Южнокорейские ученые вывели святящихся лабрадоров

О том, что современная медицина превращает фантастические истории в реальность, для всех далеко не новость.
Иногда даже странно различить, читая сообщения об очередном "открытии" и "эксперименте", кажется, что читаешь не новости, а произведения фантастов.
Вот, к примеру, у сэра Артура Конан Дойля, выдающегося английского писателя и автора знаменитых рассказов о Шерлоке Холмсе есть рассказ о "Собаке Баскервилей". В одной из самых последних экранизаций, где роль детектива с Бейкер стрит 221 Б играет Бенедикт Камбербэтч, в этой серии речь шла о лаборатории, где происходят генные опыты на животных.
Одним из обитателей той самой лаборатории по сюжету был светящийся кролик. Казалось бы, ничего необычного для 21 века. Но стоит вопрос этичности таких опытов. А вот ученые из Южной Кореи повторили этот опыт. Правда, сделали это не специально. Такой "побочный" эффект получили лабрадоры, чей геном был "отредактирован" с целью избавить животных от частого заболевания у представителей этой породы - дисплазии тазобедренного сустава.
Двое щенков, которые получили флуоресцентный белок назвали Джин и Джени. Они светятся в темноте кислотно зеленым цветом. Решила ли генная инженерия проблему частого заболевания сустава, станет ясно, когда лабрадоры вырастут.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории
- Ученые нашли ген качка. Заниматься спортом больше не нужно?
- Загадки Солнечной системы: чего мы пока не знаем о нашем космическом доме
- Наплакал на анализы: в Китае научились ставить диагнозы по "слезам"
- Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии
Есть легенда что раньше собаки говорили с человеком, но человек её предал, а собака простила, но в НАКАЗание перестала с ним говорить...