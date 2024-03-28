"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину

Женщина недоумевает, как произошло такое, что её ребёнок оказался среди террористов. Говорит, что тот, наверное, не осознавал, что творит.
Трагедия в "Крокус Сити Холле" потрясла весь мир. Выяснилось, что все бандиты, которые без сожаления расстреливали мирных людей, родом из солнечного Таджикистана. Самый молодой из них - 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Он некоторое время работал в барбершопе г. Иваново, но затем уволился, т.к. не был доволен зарплатой.
В парикмахерской Файзов трудился ежедневно с одним выходным.
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Через некоторое время после трудоустройства он потребовал у владельца барбершопа повышения зарплаты, но тот отказал: у парня было мало опыта, к тому же, как пишут в СМИ, хромала дисциплина: он мог опоздать на работу, даже если у него была запись на определённое время, или периодически бесплатно стриг своих земляков, отказывая другим клиентам. Договориться с ним не получилось, и в начале января парикмахер ушёл, не отработав две недели.
Известно, что в 2023 году Файзов ходил на групповые тренировки по борьбе в ТЦ «Никольский» в Иваново - его можно увидеть на групповых снимках.
После увольнения из барбершопа он исчез на два месяца - предположительно, в это время таджик находился в лагере боевиков в Турции, где проходил подготовку.
А затем вернулся в Россию и пошёл убивать. Именно он в ТРЦ "Крокус" не только расправлялся с людьми, но и был ответственен за съёмку расстрела, он же вёл авто, удирая от правоохранителей. Кстати, неподалёку от "Крокуса" он намеренно сбил восьмилетнего мальчика - отец ребёнка утверждает, что водитель сделал это целенаправленно, вильнув машиной в сторону.
Во время задержания Файзов единственный оказал серьёзное сопротивление силовикам, и был ранен, а еще немного помят. После ему потребовалась медицинская помощь, и на заседании суда его доставили в медицинском кресле. Всё время преступник просидел с закрытыми глазами, ничего не говорил.
Мать Файзова считает, что её сына нужно экстрадировать в Таджикистан, потому что сейчас страдают все родные. Новости из России их не утешают, и перспективы никогда не увидеть Мухаммадсобира убивают всех этих замечательных людей (сарказм).
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Разумеется, материнское сердце разбито, но бандиты такого уровня должны быть наказаны в той стране, где совершали свои преступления. Файзов, как и его подельники, арестован до 22 мая. Ему предъявлено обвинение по статье «Террористический акт». Впереди всех бандитов ждёт суд, и хотя в РФ нет смертной казни, наказание за подобные преступление будет жёстким.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что осужденных за теракт в «Крокус сити холле» ждут крайне тяжелые условия содержания.
«До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера 4-6 кв. м), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать», — пояснил он.
Также он сказал, что "вероятнее всего, они больше никогда не увидят своих детей".
"Пожизненное лишение свободы - это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти", - заключил правозащитник.
Известно, что сейчас задержанные находятся в разных учреждениях, и слухи о смерти двух из них не соответствуют действительности.
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Никакого расстрела, пожизненно в позе ласточки и никаких контактов с внешним миром. Чтобы мечтал помереть.
Уже нет. Не вернется и не надо. Надеюсь, пожизненное в полной изоляции от общества.
Русская Община
Люди, которые хотят возродить соборность и общинность русского народа. Мы знаем точно, что отстоять свои интересы и права можно только всем миром.
Уверены – крепкая община может дать отпор любому агрессору, любой проблеме и защитить каждого ее члена. Будь то столкновение с недобросовестными чиновниками, криминалом или просто нечистыми на руку людьми.
Пусть приезжает, вместе сидеть будут.
Скажу не популярную вещь, на месте ответственных товарищей я бы вырезал семьи террористов, да понимаю я что они может и не при чем и это может быть дико, но полагаю сие был бы сильный отталкивающий от вербовки в террористы фактор
Чтобы соседи и родственники не страдали, нужно прилюдно отказаться от этого "сына", а эта мразь пусть гниет в Черном Дельфине, и не просто гниет, а чтобы его еще и били каждый день!
Небось выродка своего ещё и героем считает.