"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза

И это не последние "отмены" тех, кто на камеру расписался в отсутствии эмпатии и серого вещества.
В дни, когда вся страна скорбила по жертвам теракта в московском "Крокус Сити Холле", некоторые индивидуумы заявили, что всё это лицемерие. Дескать, на самом деле, многим наплевать на случившееся - они лишь делают вид, что переживают.
Студентка Финансового университета при Правительстве РФ цинично проехалась по случившемуся, заявив, что всем пофиг. "Они не знали, что люди умирают или у них там кто-то сдох?" - удивляется первокурсница.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Нецензурная лексика!
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Видео быстро стало вирусным, и о нём узнало руководство вуза, в котором училась девушка. Реакция учебного заведения была быстрой и адекватной - с 25 марта студентка официально отчислена из Финансового университета.
Еще один индивидуум записал в Телеграм сообщение о том, как ему наплевать на эту тему. С улыбкой он рассуждает о видео, в котором расстреливают людей, забившихся в угол.
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Разгневанные пользователи сети потребовали найти и наказать тинейджера. О наказании Алёшина пока неизвестно, но извинения он уже принёс.
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Можно говорить об отсутствии эмпатии у молодого поколения, но что движет взрослыми и, казалось бы, сознательными людьми, изрекающими на камеру чудовищные сентенции?
Стримерша из Липецкой области считает, что жертв в "Крокусе" было недостаточно, чтобы Москва, наконец, что-то поняла.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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"Вообще пол-Москвы надо было вырезать! Мало их убили! Что такое 113 человек?" - возмущается она.
Пользователи требуют наказать жительницу города Грязи, потому что в данном случае надежды на перевоспитание уже нет. Возраст не тот.
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Теперь бы нужно проверить, как оно поступило в ВУЗ, как оно экзамены сдавало, давало ли взятки или каким другим способом убедило и кого именно, что оно имеет интеллект, достойный высшего образования.
А про видео с Арестовичем - ну да...увы он прав...ежедневно гибнут не меньше... и тут сложный моральный вопрос - равноценны ли жизни простых граждан и военных на передовой.. И когда тут пошла волна поддержки и соболезнований, а там как бы не особо это офишируется ... неоднозначно вообщем.... Одно точно ясно - такого не должно быть... Жизнь и так короткая.. все живем на одном шарике... Заниматься убийствами в любой форме - это недопустимо...
А вот те, кто здесь на видео, полны мелочного эгоизма, тупости и ненависти. Мерзкие психопатические рожи. Надо еще проверить, как там сын воюет. И был ли сын вообще
за "по е..алу" гнилому ты можешь сам присесть в соседнюю камеру.
сейчас времена пи..орасов и стукачей, времена мужиков вряд ли вернутся.
К другим людям у тебя явно наплевательское отношение, но судя по тексту ты не из стукачей...