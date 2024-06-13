На Кубу прибыл российский флот

Представитель администрации США уточнил, что за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за кораблями РФ - эсминец и катер береговой охраны США.

Гавана находится всего в 160 км от Ки-Уэста, штат Флорида, где расположена военно-морская авиабаза США, и хотя власти успокаивают американцев, что визит российских кораблей - стандартная практика после военных учений, кое-кто подозревает, что всё не так просто. И заход военных кораблей в Гавану - демонстрация силы и предупреждение о недопустимости вмешательства во внешнюю политику РФ.