"Москва - для москвичей!": в московском метро последователи Тесака унижали и оскорбляли якутянку

Девушка-якутянка успела снять в московском метро пренеприятную сценку. К ней подошли несколько молодых людей, которые начали скандировать нацистские речёвки.
29-летняя якутянка столкнулась с проявлением национализма в Москве.
"Было 18:29 часов. Я ждала поезд и снимала баннер на видео. Ко мне подошли совсем молодые парни, может даже школьники. Один из них самый активный вынул из куртки и показал мне металлическую биту. Окружили меня и начали унижать.
Я убежала в сторону толпы, и уже не видела их. Убедившись, что их нет, села в вагон. Оказалось, что они сели в другой вагон, увидев меня, вышли на следующей станции и прибежали. Они не стали заходить, а обзывали меня с перрона по национальному признаку и внешности", – рассказывает девушка.
Якутия - часть РФ, и пострадавшая является такой же гражданкой страны, как эти два недоумка, о чём они, видимо, не подозревают.
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Инцидент произошёл 24 марта на станции метро "Молодёжная", после эти же молодчики доставали пассажирку на станции "Кунцевская". Пострадавшая подала заявление в полицию, и ожидает, что последователей Тесака найдут и накажут.
Видео в своих соцсетях разместила сестра девушки, Василина Лукина.
"Напишем заявление в полицию на возбуждение уголовного дела по ст. 282 УК РФ. Тысячи якутов защищают Родину, а эти ублюдки унижают и оскорбляют наших родных - беззащитных девушек. Десятки людей прошли мимо, никто не попытался помочь девушке, которую окружили агрессоры", - возмущается она.
Пользователи Сети считают, что подобные провокации сейчас могут возникать целенаправленно. Цель их проста: разжигание межнациональной розни. Все они заказные, и заказчика можно и не называть.
В любом случае, эта ситуация нуждается в расследовании, а виновных в ней необходимо наказать.
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Таким дегенератам надо делать принудительный ДНК-тест. С публичной развёрткой гаплогруп их предков. Может узнав свою "чистокровную" родословную у них прояснится в мозгах.
Улыбка смущенная, да и без агрессии.
Знаете, на что похоже?
Это как в школе, учителя заставляли "театр" устраивать.
Школьник смущенно, что-то там со сцены проблямкал, с трудом заученное.
Явная "боязнь микрофона".
Такое поведение ещё у дурачков бывает.
Не сумасшедших, как таковых, а этаких дурачков.