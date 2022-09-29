Чудище морское: палеонтологи открыли новый вид динозавра

Все больше и больше удивляешься природе. Некоторые виды животных, которые вымерли несколько тысяч лет назад представляют собой результаты странного скрещивания ныне существующих видов.
Например американские палеонтологи нашли скелет морского динозавра, который имеет морду крокодила, а шею змеи. Остальные части тела сложно однозначно отнести к тому или иному виду, но у динозавра было по 2 пары плавников и хвостовой плавник.
Поэтому его выделили в отдельный вид — Serpentissuchops pfisterae, что буквально означает «существо со змеино-крокодиловым лицом».
Останки змее-крокодила нашли в Вайоминге в конце прошлого века, но не уделяли костям особого внимания. Научная работа с подробным анализом окаменелостей появилась только сейчас.
Морской динозавр достигал семи метров. Обладал длинными зубами, конической формы. Передвигалось в воде это существо при помощи колебаний шеи вперед и назад.
Образцы костей датировали мезозойским периодом. Они хорошо сохранились — у скелета отсутствовали только те части, что относятся к ногам и ступням. Ученые предполагают, что по форме они напоминали весла.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- плавники походу так, для красоты и понтов. Ведь можно же при помощи колебаний шеи передвигаться...)))