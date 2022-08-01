Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории

В последнее время развелось столько всяких блогеров, артистов, бизнес и других коучей, которые без задней мысли вещают на большую аудиторию сомнительные гипотезы, которые не подтверждены наукой.

Чаще всего этому подвержены инстаграмные фитнес-тренеры и диетологи. Они уверяют доверчивых простачков, что если есть только зеленое можно похудеть за месяц на 10 килограмм.