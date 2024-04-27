В Минцифры собираются оберегать россиян от телефонного спама

Сейчас решается, какие именно звонки можно будет признать рекламными. Только те, где звонят люди (холодные звонки) или даже те, где звонит робот. По статистике, чаще всего спамеры звонят россиянам с предложением оформить заем в микрофинансовой организации. На втором месте - медицинские услуги, далее сотовые операторы и банки.

Кроме того, в Минцифры отметили, что начали действовать новые штрафы.