Загадки Солнечной системы: чего мы пока не знаем о нашем космическом доме

Так, хорошо, мы очень многое знаем о нашей планете, и пора бы изучить, наконец, космос. И, казалось бы, мы изучили уже достаточно, и можно, наконец, переходить к галактикам. Или нет?
Дело в том, что человек — настолько маленькое, но умное существо, что он лезет туда, где жить не может. И целый космос — не исключение. Но пока мы рассуждаем, что там в глубинах дальнего космоса, мы забываем, что даже наша Солнечная система пока ещё не изучена до конца. И вот три загадки, на которые мы (пока) не можем ответить.
Загадка №1. Венерианский ад
Условия на планете, названной в честь богини любви, действительно невыносимые, и жить там невозможно. Атмосфера состоит из углекислого газа, из-за чего там очень душно (да, душнее, чем в Питере при жаре в 35 градусов), и там в итоге появился парниковый эффект. А ещё там из-за этого температура явно погорячее, чем где бы то ни было — порядка 475 градусов Цельсия.
Там парят облака из серной кислоты, а ещё она вся в вулканических камнях. Давление там тоже такое себе — превышает земное в 92 раза. Однако многие учёные уверены: когда-то и на Венере было в целом, приемлемо.
На второй от Солнца планете когда-то были океаны, а в атмосфере были даже неплохие условия для того, чтобы там зародилась жизнь. Один из авторитетных вулканологов, Робин Эндрюс, считает, что Венера очень была похожа на Землю. Обе планеты появились примерно одновременно, и при этом из одинаковых материалов. Но на Венере можно разве что расплавиться, тогда как на Земле можно жить. Почему так получилось — наука не совсем знает, но есть две гипотезы.
Первая — это слишком близкое Солнце, которое буквально её испепелило и устроило глобальное потепление. А вторая — это то, что на планете были слишком активны вулканы, и в итоге случился глобальный парниковый эффект. Покруче того, который уничтожил динозавров, да.
Загадка №2. Лунные паразиты
Если вы не верите в теорию заговора, то вы знаете, что 12 человек уже побывали на Луне. Но для того, чтобы оттуда вернуться, да и сэкономить место, астронавты оставили после себя на спутнике множество мусора.
Это и обувь, и два шарика для гольфа (что? да!), и 5 флагов США, и телекамеры, и даже салфетки и упаковки из-под еды. А ещё были медали в честь Юрия Гагарина и Владимира Комарова.
Кроме того, там остались 96 пакетиков со рвотой и экскрементами. И сейчас, поскольку прошло уже 50 лет с последней миссии, учёные задаются вопросом: там остались живые организмы? И если да, то, может, получится ответить на вопрос, появилась ли жизнь на Земле извне? Ответить сможет только следующая лунная миссия, которая планируется ой как не скоро.
Загадка №3. Была ли жизнь на Марсе?
Если ещё сто лет назад Герберт Уэллс писал о нашествии марсиан, то теперь мы знаем (почти) наверняка: жизни на Красной планете нет. Во всяком случае признаков не наблюдается.
Но вот в прошлом всё могло быть иначе. Астробиологи считают, что Марс очень и очень сильно отличается от той планеты, какой он был 4 миллиарда лет назад, и это подтверждают исследования. Есть остатки дельты крупной реки, которая могла тут течь. И это была действительно крупная река, раз мы всё ещё видим её дельту.
А если была река — вероятно, была и жизнь. И на этот вопрос нам ответят только вероятные полёты к планете.
Источник:
АНТИФИШКИ
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