Пять баллов за экзамен там «рисовали» за 15 тысяч рублей. В деле замешаны и преподаватели питерских ВУЗов.
В офисе компании «Аксиома» сегодня было шумно. Там проводили обыски сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД. Аналогичные мероприятия прошли и у десятка преподавателей питерских ВУЗов, они тоже причастны к деятельности «Аксиомы».
В конторе тестировали иностранцев на знание русского, истории и основ законодательства РФ. А решался вопрос за деньги - и мигрант получал сертификат, дающий возможность предоставить в Управление по вопросам миграции (УВМ) пакет документов на приобретение патента на работу и вида на жительство. Ежемесячно обрабатывали 500 человек.
При этом в реальности проверки знаний не было. Экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов. В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет с целью последующего проживания и трудовой деятельности в нашей стране.
Каждый иностранец платил за фиктивную сдачу тестов 15 тысяч рублей. Ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей, - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Во время обыска нашли 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. А вычислили контору через внедрённых сотрудников - те якобы и рассказали о липовых сертификатах.
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В настоящее время в полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции, - добавила Волк.
Среди них есть сотрудники Российского государственного педагогического университета имени Герцена и Санкт-Петербургского государственного университета, так сообщают СМИ. Теперь этими «экзаменаторами» занимаются силовики - возбуждено уголовное дело по организации незаконной миграции (статья 322.1 УК).
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фирм выдающих санитарные книжки без анализов, справки и разрешения без проверок - все
ну в принципе теперь все понятно про данного персонажа
В результате взрыва погибли 19 человек, ранено еще около 20.