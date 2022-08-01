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Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории

Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории

Автор:
01 августа 2022 20:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: антинаучные теории   блогеры   интересно   исследование   наука   психология   теории   ум   
1706
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Найдена причина почему коучи выглядят как клоуны. Но если без шуток, то ученые из США провели исследование, которое доказывает что самоуверенные люди больше склонны доверять антинаучным взглядам.

В последнее время развелось столько всяких блогеров, артистов, бизнес и других коучей, которые без задней мысли вещают на большую аудиторию сомнительные гипотезы, которые не подтверждены наукой.


Чаще всего этому подвержены инстаграмные фитнес-тренеры и диетологи. Они уверяют доверчивых простачков, что если есть только зеленое можно похудеть за месяц на 10 килограмм.

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Ученые из США провели специальное анкетирование людей, задав участникам опроса 34 вопроса, которые связаны с наиболее распространенными антинаучными теориями, среди которых были гипотезы климатического кризиса, ГМО, гомеопатии, эволюции, вакцинирования и других спорных тем.

В эксперименте приняли участие свыше трех тысяч человек.

Итогом стал вывод, что люди, которые мало разбираются в предмете вопроса, уверены больше всех в правдивости антинаучных гипотез.


Ведущий автор данного исследования Николас Лайт считает, что такие результаты связаны с тем, что "самоуверенность мешает обучению".

Иными словами, люди уверенные в своей правоте без какого-либо подкрепления своих слов не имеют мотивации к получению новых знаний.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: антинаучные теории   блогеры   интересно   исследование   наука   психология   теории   ум   
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14  комментариев
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45k
Прораб Час назад
Наверное я конченный ретроград, ибо полагаю, что коучи это засевшие в лофтах пид.арасы, упыханные вейпами
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11k
Alex Djeff 3 минуты назад
Эти три картинки объединяет лишь тупость "прихожан"...
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3k
perekrestok 6 минут назад
Эта страна (США) вся ипанутая. поэтому и исследования у них такие же, выбор респондентов шизанутый, ну и выводы ни о чем.
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28k
Alex 11 минут назад
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13k
Majul 22 минуты назад
"Никогда не спорьте с дураками, своими доводами они опустят вас на свой уровень, а там задавят авторитетом." Высказыванию полторы сотни лет, а актуально как никогда.
В сухом остатке: чем меньше знаний, чем меньше интерес к изучению нового, тем проще внушить подобным любую антинаучную чушь. Главное соблюсти важную деталь - поиграть с самолюбием неуча.
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7k
ron 2 часа назад
В 18 лет я заработал свой первый миллиард. В 21 Я владел 10-ю крупнейшими компаниями мира. А теперь за 1304 рубля 60 копеек я научу вас, как добиться всего!
)))
Не стоило даже тратиться на исследования.
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390
Hryundel ron 52 минуты назад
Лохотрон для каждого.
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
вынужден согласиться )
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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