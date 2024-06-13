FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2638 постов • 856 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное
На Кубу прибыл российский флот

На Кубу прибыл российский флот

Автор:
13 июня 2024 11:28
Сообщество : Военное
Метки: Ynews   Видео   Подводная лодка   гавана   куба   неофициальный визит   учения   флот   
1495
4
5

Корабли Северного флота зашли на Кубу в День России.

"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомного подводного ракетного крейсера "Казань", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Николай Чикер" прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба", - говорится в сообщении Министерства обороны.


Появились видео с заходом в порт Гаваны атомной подлодки Казань и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков.


В ведомстве пояснили, что "в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями".


Четыре российских корабля пришвартовались у причалов, которые обычно занимают круизные лайнеры. Известно также, что кубинцам в течение нескольких дней будет разрешено осматривать фрегат "Горшков".


Pа несколько часов до захода в порт Гаваны корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия. А затем по старой доброй традиции заглянула в гости к кубинцам.


Меж тем, авиация ВМС и ВВС США над Флоридой следит за группировкой кораблей ВМФ России на Кубе.



И обстановка в Майами сейчас такая.


Представитель администрации США уточнил, что за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за кораблями РФ - эсминец и катер береговой охраны США.


Гавана находится всего в 160 км от Ки-Уэста, штат Флорида, где расположена военно-морская авиабаза США, и хотя власти успокаивают американцев, что визит российских кораблей - стандартная практика после военных учений, кое-кто подозревает, что всё не так просто. И заход военных кораблей в Гавану - демонстрация силы и предупреждение о недопустимости вмешательства во внешнюю политику РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Ynews   Видео   Подводная лодка   гавана   куба   неофициальный визит   учения   флот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
13k
Б.Касторский Час назад
Скоро опять будет обмен технологий и сложных товаров на сахар? Списывание долгов и прочее?
А кубинцы опять заживут, мы им обновим электростанции, начнем обучать медиков бесплатно и будем радоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Wadim 5 минут назад
Пока шли на Кубу - янки отключили доллар :))

Минфин США внес в санкционный список Мосбиржу крупнейший российский биржевой холдинг, на площадке которого торгуют акциями, облигациями, драгметаллом, зерном и сахаром. А также валютой. Вскоре Центробанк сообщил, что проведение биржевых торгов и расчеты в долларах США и евро на Московской бирже приостанавливаются, а сделки с ними продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Чем это обернется для экономики страны в целом и для россиян в частности, «Фонтанке» рассказали эксперты.

По мнению профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, произошедшее обернется дополнительными трудностями и издержками.

Раньше торги шли на бирже, это прозрачный инструмент, абсолютно ликвидный. Например, ты импортер, тебе нужно купить валюту. Ты идешь на торги, покупаешь эту валюту, всё, и это ликвидно, и никакой проблемы с этим не было. Мы сейчас предполагаем, не знаем точно, но, скорее всего, это будет некий межбанковский курс, который будет образовываться на торгах крупнейших банков или какого-то количества банков. Насколько это будет ликвидно, мы не знаем, но, наверное, ликвидность там будет пониженная, полагает Евгений Коган.

Во-вторых, отмечает эксперт, непонятно, насколько новый валютный курс будет отражать реальность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
Дед Степан 7 минут назад
Кубинки симпатичные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Уходим отсюда 14 минут назад
История повторяется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
котегRUS Полчаса назад
ну стопудово наши пришли не с пустыми руками на Кубу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ser 36 минут назад
Кто? прибыл на Кубу... ? Весь Российский ФЛОТ?
...Фрегат и подводная лодка это больше чем пара авианосцев с тремя десятками кораблей сопровождения?
Эх вблизи США. Сколько минут секунд они просуществуют в случае тревоги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
МИХАН 38 минут назад
Потом в Венесуэлу зайдут и разгрузятся тоже ..))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 49 минут назад
какое там "подлётное время" до вшивингтона то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 57 минут назад
Хорошо бы втихаря отгрузить с десяток (для начала) "калибров" каким-нибудь центральноамериканским хлопцам, у которых бааальшой зуб на Вашингтон. Может тогда до них дойдёт, что в эту игру можно играть всем вместе, а не только НАТЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Neo 58 минут назад
Просто напомнить, что у нас тоже руки длинные. А то стали забывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
rutt Час назад
Ура товарищи, мы возвращаемся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2205 постов (2194 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку
Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку
История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом
История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом
Набирающие популярность в сообществах
И судя по темпам строительства, более чем реальное обещание⁠⁠
И судя по темпам строительства, более чем реальное обещание⁠⁠
Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Остались без всего
Остались без всего
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#аварии#США#интересно#Прикол#находка#Автовсячина#мигранты
#в мире#автомобили#люди#ДТП#кино#фильм#Ynews#кот#сарказм#Спасение
#машина#автомир#авто аварии#КИтай#забавно#дети#Юмор#собака#новости#инцидент
Остались без всего Остались без всего Секреты Ганнибала: упоминание о первом в истории биологическом оружии Секреты Ганнибала: упоминание о первом в истории биологическом оружии ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита Самое ужасное наказание на русском флоте Самое ужасное наказание на русском флоте Бунга и ещё раз Бунга! Крупнейший в истории обман военно-морского флота без последствий Бунга и ещё раз Бунга! Крупнейший в истории обман военно-морского флота без последствий Война, развязанная французским булочником, и её результаты Война, развязанная французским булочником, и её результаты

На что жалуетесь?

Вернуться