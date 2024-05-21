Трейлер фильма "Я не киллер" (2023)

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Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.
Страна: США
Жанр: боевик, комедия
Дата выхода в России: 23 мая 2024
В ролях: Глен Пауэлл-младший, Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта, Молли Бернард, Ритчи Монтгомери, Санджай Рао, Джордан Сэллоум, Эван Хольцман, Мерфи Блум, Майк Маркофф, Моргана Шоу, Кейт Адэр, Грэйлен Брайант Бэнкс, Ришар Робишо, Брайант Кэрролл, Бет Бартли, Джонас Лервэй
Режиссер: Ричард Линклейтер
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