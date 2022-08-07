Южнокорейские ученые вывели святящихся лабрадоров

Одним из обитателей той самой лаборатории по сюжету был светящийся кролик. Казалось бы, ничего необычного для 21 века. Но стоит вопрос этичности таких опытов. А вот ученые из Южной Кореи повторили этот опыт. Правда, сделали это не специально. Такой "побочный" эффект получили лабрадоры, чей геном был "отредактирован" с целью избавить животных от частого заболевания у представителей этой породы - дисплазии тазобедренного сустава.