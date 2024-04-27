В российских аэропортах начали выдавать пассажирам пластиковые столовые приборы

Меры были приняты для обеспечения безопасности.
Из кафе и бизнес-залов в российских аэропортах убрали все железные столовые приборы. Следом все стальные приборы будут убраны и из самолётов. Такие меры были приняты Минтрансом, которое дало распоряжение усилить меры безопасности в аэропортах и самолетах. Теперь пассажиры смогут есть только пластиковыми столовыми приборами. По данным Базы, такие ограничения продлятся до 17 мая.
Также экипажи будут дополнительно обрабатывать действия в случае теракта, как на земле, так и во время полета. Также в кабины пилотов строго-настрого запретили проникать всем посторонним. Телеграм-канал Mash также утверждает, что досмотр в аэропортах теперь стал намного строже: всю жидкость проверяют, а любые колюще-режущие предметы изымают. Возможно, из-за этого будет уходить больше времени на досмотр.
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А че так можно было?