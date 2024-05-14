Трейлер фильма "Черная вдова. Укус смерти" (2024)

Холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти.
Страна: Австралия, США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 9 мая 2024
В ролях: Алайла Браун, Райан Корр, Жермен Фаулер, Нони Хэзлхерст, Робин Невин, Пенелопа Митчелл, Сильвия Коллока, Дэнни Ким, Роулэнд Холмс
Режиссер: Кия Роуч-Тёрнер
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