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"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину

"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину

Автор:
28 марта 2024 10:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Крокус сити холл   Москва   Суд   таджикистан   теракт в Крокусе   терроризм   террористы   экстрадиция   
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Женщина недоумевает, как произошло такое, что её ребёнок оказался среди террористов. Говорит, что тот, наверное, не осознавал, что творит.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" потрясла весь мир. Выяснилось, что все бандиты, которые без сожаления расстреливали мирных людей, родом из солнечного Таджикистана. Самый молодой из них - 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Он некоторое время работал в барбершопе г. Иваново, но затем уволился, т.к. не был доволен зарплатой.


В парикмахерской Файзов трудился ежедневно с одним выходным.


Через некоторое время после трудоустройства он потребовал у владельца барбершопа повышения зарплаты, но тот отказал: у парня было мало опыта, к тому же, как пишут в СМИ, хромала дисциплина: он мог опоздать на работу, даже если у него была запись на определённое время, или периодически бесплатно стриг своих земляков, отказывая другим клиентам. Договориться с ним не получилось, и в начале января парикмахер ушёл, не отработав две недели.


Известно, что в 2023 году Файзов ходил на групповые тренировки по борьбе в ТЦ «Никольский» в Иваново - его можно увидеть на групповых снимках.


После увольнения из барбершопа он исчез на два месяца - предположительно, в это время таджик находился в лагере боевиков в Турции, где проходил подготовку.


А затем вернулся в Россию и пошёл убивать. Именно он в ТРЦ "Крокус" не только расправлялся с людьми, но и был ответственен за съёмку расстрела, он же вёл авто, удирая от правоохранителей. Кстати, неподалёку от "Крокуса" он намеренно сбил восьмилетнего мальчика - отец ребёнка утверждает, что водитель сделал это целенаправленно, вильнув машиной в сторону.


Во время задержания Файзов единственный оказал серьёзное сопротивление силовикам, и был ранен, а еще немного помят. После ему потребовалась медицинская помощь, и на заседании суда его доставили в медицинском кресле. Всё время преступник просидел с закрытыми глазами, ничего не говорил.



Мать Файзова считает, что её сына нужно экстрадировать в Таджикистан, потому что сейчас страдают все родные. Новости из России их не утешают, и перспективы никогда не увидеть Мухаммадсобира убивают всех этих замечательных людей (сарказм).

Разумеется, материнское сердце разбито, но бандиты такого уровня должны быть наказаны в той стране, где совершали свои преступления. Файзов, как и его подельники, арестован до 22 мая. Ему предъявлено обвинение по статье «Террористический акт». Впереди всех бандитов ждёт суд, и хотя в РФ нет смертной казни, наказание за подобные преступление будет жёстким.


Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что осужденных за теракт в «Крокус сити холле» ждут крайне тяжелые условия содержания.

«До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера 4-6 кв. м), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать», — пояснил он.

Также он сказал, что "вероятнее всего, они больше никогда не увидят своих детей".

"Пожизненное лишение свободы - это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти", - заключил правозащитник.

Известно, что сейчас задержанные находятся в разных учреждениях, и слухи о смерти двух из них не соответствуют действительности.




