Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор

Антикитерский механизм представляет собой древнее устройство размером с обувную коробку, которое за его способность выполнять астрономические вычисления иногда называют старейшим компьютером в мире.
Обнаруженные ныряльщиками за губками у греческого острова Андикитира в 1901 году, остатки механизма сейчас хранятся в Национальном археологическом музее в Афинах. На сегодняшний день известно только о 82 сохранившихся фрагментах, составляющих примерно одну треть исходного механизма, написали учёные в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Scientific Reports. Он был построен около 2200 лет назад.
Что делал Антикитерский механизм?
Исследователи пишут, что механизм был способен выполнять различные вычисления и мог помочь отслеживать движение Солнца, Луны и пяти планет; он даже мог определить, когда должны были состояться спортивные соревнования, такие как Олимпийские игры.
«Это был механический компьютер с бронзовыми шестерёнками, который использовал передовые технологии для составления астрономических прогнозов, механизируя астрономические циклы и теории», — написала команда в статье в журнале.
С момента обнаружения Антикитерского механизма учёные пытались понять, что же оно из себя представляет и как работает. И хотя они добились значительного прогресса, многие вопросы всё ещё остаются без ответа. Например, исследователи до сих пор не уверены, кто его создал. Некоторые учёные утверждают, что создателем механизма был греческий изобретатель Архимед (287–212 гг. до н.э.), но относительно этого имеются сомнения. Надписи на механизме выполнены на греческом языке.
Кто бы ни создал устройство, он должен был много знать об астрономии, металлургии и механике, сообщил Live Science по электронной почте Аристидис Вульгарис (Aristeidis Voulgaris), руководитель группы по функциональной реконструкции Антикитерского механизма. Этот проект направлен на то, чтобы реконструировать то, как первоначально выглядел механизм, и получить лучшее о нём представление. Также требовалось наличие ловких рук, чтобы с ним обращаться, отметил он.
Обнаруженные фрагменты механизма содержат письмена и надписи, и за последние два десятилетия учёные смогли прочитать достаточно много этих греческих надписей, используя для этого высокотехнологичные методы визуализации, такие как 3D-рентгеновское сканирование. Это позволило им узнать больше о том, как функционирует данный механизм.
Механизм представляет собой «уровень технологии, превосходящий всё остальное, для чего у нас есть либо физические останки, либо подробные описания древности», — рассказал Александр Джонс (Alexander Jones), профессор истории точных наук в древности в Институте изучения древнего мира Нью-Йоркского университета.
Как выглядел Антикитерский механизм?
Авторы статьи в Scientific Reports обнаружили, что любой, кто смотрел бы на переднюю часть механизма, мог бы наблюдать циферблаты, показывающие движение Луны, Солнца, лунных узлов (точки, где орбита Луны пересекает эклиптику — большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое с Земли годичное движение Солнца относительно звёзд), Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, а также зодиакальный календарь.
На обратной стороне механизма были циферблаты, показывающие метонический цикл (19-летний цикл, после которого фазы луны приходятся на одни и те же дни года), каллипический цикл (период 76 лет, равный четырём метоническим циклам), олимпийский цикл (проведение раз в 4 года Олимпийских игр), цикл сарос (период более 18 лет между лунными затмениями) и экселигмос (период более 54 лет, или три цикла сароса).
Между передней и задней частями механизма находилось огромное количество шестерёнок, сконструированных таким образом, чтобы все циферблаты отображали правильное время всех циклов.
«Предположим, что пользователь Антикитерского механизма хотел проверить прогноз затмений для определённого месяца на несколько лет вперёд. Для этого он наводил механизм на нужную дату, указанную в одном из его календарей», — написал Тони Фрит (Tony Freeth), исследователь из Исследовательского проекта Антикитерского механизма, в статье, опубликованной в 2014 году в журнале PLOS One.
