В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице

Девушка вела прямой эфир, когда сзади пристроился незнакомый усатый мужчина. Зрители трансляции были шокированы увиденным, а напавший, похоже, даже не испугался того, что его лицо попало на камеру и будет известно полиции.
Блогеры, особенно известные, - люди публичные, и вынуждены иной раз попадать в неприятные ситуации. Корейская стримерша IRL, которая вела прямую трансляцию из Гонконга, подверглась сексуальному нападению. Девушку чуть не изнасиловали прямо во время её прямого эфира.
Блогерша слегка заблудилась и спросила у прохожего совета, на какой транспорт ей лучше сесть. Тот ответил, а после стал преследовать кореянку. Та пыталась дистанцироваться и практически бежала, но неизвестный мужчина упорно шёл за ней. Ему удалось схватить девушку за руку и предложить пойти с ним. Та отказалась, однако когда она дошла до лестницы, чтобы спуститься в метро, мужчина нагнал её и прижался сзади.
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Прислонив девушку к стене, он пытался удовлетворить свою похоть, но задуманное не удалось в полной мере. Облапав незнакомку, мужчина оставил свою пленницу, которая продолжила свой путь.
Т.к. всё это время блогерша была в прямом эфире, её зрители могли наблюдать за этой историей во всех её деталях. Многие подписчики кореянки пришли в ужас, оттого что стримерше пришлось пережить. Тем более странным было заявление пострадавшей, которая сообщила, что не станет подавать заявления в полицию на этого мужчину.Дескать, боится мести и дальнейшего преследования.
После этих слов часть подписчиков решила, что сценка была срежиссирована и снята ради увеличения просмотров и количества подписчиков. А раз так - то и жалеть некого. Тем более, что блогеры, транслирующие свою жизнь в режиме реального времени, должны понимать: привлекая внимание, невозможно фильтровать качество отдачи. Среди тех, кто попытается познакомиться, будут и приличные люди, и насильники.
Кстати, это не единичный случай нападения на блогеров. В конце прошлого года другая Twitch-стримерша столкнулся с похожим преследованием в Индии, но этот эпизод закончился тем, что девушка сообщила о нападении в полицию, и двое мужчин были арестованы.
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И кстати рожа у него вроде совсем не корейская, больше на индуса похож.
В общем такая же куку как и феменистки, только в другом направлении.
потому и сбежал..