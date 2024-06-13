На Кубу прибыл российский флот

Корабли Северного флота зашли на Кубу в День России.
"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомного подводного ракетного крейсера "Казань", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Николай Чикер" прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба", - говорится в сообщении Министерства обороны.
Появились видео с заходом в порт Гаваны атомной подлодки Казань и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков.
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В ведомстве пояснили, что "в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями".
Четыре российских корабля пришвартовались у причалов, которые обычно занимают круизные лайнеры. Известно также, что кубинцам в течение нескольких дней будет разрешено осматривать фрегат "Горшков".
Pа несколько часов до захода в порт Гаваны корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия. А затем по старой доброй традиции заглянула в гости к кубинцам.
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Меж тем, авиация ВМС и ВВС США над Флоридой следит за группировкой кораблей ВМФ России на Кубе.
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И обстановка в Майами сейчас такая.
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Представитель администрации США уточнил, что за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за кораблями РФ - эсминец и катер береговой охраны США.
Гавана находится всего в 160 км от Ки-Уэста, штат Флорида, где расположена военно-морская авиабаза США, и хотя власти успокаивают американцев, что визит российских кораблей - стандартная практика после военных учений, кое-кто подозревает, что всё не так просто. И заход военных кораблей в Гавану - демонстрация силы и предупреждение о недопустимости вмешательства во внешнюю политику РФ.
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А кубинцы опять заживут, мы им обновим электростанции, начнем обучать медиков бесплатно и будем радоваться.
Минфин США внес в санкционный список Мосбиржу крупнейший российский биржевой холдинг, на площадке которого торгуют акциями, облигациями, драгметаллом, зерном и сахаром. А также валютой. Вскоре Центробанк сообщил, что проведение биржевых торгов и расчеты в долларах США и евро на Московской бирже приостанавливаются, а сделки с ними продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Чем это обернется для экономики страны в целом и для россиян в частности, «Фонтанке» рассказали эксперты.
По мнению профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, произошедшее обернется дополнительными трудностями и издержками.
Раньше торги шли на бирже, это прозрачный инструмент, абсолютно ликвидный. Например, ты импортер, тебе нужно купить валюту. Ты идешь на торги, покупаешь эту валюту, всё, и это ликвидно, и никакой проблемы с этим не было. Мы сейчас предполагаем, не знаем точно, но, скорее всего, это будет некий межбанковский курс, который будет образовываться на торгах крупнейших банков или какого-то количества банков. Насколько это будет ликвидно, мы не знаем, но, наверное, ликвидность там будет пониженная, полагает Евгений Коган.
Во-вторых, отмечает эксперт, непонятно, насколько новый валютный курс будет отражать реальность.
...Фрегат и подводная лодка это больше чем пара авианосцев с тремя десятками кораблей сопровождения?
Эх вблизи США. Сколько минут секунд они просуществуют в случае тревоги.
Знаете, а мне вот не хочется, чтобы содержали все эти государства.
Вспомните Египет, которому строили все чуть ли не бесплатно. И пока текли деньги, они были лучшими друзьями. И вспомнили о дружбе... угадайте когда? Когда прекратили поток туристов! Тогда опомнились.
А может Вьетнам вспомним?
Примеров масса. Пока даем деньги и технологии, все друзья! А чуть что, пойдут искать в другом месте.
Пусть кубинцы живут своей жизнью.