В российских аэропортах начали выдавать пассажирам пластиковые столовые приборы

Также экипажи будут дополнительно обрабатывать действия в случае теракта, как на земле, так и во время полета. Также в кабины пилотов строго-настрого запретили проникать всем посторонним. Телеграм-канал Mash также утверждает, что досмотр в аэропортах теперь стал намного строже: всю жидкость проверяют, а любые колюще-режущие предметы изымают. Возможно, из-за этого будет уходить больше времени на досмотр.