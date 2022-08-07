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Южнокорейские ученые вывели святящихся лабрадоров

Южнокорейские ученые вывели святящихся лабрадоров

Автор:
07 августа 2022 20:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Генетика   Южная Корея   инженерия   интересно   лабрадоры   наука   
1571
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О том, что современная медицина превращает фантастические истории в реальность, для всех далеко не новость.

Иногда даже странно различить, читая сообщения об очередном "открытии" и "эксперименте", кажется, что читаешь не новости, а произведения фантастов.

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Вот, к примеру, у сэра Артура Конан Дойля, выдающегося английского писателя и автора знаменитых рассказов о Шерлоке Холмсе есть рассказ о "Собаке Баскервилей". В одной из самых последних экранизаций, где роль детектива с Бейкер стрит 221 Б играет Бенедикт Камбербэтч, в этой серии речь шла о лаборатории, где происходят генные опыты на животных.

Одним из обитателей той самой лаборатории по сюжету был светящийся кролик. Казалось бы, ничего необычного для 21 века. Но стоит вопрос этичности таких опытов. А вот ученые из Южной Кореи повторили этот опыт. Правда, сделали это не специально. Такой "побочный" эффект получили лабрадоры, чей геном был "отредактирован" с целью избавить животных от частого заболевания у представителей этой породы - дисплазии тазобедренного сустава.

Двое щенков, которые получили флуоресцентный белок назвали Джин и Джени. Они светятся в темноте кислотно зеленым цветом. Решила ли генная инженерия проблему частого заболевания сустава, станет ясно, когда лабрадоры вырастут.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Генетика   Южная Корея   инженерия   интересно   лабрадоры   наука   
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10  комментариев
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6k
Shtoppi Час назад
Чтобы в темноте собак хавать было удобно не включая свет?)))))))
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286
Бармалей 11 минут назад
Угу, случайно! До этого годами на всех научных сайтах писали всякие статьи, о том как прикольно в лабораторных условиях можно приторочить гены от светящихся медуз млекопитающим, выводили породы светящихся химер и показывали как их эмбрионы светятся! А тут "случайно" ;))
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1k
sos1960sos 18 минут назад
Гаишников светящихся вывести, государство сэкономит на светоотражающих жилетах и светящихся полосатых палочках. Кто ярче светится, тот получает выше зарплату...
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1k
qwer Полчаса назад
Осталось вывести корейца, со светящимся членом и грудными мышцами. А что, пусть будет такой вариант.
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2k
Артур Котовой 57 минут назад
А потом очередной Ковид 20 какой нибудь
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7k
Борис Карабанов Час назад
Плюс за позитив.
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269
Сергей Час назад
Не надо строить из себя бога, собака сама по себе уже для человека первый друг, зачем это?
Есть легенда что раньше собаки говорили с человеком, но человек её предал, а собака простила, но в НАКАЗание перестала с ним говорить...
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6k
Sanar 2 часа назад
Всё бы в этой новости было бы нормально, если бы не страна) сожрут же до окончания эксперимента)
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59k
doker 2 часа назад
Бедные корейские собачки... Теперь и ночью не скрыться от охотников.
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Александр Невский
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