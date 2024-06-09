FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8892 поста • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
&nbsp;Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры

 Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры

Автор:
09 июня 2024 06:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   артисты   дресс-код   звезды   знаменитости   люся чеботина   шоу бизнес   
987
4
1

Певица пообещала перестать выступать, если в силу вступит закон о дресс-коде для артистов.

Певица объяснила необходимость выступления в пол-голом виде невыносимой жарой на сцене. Также она отметила, что авторы инициативы, по всей видимости, не понимают, насколько сложно выступать на публике.



Если же закон примут, то Чеботина, по её словам, будет петь в шубе и без зажигательных танцев — стоя у микрофона. Не последовательная она, то уходит, то в шубу наряжается.


В сети пользователи отметили, что выступать в шубе стоя у микрофона - это мировая практика, и никто из звезд в результате этого не пал смертью храбрых под лучами софитов.

А часть пользователей сети и вовсе обрадовалась новости о возможном уходе Люси со сцены.

Напомним, что идея о введении дресс-кода для артистов возникла после выступления Ольги Бузовой в откровенном наряде перед детьми на День защиты детей в Уфе. Родители и общественники наряд не оценили и попросили проверить Следственный комитет РФ так ли необходимо на сцену выходить таком виде.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что все артисты должны отдавать себе отчет перед какой публикой они выступают и какая у этой публики будет реакция на их наряды.


4 июня после скандального выступления Бузовой, в Госдуму поступило предложение о введении обязательных требований к внешнему виду артистов на публичных выступлениях. Примут или нет - покажет время, но бурление в рядах шоу-биза уже началось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   артисты   дресс-код   звезды   знаменитости   люся чеботина   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
rgubaev 37 минут назад
Так вот чье это мерзкое "монакооо", "яркооо"... У меня для "Люси" есть прекрасная песня группировки Ленинград...

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алекс Лом 2 минуты назад
Неужели благодаря Бузовой мы больше никогда не увидим и не услышим эти поющие трусы ...класс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
*вший 6 минут назад
"Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры"

Российская эстрада что-то потеряет с её уходом? Если честно, я раньше про неё ничего не слышал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Quantimus 11 минут назад
Заведет онлифанс, где будет голышом себя показывать за деньги. Делов-то. Продвинется в карьере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Invertor 20 минут назад
Да, как говорится: Попутного в горбину! Если из ее фамилии убрать первую букву получится полная характеристика не только ее "творчества", но и всего современного "шоубиза".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
zloykoyot 20 минут назад
Кгхм. О наличии Люси Чеботиной, как и про мерзкий голос в песне про Монакооо узнал только из этого поста. Нашла плять чем грозить, пИвица уева. Свою сомнительную карьеру эта широко известная в узких кругах исполнительница могла бы и не начинать, Вселенная от этого точно бы не пострадала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex 24 минуты назад
Первый раз слышу про эту певицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA Полчаса назад
« Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры»

А можно узнать точную дату?
Все же такой праздник, надо будет отметить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
V2.Smirnov Полчаса назад
Я понял! Это - реклама закона. Ещё пяток таких див отметится - и его примут единогласно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
скорей бы такой Закон вышел...чтобы малые дети и подростки по меньше видели таких простиуток со сцен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1203 поста (1197 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109370



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Есть ещё гении в русской деревне!
Есть ещё гении в русской деревне!
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
Набирающие популярность в сообществах
Элементы космического корабля в метеорите?
Элементы космического корабля в метеорите?
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#автомир#кино#новости#авто аварии#ДТП#Япония#милота
#в мире#забавно#машина#факты#история#Россия#полиция#СССР#фильм#позитив
#люди#интересно#Прикол#США#Юмор#Автовсячина#аварии#конфликт#интересное#СУД
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию О чем звезды лгали публике? О чем звезды лгали публике? Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях История любви Леонида Агутина и Анжелики Варум: слухи о разводе и брак длиною в 22 года История любви Леонида Агутина и Анжелики Варум: слухи о разводе и брак длиною в 22 года

На что жалуетесь?

Вернуться