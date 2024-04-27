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В российских аэропортах начали выдавать пассажирам пластиковые столовые приборы

В российских аэропортах начали выдавать пассажирам пластиковые столовые приборы

Автор:
27 апреля 2024 18:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   антитеррор   безопасность   кафе   пластик   приборы   фото   
1727
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Меры были приняты для обеспечения безопасности.

Из кафе и бизнес-залов в российских аэропортах убрали все железные столовые приборы. Следом все стальные приборы будут убраны и из самолётов. Такие меры были приняты Минтрансом, которое дало распоряжение усилить меры безопасности в аэропортах и самолетах. Теперь пассажиры смогут есть только пластиковыми столовыми приборами. По данным Базы, такие ограничения продлятся до 17 мая.

Также экипажи будут дополнительно обрабатывать действия в случае теракта, как на земле, так и во время полета. Также в кабины пилотов строго-настрого запретили проникать всем посторонним. Телеграм-канал Mash также утверждает, что досмотр в аэропортах теперь стал намного строже: всю жидкость проверяют, а любые колюще-режущие предметы изымают. Возможно, из-за этого будет уходить больше времени на досмотр.

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Метки: Россия   антитеррор   безопасность   кафе   пластик   приборы   фото   
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10  комментариев
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18k
Вася 2 часа назад
а после 17го мая "террористы" на каникулы в Простоквашино уезжают ??
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15k
кот базилий 50 минут назад
Руками кушать савсэм безопасно будет.
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5k
Евгений 56 минут назад
Раньше как то по другому что ли было? Хотя однажды в казани я прошел через предполетный досмотр и пронес бутылку воды литровую. Я прохожу там всегда через сканер, при этом можно не снимать металлические предметы и обувь, а ручную кладь досмотривают на рентгеновском аппарате. Тетка которая там сидела похоже прозевала, а я забыл. Вообще только в самолете вспомнил
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−5
Alex 57 минут назад
"...Также в кабины пилотов строго-настрого запретили проникать всем посторонним.."
А че так можно было?
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44k
Валерий Час назад
на кой вообще жрать в самолёте? ладно если до Хабаровска лететь а остальные что-- не могут пол дня потерпеть?
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319
_Vasiliy_ Валерий 52 минуты назад
В самолете пожрать эт святое, особенно если на халяву, а вот в аэропорту жрать, это на богатом)))
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PokemonKa
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  • 4974 поста (4760 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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