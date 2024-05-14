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Трейлер фильма "Черная вдова. Укус смерти" (2024)

Трейлер фильма "Черная вдова. Укус смерти" (2024)

Автор:
14 мая 2024 14:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Австралия   Кия Роуч-Тёрнер   Алайла Браун   Райан Корр   Жермен Фаулер   Нони Хэзлхерст   Робин Невин   Пенелопа Митчелл   Сильвия Коллока   Дэнни Ким   Роулэнд Холмс   
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Холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти.

Страна: Австралия, США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 9 мая 2024

В ролях: Алайла Браун, Райан Корр, Жермен Фаулер, Нони Хэзлхерст, Робин Невин, Пенелопа Митчелл, Сильвия Коллока, Дэнни Ким, Роулэнд Холмс

Режиссер: Кия Роуч-Тёрнер

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Австралия   Кия Роуч-Тёрнер   Алайла Браун   Райан Корр   Жермен Фаулер   Нони Хэзлхерст   Робин Невин   Пенелопа Митчелл   Сильвия Коллока   Дэнни Ким   Роулэнд Холмс   
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1  комментарий
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Denissg Полчаса назад
Чувствую, что это знатное дерьмо.
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1705 постов (1665 в горячем)
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