть или прилечь от пиз..лей ...
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8k
Alex Полчаса назад
Мочить п**оров!
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2k
Ивлар 38 минут назад
Это только начало... Так,глядишь, и до погромов дойдем... СМИ еще подливают масла в огонь
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60k
turyst 42 минуты назад
Какое-то странное поведение этих "типа нациков".

Улыбка смущенная, да и без агрессии.

Знаете, на что похоже?

Это как в школе, учителя заставляли "театр" устраивать.
Школьник смущенно, что-то там со сцены проблямкал, с трудом заученное.
Явная "боязнь микрофона".

Такое поведение ещё у дурачков бывает.
Не сумасшедших, как таковых, а этаких дурачков.
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303
Dima 56 минут назад
у этих нелюдей в голове навоз!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1920 постов (1911 в горячем)

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