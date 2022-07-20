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Наплакал на анализы: в Китае научились ставить диагнозы по "слезам"

Наплакал на анализы: в Китае научились ставить диагнозы по "слезам"

Автор:
20 июля 2022 23:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   анализы   болезни   диабет   интересно   медицина   наука   слезы   
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Каждый из нас хоть раз в жизни, но обращался в больницу. Чаще всего когда ты приходишь на прием, тебе выписывают назначения на сдачу различных анализов. Большинство из них связаны с болезненными или не очень удобными процедурами.

В Китае, который стремится к технологическому развитию всех сфер жизни общества, ученые разработали способ по анализу слез пациентов для выявления диагнозов некоторых болезней.

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Суть новаторской идеи заключается в том, что химики Поднебесной создали наномембраны извлекающие белковые молекулы из капли человеческой слезы.

На основе химико-биологического состава слезы можно определить наличие диабета, глазных заболеваний и ряда других болезней, которые можно определить по белковым компонентам и коротким РНК-молекулам.

Создатели считают, что в будущем, данная технология может быть использована как в медицинских учреждениях, так и дома.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   анализы   болезни   диабет   интересно   медицина   наука   слезы   
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