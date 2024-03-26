Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, состоящее из высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и бизнесменов, которые ранее занимали важные государственные посты в регионе.





По данным ФСБ, злоумышленники действуя в сговоре пытались захватить завод по производству минеральной воды "Новаторская", воровали бюджетные деньги, а также природный газ, принадлежащий одной из нефтегазовых компаний России. Число участников группировки и их имена пока не разглашаются. Но известно, что ранее, 21 марта, был задержан глава Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства экономического развития РФ Игорь Храновский. Его подозревают, как в краже бюджетных средств, так и в превышении полномочий.





Чтобы отжать чужой бизнес, Храновский незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила права компанию "Кавмининтер" использовать скважину, из-за чего та фактически прекратила работу. При обысках у Храновского обнаружили 3 млн долларов, 1 млн евро и шесть премиальных машин.