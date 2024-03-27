В офисе компании «Аксиома» сегодня было шумно. Там проводили обыски сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД. Аналогичные мероприятия прошли и у десятка преподавателей питерских ВУЗов, они тоже причастны к деятельности «Аксиомы».

В конторе тестировали иностранцев на знание русского, истории и основ законодательства РФ. А решался вопрос за деньги - и мигрант получал сертификат, дающий возможность предоставить в Управление по вопросам миграции (УВМ) пакет документов на приобретение патента на работу и вида на жительство. Ежемесячно обрабатывали 500 человек.

При этом в реальности проверки знаний не было. Экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов. В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет с целью последующего проживания и трудовой деятельности в нашей стране. Каждый иностранец платил за фиктивную сдачу тестов 15 тысяч рублей. Ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей, - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время обыска нашли 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. А вычислили контору через внедрённых сотрудников - те якобы и рассказали о липовых сертификатах.