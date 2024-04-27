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Черепаха постоянно преследует кота

Черепаха постоянно преследует кота

Автор:
27 апреля 2024 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кот   кошка   преследование   черепаха   
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Любопытная черепаха решила подружиться с котом, но ему это не понравилось. Однако это не смутило черепаху и она начала преследовать пушистого.

В мире людей для навязчивого желания познакомиться с человеком и преследовать его придумали отдельный термин — сталкинг. Но в мире животных нет никаких терминов и понятий, поэтому они без зазрения совести могут преследовать кого захотят и сколько захотят.

Черепашка попыталась подружиться с котом, но ему это не понравилось. Пушистый довольно недвусмысленно давал ей это понять тем, что при каждом ее появлении рядом с ним делал ноги. Но, судя по тому, что обычно медленная черепаха в погоне за котом достигала скорости гоночного болида, рептилия не понимает намеков.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   преследование   черепаха   
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2  комментария
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vasilykopkov Полчаса назад
- Я только спросить!!!
- Да я и не знаю ничего особо (убегая)...
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6k
McAir 7 минут назад
Черепаха постоянно преследует котаПосмотреть
Черепаха постоянно преследует кота
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3236 постов (3171 в горячем)

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