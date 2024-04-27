Уралец подал в суд на свою бывшую, которая выбросила его веши

Свердловский областной суд обязал девушку выплатить своему бывшему сожителю 106 тысяч рублей за утраченное имущество.

Пара снимала квартиру в Екатеринбурге. Летом 2023 года молодые люди поссорились и решили разойтись. Алёна попросила Олега (имена изменены) съехать немедленно. На сборы она дала своему бывшему один день. Молодой человек не уложился в срок и девушка выставила его вещи в тамбур.





Свои вещи Олег пытался забрать три раза, в последний раз он приехал даже с полицией. Некоторые вещи необъяснимым образом пропали. Надо отметить, что пропали дорогостоящие вещи, такие как верхняя одежда, плед, инструменты и перфоратор, компьютерная техника (ноутбук, игровые наушники, микрофон, оперативная память, фотоаппарат с объективом и др).



Девушка уверяла, что все вещи вынесла в коридор и больше их не видела. По её мнению, вещи стащил кто-то из соседей или прохожих. Потом она предложила выплатить за них 100 тысяч и разойтись. Однако. Олег решил обратиться в суд. В заявлении он указал, что по вине Алёны он лишился вещей на 192 821 рубля. Суд удовлетворил требования частично – с ответчика взыскана сумма 103 400 рублей ущерба и госпошлина 2 700 рублей.





Однако, Алёна с решением суда не согласилась. Она заявила, что не нарушала закон, ведь выставила она вещи по общей договорённости и даже позаботилась об их сохранности - тамбур закрывался на ключ. Больше ответственность за имущество своего бывшего она не несла. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил его в силе, сообщили в пресс-службе.

