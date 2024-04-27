Петух внезапно напал на хозяйку

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Агрессивность петуха проявляется внезапно – он может нападать неожиданно для человека, используя пари этом не только клюв, но и когти на конечностях и шпоры.
В конце фаталити или нет?
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