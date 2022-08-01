Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории

Найдена причина почему коучи выглядят как клоуны. Но если без шуток, то ученые из США провели исследование, которое доказывает что самоуверенные люди больше склонны доверять антинаучным взглядам.
В последнее время развелось столько всяких блогеров, артистов, бизнес и других коучей, которые без задней мысли вещают на большую аудиторию сомнительные гипотезы, которые не подтверждены наукой.
Чаще всего этому подвержены инстаграмные фитнес-тренеры и диетологи. Они уверяют доверчивых простачков, что если есть только зеленое можно похудеть за месяц на 10 килограмм.
Ученые из США провели специальное анкетирование людей, задав участникам опроса 34 вопроса, которые связаны с наиболее распространенными антинаучными теориями, среди которых были гипотезы климатического кризиса, ГМО, гомеопатии, эволюции, вакцинирования и других спорных тем.
В эксперименте приняли участие свыше трех тысяч человек.
Итогом стал вывод, что люди, которые мало разбираются в предмете вопроса, уверены больше всех в правдивости антинаучных гипотез.
Ведущий автор данного исследования Николас Лайт считает, что такие результаты связаны с тем, что "самоуверенность мешает обучению".
Иными словами, люди уверенные в своей правоте без какого-либо подкрепления своих слов не имеют мотивации к получению новых знаний.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В сухом остатке: чем меньше знаний, чем меньше интерес к изучению нового, тем проще внушить подобным любую антинаучную чушь. Главное соблюсти важную деталь - поиграть с самолюбием неуча.
)))
Не стоило даже тратиться на исследования.