Черепаха постоянно преследует кота

Любопытная черепаха решила подружиться с котом, но ему это не понравилось. Однако это не смутило черепаху и она начала преследовать пушистого.
В мире людей для навязчивого желания познакомиться с человеком и преследовать его придумали отдельный термин — сталкинг. Но в мире животных нет никаких терминов и понятий, поэтому они без зазрения совести могут преследовать кого захотят и сколько захотят.
Черепашка попыталась подружиться с котом, но ему это не понравилось. Пушистый довольно недвусмысленно давал ей это понять тем, что при каждом ее появлении рядом с ним делал ноги. Но, судя по тому, что обычно медленная черепаха в погоне за котом достигала скорости гоночного болида, рептилия не понимает намеков.
Источник:
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