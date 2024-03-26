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"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза

"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза

Автор:
26 марта 2024 10:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Крокус сити холл   отчисление из вуза   студенты   теракт   эмпания   
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И это не последние "отмены" тех, кто на камеру расписался в отсутствии эмпатии и серого вещества.

В дни, когда вся страна скорбила по жертвам теракта в московском "Крокус Сити Холле", некоторые индивидуумы заявили, что всё это лицемерие. Дескать, на самом деле, многим наплевать на случившееся - они лишь делают вид, что переживают.


Студентка Финансового университета при Правительстве РФ цинично проехалась по случившемуся, заявив, что всем пофиг. "Они не знали, что люди умирают или у них там кто-то сдох?" - удивляется первокурсница.





Видео быстро стало вирусным, и о нём узнало руководство вуза, в котором училась девушка. Реакция учебного заведения была быстрой и адекватной - с 25 марта студентка официально отчислена из Финансового университета.


В паблике вуза в ВК подтвердили, что это официальная позиция учебного заведения.



Еще один индивидуум записал в Телеграм сообщение о том, как ему наплевать на эту тему. С улыбкой он рассуждает о видео, в котором расстреливают людей, забившихся в угол.


Разгневанные пользователи сети потребовали найти и наказать тинейджера. О наказании Алёшина пока неизвестно, но извинения он уже принёс.


Можно говорить об отсутствии эмпатии у молодого поколения, но что движет взрослыми и, казалось бы, сознательными людьми, изрекающими на камеру чудовищные сентенции?


Стримерша из Липецкой области считает, что жертв в "Крокусе" было недостаточно, чтобы Москва, наконец, что-то поняла.



"Вообще пол-Москвы надо было вырезать! Мало их убили! Что такое 113 человек?" - возмущается она.




Пользователи требуют наказать жительницу города Грязи, потому что в данном случае надежды на перевоспитание уже нет. Возраст не тот.

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Метки: Ynews   Видео   Крокус сити холл   отчисление из вуза   студенты   теракт   эмпания   
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32  комментария
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2k
Ультратрахуил Час назад
Даже Инстасамка с Лошадкой молчат, а из этих всё кал прёт и прёт! Надо помимо смертной казни , ещё и телесные наказания возвращать, чтобы подобных дур секли на конюшне прилюдно!
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37k
БамбарбияКиргуду 2 минуты назад
Я другому удивляюсь.Раньше было тяжело искать преступников.Не было интернета,не было технологий.Но сейчас каждый еб.лан выкладывает на себя компромат.Спрашивается: почему эти уроды не едут валить лес или на урановые рудники?Найти их две секунды.
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27k
Лис 5 минут назад
Подобных тварей надобно сажать лет на 10. С конфискацией.
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6k
heta 5 минут назад
Тот случай, когда отчислили по политическому поводу, но за дело . С таким крохотным умом нефиг делать в ВУЗе.
Теперь бы нужно проверить, как оно поступило в ВУЗ, как оно экзамены сдавало, давало ли взятки или каким другим способом убедило и кого именно, что оно имеет интеллект, достойный высшего образования.
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32k
Axel 10 минут назад
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16k
Александр 19 минут назад
Все последующие "извинения на камеру" надо сопровождать "искренним извинением" в виде отрезания себе какого-нибудь члена - пальца, уха, носа... Вот тогда поверю, что ты "искренне извиняешься"...
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935
vandergur 20 минут назад
новое выражение: НАИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ, что в переводе на нормальный язык "ТУПАЯ П%%%А
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11k
Vacony Полчаса назад
ну, самое плохое, даже не то, что отдельные индивиды так думают - или не думают а просто "кайф" ловят или хайп в сетях, такое будет всегда и везде, а плохо что им дают на массы - на инфополе выносить этот мозговой понос. Если она сама себе там в ж..у бутылку сует - пусть. НО если на видео и кричит везде об этом - это мрак... Вот такие видео должны сразу банить Роскомнадзор и т.д.
А про видео с Арестовичем - ну да...увы он прав...ежедневно гибнут не меньше... и тут сложный моральный вопрос - равноценны ли жизни простых граждан и военных на передовой.. И когда тут пошла волна поддержки и соболезнований, а там как бы не особо это офишируется ... неоднозначно вообщем.... Одно точно ясно - такого не должно быть... Жизнь и так короткая.. все живем на одном шарике... Заниматься убийствами в любой форме - это недопустимо...
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9k
Maximvs Полчаса назад
Вот вчера выложили женщин, которые переживали за отрезанное ухо. Я за них заступался. Потому что у женщин большое доброе сердце и им жалко просто всех подряд. И честь и хвала таким женщинам , полным женского начала.
А вот те, кто здесь на видео, полны мелочного эгоизма, тупости и ненависти. Мерзкие психопатические рожи. Надо еще проверить, как там сын воюет. И был ли сын вообще
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91
LozmanPozman Maximvs 20 минут назад
Не смеши мою балалайку,если ты тронешь отпрысков тех сумашедших самок,которые пожалели террорюг,они не задумываясь перегрызут тебе горло и трежут причиндалы...
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14
Дмитрий Мальченков Полчаса назад
Это ужасно что столько амеб на земле которые потом извиняются за свои действия или высказывания, а родным, близким зачем их извинения. Тупая молодёжь НЕ ВСЯ но большинство
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−5
232
sioma08 Полчаса назад
Вот это ублюдки!
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18k
Majul 45 минут назад
Всех подобных тварей принудительно работать в морг, стоять рядом с родственниками при опознании. Объяснять родителям, что их дети не вернутся. Мрази конченые.
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282
Dima 53 минуты назад
сука Петрович, опять дверь в дурке не запер!
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282
Dima Кистень 21 минуту назад
Как только Петрович не закрывает дверь, Василич с наручниками выходит на поиски))
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27k
Влад 54 минуты назад
Арестович что-то знает.
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22k
Shtoppi 56 минут назад
всех этих говорливых взять и посадить за забор сразу на трешечку для начала и штрафануть тыщ на 500 каждого. так глядишь у остальных ушлепков отпадет желание свои бредни и мразмы в сеть выкладывать ради хайпа, лайков и подписчиков.
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36k
Fat Lynx Час назад
Наконец-то возвращаются времена, когда за гнилой базар можно получить по е-балу! А то с этой толерантностью заигрались уже.
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803
Шурман Час назад
Ух сейчас головы полетят и сопли , а статья для них уже есть это поддержка экстремизма и терроризма , думаю 5 лет отдыха по минималке им уже обеспечено . Выйдут образцово показательными а некоторые еще и заднепроходными станут .
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16k
ron Час назад
Самое интригующее во всем этом шабаше - это то, что их ведь никто не спрашивал. Но нет, разве это причина удержать дерьмо в себе? Хорошо, что они делают это, а не сидят, затаившись как крысы.
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4k
xbrat Час назад
До изобретения интернета только родные знали, что ты д.о.л.б.о.ё.б.
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157
DuckTales Час назад
Хорошо что они не просто так думают, а выкладывают все в сеть , сразу видно определенный процент людей нездоровых или явно недружественно настроенных. Ловить и публично "награждать"... Для молодежи, волчий билет в любое нормальное учебное заведение, для взрослых, от большого штрафа и общественных работ, до реальной отсидки.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1917 постов (1906 в горячем)

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