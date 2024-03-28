"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину

Через некоторое время после трудоустройства он потребовал у владельца барбершопа повышения зарплаты, но тот отказал: у парня было мало опыта, к тому же, как пишут в СМИ, хромала дисциплина: он мог опоздать на работу, даже если у него была запись на определённое время, или периодически бесплатно стриг своих земляков, отказывая другим клиентам. Договориться с ним не получилось, и в начале января парикмахер ушёл, не отработав две недели.

Известно, что в 2023 году Файзов ходил на групповые тренировки по борьбе в ТЦ «Никольский» в Иваново - его можно увидеть на групповых снимках.