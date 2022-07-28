Ученые нашли ген качка. Заниматься спортом больше не нужно?

После этого открытия генные инженеры провели эксперименты на животных, чтобы подтвердить гипотезу. Не ровен час, когда специалисты смогут создать специальные препараты, которые помогут наращивать мышечную массу без постоянных тренировок и режимов.

Но пока ученые разрабатывают "сыворотку" идеальной физической формы, людям не остается ничего, кроме как проводить время в тренажерных залах или же тратить немалые деньги, ложась под скальпель пластических хирургов.