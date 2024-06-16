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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1492 поста • 62 подписчика подписаться
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Коляска с младенцем чуть не попала под колёса несущегося поезда в Британии

Коляска с младенцем чуть не попала под колёса несущегося поезда в Британии

Автор:
16 июня 2024 10:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Британия   Видео   Коляска с младенцем   ЧП   горе мамаша   коляска   младенец   под колёса поезда   
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Она покатилась по платформе прямо к рельсам. В последний момент женщина попыталась схватить её, но к тому времени коляску уже ударил состав, и она опрокинулась.

Трёхмесячный ребёнок чудом не погиб. Мама и бабушка малыша, которые находились рядом, после ЧП пребывали в шоке.

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Метки: Британия   Видео   Коляска с младенцем   ЧП   горе мамаша   коляска   младенец   под колёса поезда   
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2  комментария
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8k
S__D 18 минут назад
ДТП - две тупые п..
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606
Konstantin Lebedev 5 минут назад
Мозги у них отключаются, когда вместе?
Это как дорогу переходили втроём, таща ребёнка посередине...
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1790 постов (1758 в горячем)

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