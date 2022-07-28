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Ученые нашли ген качка. Заниматься спортом больше не нужно?

Ученые нашли ген качка. Заниматься спортом больше не нужно?

Автор:
28 июля 2022 20:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Спорт   генная инженерия   гены   интересно   медицина   мускулы   наука   
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В народе говорят, что без труда нельзя выловить рыбки из пруда. Практически все народные мудрости говорят, что нужно прилагать усилия для того, чтобы достичь желаемых целей.

И нет ни одной поговорки про то, что для достижения ожидаемого результата нужно сидеть на печи и плевать в потолок.

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Возможно, так и есть в мире, где не было генной инженерии. Сейчас ученые делают всевозможные открытия, которые помогают модифицировать человеческое тело, к тому же пластическая хирургия не перестает творить чудеса.

Не так давно ученые выявили ген, который отвечает за рост мышечной массы. Долгие годы посещения тренажерных залов, изнурительные тренировки с железом, которые дают результат только при соблюдении режима правильного питания, теперь могут остаться в прошлом. В ходе тренировок, ученые отметили, что у спортсменов задействуется ген C18ORF25.

После этого открытия генные инженеры провели эксперименты на животных, чтобы подтвердить гипотезу. Не ровен час, когда специалисты смогут создать специальные препараты, которые помогут наращивать мышечную массу без постоянных тренировок и режимов.

Но пока ученые разрабатывают "сыворотку" идеальной физической формы, людям не остается ничего, кроме как проводить время в тренажерных залах или же тратить немалые деньги, ложась под скальпель пластических хирургов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   генная инженерия   гены   интересно   медицина   мускулы   наука   
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4  комментария
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Получится из этих генных экспериментов что-нибудь вроде ущербного на голову "руки-базуки" или еще хуже.
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2k
Kom9ipa 6 минут назад
Ох уж эти британские учёные...
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4k
Двестиграмм 52 минуты назад
Ученые нашли ген качка
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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