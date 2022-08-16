До чего дошел прогресс: змее приделали "экзоноги"

Как бы выглядел экзоскелет для змеи. И что было бы, если бы змеи умели ходить...
Не спрашивайте зачем, но одному инженеру показалось важным изобрести устройство, напоминающее «скафандр» для змеи. Внутрь помещаешь змею и она начинает буквально шагать по земле своими робо-лапами.
Сам «скелет» выглядит, как видим, не очень замысловато: пластиковый тубус, на нижней части него закреплены сенсоры, а по краям установлены механические манипуляторы, которые принимают данные с этих сенсоров.
При этом наличие у хладнокровной рептилии хоть и механических, но конечностей не делает змею менее пугающей. Возможно, автор просто очень хотел почувствовать прикосновения от объятий, а из окружающих его живых существ, была только змея.
В целом, самой рептилии наличие конечностей не особо помешало. Инстинктивно она все также двигала головой, как бы управляя своим передвижением.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ответ прост как всегда:
<<Когда собаке делать нечего - она яйца лижет.>>