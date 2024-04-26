В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды

По данным местных жителей, от рук отморозков пострадали как минимум 50 человек.
В Ростове-на-Дону объявилась очередная банда подростков, фактически, это сформированная ОПГ, занимающаяся выбиванием долгов, в том числе по заданию наркошопов, нападениями на сверстников, мошенничеством, торговлей поддельными документами, и, возможно, распространением наркотиков.
Выйти на банду помог Телеграм-канал главаря банды. Это некий 23-летний Богдан Шеховцев, который в свободное от преступной деятельности время занимается самбо и участвует в соревнованиях.
Интересно тут другое. Как пишут СМИ, в том числе ростовские, Богдан относительно недавно приехал из Украины в качестве беженца и получил российский паспорт. Судя по контенту его канала, является сторонником запрещённой в России идеологии.
"Он правый поклонник рейха, но при избивает исключительно русских. В свободное время занимается самбо. Их там целая банда. Они ничего не боятся и устраивают беспредел в городе! Зовут его Шеховцев Богдан. Уроженец Украины, который не так давно стал гражданином РФ. Также может иметь документы на другое имя. Замечен в центре и на Северном", — рассказал местный житель.
По данным местных жителей, в банде Шеховцева примерно 30 человек. Известно, что сотрудники полиции уже начали проверку. Однако свой канал Шеховцев уже удалил. По данным некоторых СМИ, он планирует бежать из России.
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вопрос. а чем они вообще в таком количестве занимаются?! а после крокуса их главный сказал что им нужно еще больше людей и главное полномочий
А если Бастрыкин не возбудится, так и не будут.
а сейчас - полиция. у них даже в Уставе организации, никаких упоминаний о защите граждан нет. они защищают собственность правящего класса, и имеющийся в стране людоедский режим.
называть полицаев - "мусорами" - это глупо. кто читал хоть одну книжку о пионерах Героях, о комсомольцах и бойцах КА, о мирных жителях - миллионами уничтоженных полицаями. для того разница между "мусором" и "полицаем" - огромная.
Я нигде не сказал, что в этих секциях сплошь обмороженые. У меня полно знакомых спортсменов, в то числе и из 90-х, прекрасные люди, и сын с малолетства занимается боевыми искусствами. Но то, что секции единоборств и силовые были кузницей кадров для ОПГ, это факт. Просто кто-то по этой дороге шёл, а кто-то нет.
а нынче рэкетмены...."