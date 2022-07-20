Наплакал на анализы: в Китае научились ставить диагнозы по "слезам"

На основе химико-биологического состава слезы можно определить наличие диабета, глазных заболеваний и ряда других болезней, которые можно определить по белковым компонентам и коротким РНК-молекулам.

Создатели считают, что в будущем, данная технология может быть использована как в медицинских учреждениях, так и дома.