В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице

Прислонив девушку к стене, он пытался удовлетворить свою похоть, но задуманное не удалось в полной мере. Облапав незнакомку, мужчина оставил свою пленницу, которая продолжила свой путь.





Т.к. всё это время блогерша была в прямом эфире, её зрители могли наблюдать за этой историей во всех её деталях. Многие подписчики кореянки пришли в ужас, оттого что стримерше пришлось пережить. Тем более странным было заявление пострадавшей, которая сообщила, что не станет подавать заявления в полицию на этого мужчину.Дескать, боится мести и дальнейшего преследования.



