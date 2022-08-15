Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор

Обнаруженные ныряльщиками за губками у греческого острова Андикитира в 1901 году, остатки механизма сейчас хранятся в Национальном археологическом музее в Афинах. На сегодняшний день известно только о 82 сохранившихся фрагментах, составляющих примерно одну треть исходного механизма, написали учёные в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Scientific Reports. Он был построен около 2200 лет назад.

Что делал Антикитерский механизм?

Исследователи пишут, что механизм был способен выполнять различные вычисления и мог помочь отслеживать движение Солнца, Луны и пяти планет; он даже мог определить, когда должны были состояться спортивные соревнования, такие как Олимпийские игры.

«Это был механический компьютер с бронзовыми шестерёнками, который использовал передовые технологии для составления астрономических прогнозов, механизируя астрономические циклы и теории», — написала команда в статье в журнале.

С момента обнаружения Антикитерского механизма учёные пытались понять, что же оно из себя представляет и как работает. И хотя они добились значительного прогресса, многие вопросы всё ещё остаются без ответа. Например, исследователи до сих пор не уверены, кто его создал. Некоторые учёные утверждают, что создателем механизма был греческий изобретатель Архимед (287–212 гг. до н.э.), но относительно этого имеются сомнения. Надписи на механизме выполнены на греческом языке.

Кто бы ни создал устройство, он должен был много знать об астрономии, металлургии и механике, сообщил Live Science по электронной почте Аристидис Вульгарис (Aristeidis Voulgaris), руководитель группы по функциональной реконструкции Антикитерского механизма. Этот проект направлен на то, чтобы реконструировать то, как первоначально выглядел механизм, и получить лучшее о нём представление. Также требовалось наличие ловких рук, чтобы с ним обращаться, отметил он.