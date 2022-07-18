Загадки Солнечной системы: чего мы пока не знаем о нашем космическом доме

Условия на планете, названной в честь богини любви, действительно невыносимые, и жить там невозможно. Атмосфера состоит из углекислого газа, из-за чего там очень душно (да, душнее, чем в Питере при жаре в 35 градусов), и там в итоге появился парниковый эффект. А ещё там из-за этого температура явно погорячее, чем где бы то ни было — порядка 475 градусов Цельсия.

Там парят облака из серной кислоты, а ещё она вся в вулканических камнях. Давление там тоже такое себе — превышает земное в 92 раза. Однако многие учёные уверены: когда-то и на Венере было в целом, приемлемо.