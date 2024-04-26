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В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды

В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды

Автор:
26 апреля 2024 14:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ростов-на-дону   банда   нападения   подростки   полиция   
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По данным местных жителей, от рук отморозков пострадали как минимум 50 человек.

В Ростове-на-Дону объявилась очередная банда подростков, фактически, это сформированная ОПГ, занимающаяся выбиванием долгов, в том числе по заданию наркошопов, нападениями на сверстников, мошенничеством, торговлей поддельными документами, и, возможно, распространением наркотиков.


Выйти на банду помог Телеграм-канал главаря банды. Это некий 23-летний Богдан Шеховцев, который в свободное от преступной деятельности время занимается самбо и участвует в соревнованиях.

Интересно тут другое. Как пишут СМИ, в том числе ростовские, Богдан относительно недавно приехал из Украины в качестве беженца и получил российский паспорт. Судя по контенту его канала, является сторонником запрещённой в России идеологии.


"Он правый поклонник рейха, но при избивает исключительно русских. В свободное время занимается самбо. Их там целая банда. Они ничего не боятся и устраивают беспредел в городе! Зовут его Шеховцев Богдан. Уроженец Украины, который не так давно стал гражданином РФ. Также может иметь документы на другое имя. Замечен в центре и на Северном", — рассказал местный житель.

По данным местных жителей, в банде Шеховцева примерно 30 человек. Известно, что сотрудники полиции уже начали проверку. Однако свой канал Шеховцев уже удалил. По данным некоторых СМИ, он планирует бежать из России.

Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-дону   банда   нападения   подростки   полиция   
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19  комментариев
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25k
Тигран Саркисян Час назад
На месте расстрелял бы этого ублюдка.
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7k
Трям 6 минут назад
Совсем скоро этот пухлый свин будет сидеть на бутылки и слезно извиняться.
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16k
Ivan 9 минут назад
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15k
кот базилий 21 минуту назад
Вся шваль сюда лезет и лезет не прятаться , а развивать бурную деятельность зная про наше "мягкое" отношения к таким особям. Порой "ызвыныте" достаточно или сбежать дадут без проблем подпиской.
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1k
Андрей Граф 23 минуты назад
замочить тварь хохлятску медленно! всех его подельников повесить на красной площади
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4k
kuchipachi 24 минуты назад
Лишить гражданства и на родину?)
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−1
snabnekrasov Полчаса назад
Ну еще раз покажите сериал Слово пацана по все каналам! И продолжайте удивляться...
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8k
Oleg Полчаса назад
чем не девяностые?
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1k
Михаил Полчаса назад
Бошку проломить ржавым ломом этому утырку...
А банду собрать на КП и сжечь прилюдно...
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313
Голован Щекн 40 минут назад
весь город видел, кроме мусоров, они видимо живут отдельно и народом себя не ассоциируют
вопрос. а чем они вообще в таком количестве занимаются?! а после крокуса их главный сказал что им нужно еще больше людей и главное полномочий
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98
uid-tfwhppoz Голован Щекн Полчаса назад
"мусорами" называли стремных милиционеров, которые набивали свой карман, и вообще были крысами. Миллиционеры, по факту создания Милиции, занимались защитой граждан. они для этого создавались...
а сейчас - полиция. у них даже в Уставе организации, никаких упоминаний о защите граждан нет. они защищают собственность правящего класса, и имеющийся в стране людоедский режим.

называть полицаев - "мусорами" - это глупо. кто читал хоть одну книжку о пионерах Героях, о комсомольцах и бойцах КА, о мирных жителях - миллионами уничтоженных полицаями. для того разница между "мусором" и "полицаем" - огромная.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Снова на арену выходят воспитанники спортивных секций. И секции не по прыжкам в длинну. Прям снова здравствуйте 90-е...
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538
На хер ЗАПАД! Час назад
Хохол-чернинльник? Это,что-то новое. Надеюсь его горло,найдёт своё тупое,ржавое лезвие. Как и горла всех участников
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Burzum
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