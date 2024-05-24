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Трейлер мультфильма "Пушистый вояж" (2024)

Трейлер мультфильма "Пушистый вояж" (2024)

Автор:
24 мая 2024 15:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   2024   Сергей Чихачёв   Бьянка Алонги   алисия сильверстоун   Ал Франкен   Брук Шилдс   Сара Клер Алан   Кори Доран   Готтфрид Рудт   Кевин Донован   США   билл найи   Дэнни Трэхо   ЮАР   Сьюзен Сарандон   Канада   приключения   комедии   мультфильм   
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Во время переезда двое домашних любимцев, Педро и Грейси, теряют своих хозяев. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?

Страна: Канада, США, ЮАР

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 23 мая 2024

Роли озвучивали: Кори Доран, Сара Клер Алан, Сьюзен Сарандон, Брук Шилдс, Билл Найи, Дэнни Трэхо, Ал Франкен, Алисия Сильверстоун, Бьянка Алонги, Сергей Чихачёв

Режиссер: Кевин Донован, Готтфрид Рудт

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   2024   Сергей Чихачёв   Бьянка Алонги   алисия сильверстоун   Ал Франкен   Брук Шилдс   Сара Клер Алан   Кори Доран   Готтфрид Рудт   Кевин Донован   США   билл найи   Дэнни Трэхо   ЮАР   Сьюзен Сарандон   Канада   приключения   комедии   мультфильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1717 постов (1677 в горячем)
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