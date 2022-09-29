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Чудище морское: палеонтологи открыли новый вид динозавра

Чудище морское: палеонтологи открыли новый вид динозавра

Автор:
29 сентября 2022 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: динозавры   змея   интересно   кости   крокодил   открытие   палеонтолог   скелет   
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Все больше и больше удивляешься природе. Некоторые виды животных, которые вымерли несколько тысяч лет назад представляют собой результаты странного скрещивания ныне существующих видов.

Например американские палеонтологи нашли скелет морского динозавра, который имеет морду крокодила, а шею змеи. Остальные части тела сложно однозначно отнести к тому или иному виду, но у динозавра было по 2 пары плавников и хвостовой плавник.

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Поэтому его выделили в отдельный вид — Serpentissuchops pfisterae, что буквально означает «существо со змеино-крокодиловым лицом».

Останки змее-крокодила нашли в Вайоминге в конце прошлого века, но не уделяли костям особого внимания. Научная работа с подробным анализом окаменелостей появилась только сейчас.

Морской динозавр достигал семи метров. Обладал длинными зубами, конической формы. Передвигалось в воде это существо при помощи колебаний шеи вперед и назад.

Образцы костей датировали мезозойским периодом. Они хорошо сохранились — у скелета отсутствовали только те части, что относятся к ногам и ступням. Ученые предполагают, что по форме они напоминали весла.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: динозавры   змея   интересно   кости   крокодил   открытие   палеонтолог   скелет   
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5  комментариев
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60k
Опиум для народа Час назад
-"Передвигалось в воде это существо при помощи колебаний шеи вперед и назад."" но у динозавра было по 2 пары плавников и хвостовой плавник."-
- плавники походу так, для красоты и понтов. Ведь можно же при помощи колебаний шеи передвигаться...)))
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541
kolobok263 13 минут назад
у нас 365 потомков этих существ на Охотном сидят
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13k
Konstantin 55 минут назад
Колебаний шеи вперед и назад??? Как это вообще.
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89
Asfixis Konstantin 3 минуты назад
Предок голубя?
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Александр Невский
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