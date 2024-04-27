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Петух внезапно напал на хозяйку

Петух внезапно напал на хозяйку

Автор:
27 апреля 2024 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бой   драка   животные   курица   петух   птица   умора   
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Агрессивность петуха проявляется внезапно – он может нападать неожиданно для человека, используя пари этом не только клюв, но и когти на конечностях и шпоры.

В конце фаталити или нет?

Источник:

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Метки: Видео   бой   драка   животные   курица   петух   птица   умора   
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13  комментариев
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17k
Booka1a 59 минут назад
сегодня будет куриный супчик
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3k
Андерсен 8 минут назад
А час спустя:
- Дорогой, сегодня у нас на обед суп с лапшой из петуха
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30k
Serg2001 16 минут назад
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1k
Flint Полчаса назад
куриц нет, решил её потоптать...
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10k
Гвоздь Полчаса назад
птиц, похоже, не выжил
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1k
Aleksei Полчаса назад
быканул не подумавши.
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Вот же тупая птица.
Для супа созрела...
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79k
Viktor 39 минут назад
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7k
Babangdida 46 минут назад
Жёстко она с ним. Не могла засунуть голову под крыло и дать птичке отоспаться?
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11k
Алексей 57 минут назад
Сегодня будет уха их петуха!
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9k
ишты 59 минут назад
Сегодня на обед уха из петуха.
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7k
Трям Час назад
Ушатала пробник динозавра! ))))
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1k
Злодей Час назад
Всегда думал,что именно так надо делать,когда на тебя на падает что то пернатое. А не убегать,падать,вставать,снова убегать,снова падать, как в большинстве видео.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1602 поста (1301 в горячем)

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