Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников

Остаётся загадкой, почему эта наглая мафиозная структура, действовавшая у всех на виду, привлекла внимание силовиков только сейчас.
В Ставропольском крае сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, состоящее из высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и бизнесменов, которые ранее занимали важные государственные посты в регионе.
По данным ФСБ, злоумышленники действуя в сговоре пытались захватить завод по производству минеральной воды "Новаторская", воровали бюджетные деньги, а также природный газ, принадлежащий одной из нефтегазовых компаний России. Число участников группировки и их имена пока не разглашаются. Но известно, что ранее, 21 марта, был задержан глава Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства экономического развития РФ Игорь Храновский. Его подозревают, как в краже бюджетных средств, так и в превышении полномочий.
Чтобы отжать чужой бизнес, Храновский незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила права компанию "Кавмининтер" использовать скважину, из-за чего та фактически прекратила работу. При обысках у Храновского обнаружили 3 млн долларов, 1 млн евро и шесть премиальных машин.
Источник:
Через три дня суд отправил в СИЗО бывшего депутата думы Ставрополья, экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и бывшего советника президента республики Евгения Куделю, владельца санатория "Минеральные Воды-2".
Кайшев подозревается в вымогательстве 50% акций компании "Кавминводы" (в пересчёте на деньги 70 млрд рублей), выпускающей минералку под брендом "Новотерская целебная". Для этого он прикупил жене Нурет землю, где проходила единственная дорога, по которой вывозилась минеральная вода с завода. В какой-то момент он перекрыл её бетонными блоками, фуры встали, розлив воды прекратился, а компания оказалась на грани закрытия.
Что касается Кудели, он вместе с сообщниками осуществил незаконную врезку в газопровод и использовал природный газ для нужд своего санатория. По данным следствия, было похищено более 9,3 млн кубометров на 75,5 млн рублей.
Отмечается, что силовики провели 17 обысков в Московской области и Ставропольском крае, где обнаружили и нашли "имеющие доказательное значение для уголовного дела". Заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство).
Источник:
- Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта республики
- Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий
- В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей
- Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области
- Спецслужбы задержали россиянина, готовившего покушение на Такера Карлсона
Ну так вывод очевиден - нужно проверить этих самых силовиков! Нет?
И вот опять!!!
Государь Всея Руси Пётр Первый
жаль расстрел отменили для таких уродов.
---------------------
- К чему же богачам столько денег? - удивился Незнайка. - Разве богач может несколько миллионов проесть?
- «Проесть»! фыркнул Козлик. - Если бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие.
- Это какое тщеславие? - не понял Незнайка.
- Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить.
Например, один богач построит себе большой дом, а другой посмотрит и говорит: "Ах, ты такой дом построил, а я отгрохаю вдвое больше!" Один заведет себе повара да лакея, а другой говорит: "Ну так я себе заведу не только повара и лакея, а еще и швейцара". Один наймет целый десяток слуг, а другой говорит: "Ну так я найму два десятка, да еще сверх того пожарника в каске у себя во дворе под навесом поставлю". Один заведет три автомобиля, другой тут же заведет пять. Да еще и хвастает: "Я, говорит, лучше его. У него только три автомобиля, а у меня целых пять". Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других, а так как ум, доброта, честность у нас ни во что не ценятся, то хвалятся друг перед другом одним лишь богатством. И тут уж никакого предела нет. Тщеславие такая вещь: его ничем не насытишь.