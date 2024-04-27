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В Минцифры собираются оберегать россиян от телефонного спама

В Минцифры собираются оберегать россиян от телефонного спама

Автор:
27 апреля 2024 18:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Минцифры   Россия   Телефон   безопасность   закон   мошенники   спам   
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Рекламные обзвоны могут быть запрещены.

Глава министерства Максут Шадаев рассказал, что в ведомстве уже готовят законопроект, запрещающий спам-звонки. По его словам, россияне уже устали от рекламных звонков.

“Все-таки сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам. Поэтому Минцифры, например, планирует все-таки запретить рекламные звонки, особенно если они совершаются роботами. Мы готовим соответствующую инициативу”, - рассказал Шадаев РБК.

Сейчас решается, какие именно звонки можно будет признать рекламными. Только те, где звонят люди (холодные звонки) или даже те, где звонит робот. По статистике, чаще всего спамеры звонят россиянам с предложением оформить заем в микрофинансовой организации. На втором месте - медицинские услуги, далее сотовые операторы и банки.

Кроме того, в Минцифры отметили, что начали действовать новые штрафы.

“17 апреля начали действовать новые штрафы: до 1 млн руб. за спам-звонок и до 1,6 млн руб. за недобросовестную рекламу микрозаймов. Такие существенные штрафы могут заставить задуматься тех, кто пользуется вот такими методами привлечения клиентов, прекратить деятельность”, - сообщил независимый эксперт по информационной безопасности Яков Гродзенский.

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Метки: Минцифры   Россия   Телефон   безопасность   закон   мошенники   спам   
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7  комментариев
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АнтонПолднев Час назад
Ну. А самое интересное? Каким образом будут запрещать, выявлять и наказывать?
По ходу тут уместен комментарий от В.Ф.
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33k
Юрьевич 8 минут назад
Проснулись. Эти обзвоны достали уже. Я забыл когда последний раз живые рекламщики звонили... либо тупо записанная реклама, либо реклама с элементами ИИ.
Самое интересное, что это разрешено законодательством, закон об обработке персональных данных приняли кажется в районе 2019 года. С этого момента персональные данные стали товаром. Механизм простой - вы оставляете свой номер телефона на каком-нибудь сервисе (покупка в интернет магазине или в банке или ещё что-то подобное) и ставите галочку "согласие на обработку персональных данных", без этой галочки у вас телефон не примут и сервис вам услугу не предоставит. Но после того как вы поставили эту галочку и согласились на обработку персональных данных, ваш телефонный номер или другая информация о вас становится товаром и фирма имеет законное право продать эту информацию, что они и делают. И после этого вам начинают звонить...
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106
Vitorio 16 минут назад
это тоже самое как с коррупцией, вроде бы есть МВД ФСБ ,но этого мало, нужно создать
антикоррупционный комитет
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9k
Роман Час назад
Дело хорошее, самого выбешивает. Но если они не могут перекрыть звонки мошенников, там вообще уголовка, как они будут отслеживать спам звонки.

Жалоба от пользователя может не сработать, так как исходящие номера могут быть краденые или еще какие, юридически никак не связанные с рекламодателем. А если его за жопу брать, он скажет, что ничего не знает и никому он не звонит... поддержка сбербанка просто диверсифицируется.
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PokemonKa
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