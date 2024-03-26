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Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников

Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников

Автор:
26 марта 2024 12:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Минэкономразвития   Ставропольский край   ФСБ   задержание   коррупция   
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Остаётся загадкой, почему эта наглая мафиозная структура, действовавшая у всех на виду, привлекла внимание силовиков только сейчас.

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, состоящее из высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и бизнесменов, которые ранее занимали важные государственные посты в регионе.


По данным ФСБ, злоумышленники действуя в сговоре пытались захватить завод по производству минеральной воды "Новаторская", воровали бюджетные деньги, а также природный газ, принадлежащий одной из нефтегазовых компаний России. Число участников группировки и их имена пока не разглашаются. Но известно, что ранее, 21 марта, был задержан глава Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства экономического развития РФ Игорь Храновский. Его подозревают, как в краже бюджетных средств, так и в превышении полномочий.


Чтобы отжать чужой бизнес, Храновский незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила права компанию "Кавмининтер" использовать скважину, из-за чего та фактически прекратила работу. При обысках у Храновского обнаружили 3 млн долларов, 1 млн евро и шесть премиальных машин.

Через три дня суд отправил в СИЗО бывшего депутата думы Ставрополья, экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и бывшего советника президента республики Евгения Куделю, владельца санатория "Минеральные Воды-2".


Кайшев подозревается в вымогательстве 50% акций компании "Кавминводы" (в пересчёте на деньги 70 млрд рублей), выпускающей минералку под брендом "Новотерская целебная". Для этого он прикупил жене Нурет землю, где проходила единственная дорога, по которой вывозилась минеральная вода с завода. В какой-то момент он перекрыл её бетонными блоками, фуры встали, розлив воды прекратился, а компания оказалась на грани закрытия.


Что касается Кудели, он вместе с сообщниками осуществил незаконную врезку в газопровод и использовал природный газ для нужд своего санатория. По данным следствия, было похищено более 9,3 млн кубометров на 75,5 млн рублей.

Отмечается, что силовики провели 17 обысков в Московской области и Ставропольском крае, где обнаружили и нашли "имеющие доказательное значение для уголовного дела". Заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство).

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Метки: Видео   Минэкономразвития   Ставропольский край   ФСБ   задержание   коррупция   
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26k
сеньор Леонсио 59 минут назад
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32k
Юрьевич 6 минут назад
"Остаётся загадкой, почему эта наглая мафиозная структура, действовавшая у всех на виду, привлекла внимание силовиков только сейчас."

Ну так вывод очевиден - нужно проверить этих самых силовиков! Нет?
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367
Доцент 9 минут назад
Ну никогда ТАКОГО раньше не было!
И вот опять!!!
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5k
Руслан 9 минут назад
И снова вопрос: почему за подобные преступления сроки в районе 5-7 лет? Вот ворюге Раковой давеча дали пятерик...Неужели нельзя пожизненное, раз уж на расстрелы мораторий? Ну или, в зависимости от суммы хищения, от 20-ти до пожизненного? Важно: с ПОЛНОЙ конфискацией всего имущества у преступников, жен, родителей, детей и прочих родственников, причастность которых, доказана...ОЧЕВИДНАЯ мера же! Но бл@дский цирк, именуемый Дума не хочет принимать такой закон, ибо рожа в дерьме у самих.
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2k
Igor Grishaev 11 минут назад
"Пётр предложил даже за маленькие, небольшие преступления ссылать в Сибирь и казнить. На что генерал-прокурор ему ответил: «С кем останешься, государь? Мы же все воруем»."
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54k
Aleksandr 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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15k
L.Nemo 13 минут назад
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11k
Михаил 15 минут назад
еще бы они так с пристрастием проверили мэров и их окружение на предмет взяток от застройщиков и незаконную смену типа земли. Вот бы у нас прорядились чинуши на югах
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20k
Robin Hood 20 минут назад
Вы посмотрите в эти честные, неподкупные ясные глазки ... Разве это глазки коррупционЭра-вора!?
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4k
Максим Макашев 21 минуту назад
"... нельзя воеводам больше 3 лет на одном месте сидеть, все ходы и выходы узнают, воровать безбожно начинают..."
Государь Всея Руси Пётр Первый
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124
вальдемар 22 минуты назад
Семейное экономическое развитие ,у директора департамента Минэкономразвития, развивалось вполне себе благополучно.
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29k
Макарыч Полчаса назад
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367
Доцент Макарыч 7 минут назад
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23k
BiZ Полчаса назад
дурачье
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7k
Бу Полчаса назад
вот никогда такого не было и опять(
жаль расстрел отменили для таких уродов.
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8k
Alex Час назад
Всех расстрелять.
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8k
Alex Час назад
Они жрут что ли деньги?
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12k
Б.Касторский Час назад
Ничего себе! Во власти есть криминал? И у них дворцы и деньги? Никогда бы не подумал!
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17k
Kostick Час назад
не поделился, поверил в себя. вот и весь секрет. теперь просто сменится бенефициар.
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Burzum
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