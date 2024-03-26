"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза

В дни, когда вся страна скорбила по жертвам теракта в московском "Крокус Сити Холле", некоторые индивидуумы заявили, что всё это лицемерие. Дескать, на самом деле, многим наплевать на случившееся - они лишь делают вид, что переживают.





Студентка Финансового университета при Правительстве РФ цинично проехалась по случившемуся, заявив, что всем пофиг. "Они не знали, что люди умирают или у них там кто-то сдох?" - удивляется первокурсница.







