"Москва - для москвичей!": в московском метро последователи Тесака унижали и оскорбляли якутянку

29-летняя якутянка столкнулась с проявлением национализма в Москве.

"Было 18:29 часов. Я ждала поезд и снимала баннер на видео. Ко мне подошли совсем молодые парни, может даже школьники. Один из них самый активный вынул из куртки и показал мне металлическую биту. Окружили меня и начали унижать.

Я убежала в сторону толпы, и уже не видела их. Убедившись, что их нет, села в вагон. Оказалось, что они сели в другой вагон, увидев меня, вышли на следующей станции и прибежали. Они не стали заходить, а обзывали меня с перрона по национальному признаку и внешности", – рассказывает девушка.