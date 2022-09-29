Чудище морское: палеонтологи открыли новый вид динозавра

Морской динозавр достигал семи метров. Обладал длинными зубами, конической формы. Передвигалось в воде это существо при помощи колебаний шеи вперед и назад.

Образцы костей датировали мезозойским периодом. Они хорошо сохранились — у скелета отсутствовали только те части, что относятся к ногам и ступням. Ученые предполагают, что по форме они напоминали весла.