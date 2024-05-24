Трейлер мультфильма "Пушистый вояж" (2024)

Во время переезда двое домашних любимцев, Педро и Грейси, теряют своих хозяев. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?
Страна: Канада, США, ЮАР
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 23 мая 2024
Роли озвучивали: Кори Доран, Сара Клер Алан, Сьюзен Сарандон, Брук Шилдс, Билл Найи, Дэнни Трэхо, Ал Франкен, Алисия Сильверстоун, Бьянка Алонги, Сергей Чихачёв
Режиссер: Кевин Донован, Готтфрид Рудт
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