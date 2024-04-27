Черепаха постоянно преследует кота

В мире людей для навязчивого желания познакомиться с человеком и преследовать его придумали отдельный термин — сталкинг. Но в мире животных нет никаких терминов и понятий, поэтому они без зазрения совести могут преследовать кого захотят и сколько захотят.

Черепашка попыталась подружиться с котом, но ему это не понравилось. Пушистый довольно недвусмысленно давал ей это понять тем, что при каждом ее появлении рядом с ним делал ноги. Но, судя по тому, что обычно медленная черепаха в погоне за котом достигала скорости гоночного болида, рептилия не понимает намеков.