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Метки: Видео   Крокус сити холл   Москва   Суд   таджикистан   теракт в Крокусе   терроризм   террористы   экстрадиция   
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34  комментария
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26k
сеньор Леонсио 47 минут назад
Надо его ей обратно запихнуть!
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17k
Alex Минуту назад
Вот и делаем вывод- она не просит прощения за убитых, за то что воспитала чудовище, а не человека, которое зверски убивало людей, а просит вернуть его домой, он же хороший, просто ошибся, не в ту дверь зашёл и мы тут страдаем из-за этого.... твари....
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1k
Андрей Граф 3 минуты назад
отправьте его этой дуре матери, которая тупая тварь так его воспитала, только отправить надо 1000 посылок, где будут его части тела, которые медленно отрезали и он тварь подыхал в мучениях! а потом и его мать и всех их родственников повесить!!!
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276
DuckTales 4 минуты назад
Конечно надо вернуть, но по частям ...
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11k
АСИСЯЙ 8 минут назад
Можно ( как вариант ) ухо отправить ! И ВСЁ !
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1k
Вася Куралесофф 10 минут назад
У меня слов нет. «У нас вся семья страдает и даже соседи. Пожалейте нас.» А как насчет семей убитых и раненых?
Никакого расстрела, пожизненно в позе ласточки и никаких контактов с внешним миром. Чтобы мечтал помереть.
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61k
dima423 11 минут назад
Пусть мамаша эта спасибо скажет что мы не израиль...те бы еще ее грохнули, и всех их родственников до 7 колена, и дом с землей сравняли...
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1k
Шершень 12 минут назад
Таджикская диаспора вместе с их президентом утверждают, что у бандитов нет нации и гражданства. Значит могут выслать всё это семейное отребье на встречу "сыночкам". Можно по частям или только головы. Требуют они блт
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12k
Б.Касторский 14 минут назад
Я конечно понимаю, что она в первую очередь мать и для неё он самый лучший. И если сделал что-то плохое... нет, ужасающее, он просто "оступился". Но вот задумайся она на секунду, что если бы больше была в его жизни сама и его окружение, то он мог бы остаться нормальным человеком. Но нет. Он пропадает неизвестно куда на месяцы и ничего. Она уже не знает его. А всё равно- верните кровинку!
Уже нет. Не вернется и не надо. Надеюсь, пожизненное в полной изоляции от общества.
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5k
ЛеонидТерехов 14 минут назад
https://vk.com/obshina_rus

Русская Община

Люди, которые хотят возродить соборность и общинность русского народа. Мы знаем точно, что отстоять свои интересы и права можно только всем миром.

Уверены – крепкая община может дать отпор любому агрессору, любой проблеме и защитить каждого ее члена. Будь то столкновение с недобросовестными чиновниками, криминалом или просто нечистыми на руку людьми.
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5k
Sanny_ 19 минут назад
"Мать Файзова считает, что её сына нужно экстрадировать в Таджикистан, потому что сейчас страдают все родные. "

Пусть приезжает, вместе сидеть будут.
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103
Голован Щекн 23 минуты назад
"не осознавал что делал" - учитывая что прицельная стрельба по живым людям и возможный огневой контакт с правоохранителями требуют много часов подготовки с тренировками не только по стрельбе, но еще и тактике и психологической подготовки, а так же план отхода, все это полагаю говорит на 101% что он не только осознавал что он будет делать но и о том что он не стремиться к гуриям, то есть не является фанатиком и хотел выйти из всего этого живым и безнаказанным.
Скажу не популярную вещь, на месте ответственных товарищей я бы вырезал семьи террористов, да понимаю я что они может и не при чем и это может быть дико, но полагаю сие был бы сильный отталкивающий от вербовки в террористы фактор
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18k
Majul Полчаса назад
Как живут люди без мозга... Верните сына пилять, подумаешь 140 человек на тот свет отправил, мать же страдает.
Чтобы соседи и родственники не страдали, нужно прилюдно отказаться от этого "сына", а эта мразь пусть гниет в Черном Дельфине, и не просто гниет, а чтобы его еще и били каждый день!
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19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Отправить не более 50%
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1k
RRR69 40 минут назад
Твоего "реебенка"будут иметь всеми доступными предметами все то недолгое время,которое он проживет после суда!
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8k
Alex 42 минуты назад
Вернем, но без головы.
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55k
Прораб 43 минуты назад
Угу. Отпустить и печенек в дорогу отсыпать.
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3k
Александр Ломовицкий 52 минуты назад
экстрадируйте мать в Россию и отдайте родственникам убитых этим чуркой позвольте им сделать то что он делал вКрокусе . ёб.аные таджики вонючие .
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24k
hebpat 55 минут назад
Верните млять....., сыночку домой, для этого сыночки теперь дом тюрьма, и даже когда помрёт он из тюрьмы не выйдет, на тюремном кладбище его прикопают и даже таблички не поставят
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18k
Kucher 56 минут назад
Эта таджикская мразь, породившая ублюдка, ещё смеет свою поганую пасть раскрывать?
Небось выродка своего ещё и героем считает.
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7k
pinbalist 57 минут назад
Дак верните ей сына раз просит. Прям в нескольких посылках отправьте.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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