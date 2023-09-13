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В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице

В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице

Автор:
13 сентября 2023 13:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Гонконг   Южная Корея   блогер   полиция   приставание   прямой эфир   стрим   
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Девушка вела прямой эфир, когда сзади пристроился незнакомый усатый мужчина. Зрители трансляции были шокированы увиденным, а напавший, похоже, даже не испугался того, что его лицо попало на камеру и будет известно полиции.

Блогеры, особенно известные, - люди публичные, и вынуждены иной раз попадать в неприятные ситуации. Корейская стримерша IRL, которая вела прямую трансляцию из Гонконга, подверглась сексуальному нападению. Девушку чуть не изнасиловали прямо во время её прямого эфира.


Блогерша слегка заблудилась и спросила у прохожего совета, на какой транспорт ей лучше сесть. Тот ответил, а после стал преследовать кореянку. Та пыталась дистанцироваться и практически бежала, но неизвестный мужчина упорно шёл за ней. Ему удалось схватить девушку за руку и предложить пойти с ним. Та отказалась, однако когда она дошла до лестницы, чтобы спуститься в метро, мужчина нагнал её и прижался сзади.


Прислонив девушку к стене, он пытался удовлетворить свою похоть, но задуманное не удалось в полной мере. Облапав незнакомку, мужчина оставил свою пленницу, которая продолжила свой путь.


Т.к. всё это время блогерша была в прямом эфире, её зрители могли наблюдать за этой историей во всех её деталях. Многие подписчики кореянки пришли в ужас, оттого что стримерше пришлось пережить. Тем более странным было заявление пострадавшей, которая сообщила, что не станет подавать заявления в полицию на этого мужчину.Дескать, боится мести и дальнейшего преследования.


После этих слов часть подписчиков решила, что сценка была срежиссирована и снята ради увеличения просмотров и количества подписчиков. А раз так - то и жалеть некого. Тем более, что блогеры, транслирующие свою жизнь в режиме реального времени, должны понимать: привлекая внимание, невозможно фильтровать качество отдачи. Среди тех, кто попытается познакомиться, будут и приличные люди, и насильники.


Кстати, это не единичный случай нападения на блогеров. В конце прошлого года другая Twitch-стримерша столкнулся с похожим преследованием в Индии, но этот эпизод закончился тем, что девушка сообщила о нападении в полицию, и двое мужчин были арестованы.

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Метки: Видео   Гонконг   Южная Корея   блогер   полиция   приставание   прямой эфир   стрим   
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17  комментариев
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4k
Александр 2 часа назад
главное, продолжать снимать.
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5k
Евгений Д 17 минут назад
Скорее всего постанова.
И кстати рожа у него вроде совсем не корейская, больше на индуса похож.
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249
Серж Сергеев 20 минут назад
А что так можно было?
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4k
Pechenegiatakuyt 22 минуты назад
Да вы что, ай яй яй...
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1k
Леший Полчаса назад
по моему ей понравилось
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14k
Ivan 39 минут назад
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11k
Владимир 44 минуты назад
Он ей просмотров помогал поднять. Неблагодарная!
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186
Pasha Panfilov Час назад
Мимино совсем озверел.
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10k
Dabus Час назад
А я её помню, у неё десятки роликов где на неё либо набрасываются случйано проходящие люди, либо мол дразнят её за то что она азиатка, либо выбивают еду или вещи из рук. Имхо всё это 99% постановы, типа она привлекает внимание к теме нетерпимости и расизма по отношению к азиатам. Мол им нигде прохода нет.
В общем такая же куку как и феменистки, только в другом направлении.
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2k
Андрей Час назад
Он её облапал и что-то не то нащупал...
потому и сбежал..
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12k
НИКТО Час назад
Мартышка блогер? PR-зоофелия, бл@ (прости Господи).
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27k
AzuveR 2 часа назад
Постанова. Ради лайков и срайпа.
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23k
SolomonA 2 часа назад
Но снимать не перестала... Попахивает п.и.з.д.е.ж.о.м....
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