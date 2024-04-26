В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды

В Ростове-на-Дону объявилась очередная банда подростков, фактически, это сформированная ОПГ, занимающаяся выбиванием долгов, в том числе по заданию наркошопов, нападениями на сверстников, мошенничеством, торговлей поддельными документами, и, возможно, распространением наркотиков.





Выйти на банду помог Телеграм-канал главаря банды. Это некий 23-летний Богдан Шеховцев, который в свободное от преступной деятельности время занимается самбо и участвует в соревнованиях.