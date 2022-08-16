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До чего дошел прогресс: змее приделали "экзоноги"

До чего дошел прогресс: змее приделали "экзоноги"

Автор:
16 августа 2022 23:16
Сообщество : Животные
Метки: змея   инженерия   интересно   конечности   наука   экзоскелет   
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Как бы выглядел экзоскелет для змеи. И что было бы, если бы змеи умели ходить...

Не спрашивайте зачем, но одному инженеру показалось важным изобрести устройство, напоминающее «скафандр» для змеи. Внутрь помещаешь змею и она начинает буквально шагать по земле своими робо-лапами.

Сам «скелет» выглядит, как видим, не очень замысловато: пластиковый тубус, на нижней части него закреплены сенсоры, а по краям установлены механические манипуляторы, которые принимают данные с этих сенсоров.

При этом наличие у хладнокровной рептилии хоть и механических, но конечностей не делает змею менее пугающей. Возможно, автор просто очень хотел почувствовать прикосновения от объятий, а из окружающих его живых существ, была только змея.

В целом, самой рептилии наличие конечностей не особо помешало. Инстинктивно она все также двигала головой, как бы управляя своим передвижением.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: змея   инженерия   интересно   конечности   наука   экзоскелет   
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Viktor 58 минут назад
https://old.fishki.net/4242746-inzhener-izobrel-chetveronogo-robota-kotoryj-pozvoljaet-zmejam-hodity.htmlhttps://old.fishki.net/4242746-inzhener-izobrel-chetveronogo-robota-kotoryj-pozvoljaet-zmejam-hodity.html
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6k
Shtoppi Полчаса назад
<<Не спрашивайте зачем, но одному инженеру показалось важным изобрести устройство, напоминающее «скафандр» для змеи.>>
Ответ прост как всегда:
<<Когда собаке делать нечего - она яйца лижет.>>
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6
HalloFreeSpace 51 минуту назад
затейники ))) , на само деле круто , может для инвалидов технологии сгодятся .
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