Коляска с младенцем чуть не попала под колёса несущегося поезда в Британии

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Она покатилась по платформе прямо к рельсам. В последний момент женщина попыталась схватить её, но к тому времени коляску уже ударил состав, и она опрокинулась.
Трёхмесячный ребёнок чудом не погиб. Мама и бабушка малыша, которые находились рядом, после ЧП пребывали в шоке.
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Это как дорогу переходили втроём, таща ребёнка посередине...