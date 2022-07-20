Наплакал на анализы: в Китае научились ставить диагнозы по "слезам"

Каждый из нас хоть раз в жизни, но обращался в больницу. Чаще всего когда ты приходишь на прием, тебе выписывают назначения на сдачу различных анализов. Большинство из них связаны с болезненными или не очень удобными процедурами.
В Китае, который стремится к технологическому развитию всех сфер жизни общества, ученые разработали способ по анализу слез пациентов для выявления диагнозов некоторых болезней.
Суть новаторской идеи заключается в том, что химики Поднебесной создали наномембраны извлекающие белковые молекулы из капли человеческой слезы.
На основе химико-биологического состава слезы можно определить наличие диабета, глазных заболеваний и ряда других болезней, которые можно определить по белковым компонентам и коротким РНК-молекулам.
Создатели считают, что в будущем, данная технология может быть использована как в медицинских учреждениях, так и дома.
Источник:
АНТИФИШКИ
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