Кораблекрушение
И хотя корабль, на котором находился Антикитерский механизм, был обнаружен более века назад, его обломки до сих пор полностью не раскопаны. Размер корабля, на котором он находился, тоже неизвестен, также сложно дать ответ, на какую площадь разбросало артефакты. По данным Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), его расположение и глубина затрудняют раскопки. Участок расположен под углом на морском дне на глубине от 130 до 165 футов (от 40 до 50 м) ниже поверхности, что означает, что он слишком глубок для аквалангистов, отчего сложно проводить раскопки длительное время, но слишком мелок, чтобы его можно было исследовать с помощью дистанционно управляемых транспортных средств, согласно WHOI.
Несмотря на эти трудности, команда археологов проводит новую программу раскопок, и продолжает находить новые артефакты, проливающие свет на то, каким был корабль, который, вероятно, затонул около 65 года до нашей эры. Их находки включают бронзовую руку, которая когда-то была прикреплена к статуе, настольную игру, возможные остатки древнего трона и мраморную голову статуи Геракла, ранее сообщал сайт Live Science.
Исследователи отмечают, что многие артефакты были предметами роскоши, предназначенными для богатых. На теперешний момент недавние раскопки не обнаружили никаких новых остатков механизма.
В 2016 году на месте кораблекрушения археологи обнаружили древний скелет мужчины, сообщает Live Science. Недавно же учёные предприняли попытки извлечь его ДНК, чтобы узнать больше об этом человеке.
Исследователи до сих пор не уверены, почему этот механизм вообще оказался на корабле.
«Это был не тот объект, который можно было бы случайно подвергнуть риску во время путешествия», — написал Джонс в своей книге.
И хотя этот механизм, возможно, и не был единственным в своём роде устройством, он, несомненно, представлял собой нечто весьма ценное. По одной из версий техник перевозил устройство к его предполагаемому владельцу, написал Джонс, отметив, что из-за шторма, возможно, корабль затонул, унеся с собой под воду всё своё содержимое, в том числе и механизм. Откуда прибыл корабль и куда он направлялся, является среди учёных предметом постоянных исследований и дискуссий.
«Дата запуска» Антикитерского механизма
Учёные всё ещё обсуждают точную «начальную дату» Антикитерского механизма, самую раннюю дату, на которой основаны все расчёты, которые можно выполнить с помощью гаджета. В исследовании, опубликованном в марте 2022 г. на сервере препринтов arXiv, в качестве даты запуска механизма предложено 22 декабря 178 г. до н.э.. Исследователи отметили, что в этот день произошло лунное затмение, за которым последовало зимнее солнцестояние, за которым последовал праздник, посвящённый богине Исиде. И хотя Исида была египетской богиней, в то время она также была высоко почитаема и в Греции.
Однако другие группы учёных в качестве наиболее вероятной даты начала предложили 12 мая 204 г. до н.э., отметив, что в этот день в Греции можно было наблюдать лунное затмение и что эта дата ближе к жизни Архимеда. Возможно, построить это устройство мог он или кто-то, кто работал в его мастерской.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ЕДИНСТВЕННОЕ, для чего механизм мог РЕАЛЬНО пригодиться грекам - это оперативное вычисление дат лунного и солнечного затмений
Это то, что РЕАЛЬНО можно использовать в ходе религиозных праздников
Все остальное - ВНИКУДА
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Лично я склоня.сь к выводу о том, что этот механизм был АРИФМОМЕТРОМ
Наподобие нашенского железного феликса
Вот при таком раскладе полезность этого механизма резко возрастает, и нахождение его на торговом судне легко обьясняется
Короче, шум был большой, исследований было много и длилось всё это приблизительно с месяц. А потом...
Потом кто-то обратил внимание, что если посмотреть на надписи в зеркальном отображении, они очень смахивают на латиницу... В общем, в результате оказалось, что это отпечаток какого-то болта, каким-то образом упавшего вниз и оставившего отпечаток шестигранной головки, на которой стояла маркировка...
А может быть от нас что-то скрывают?!!