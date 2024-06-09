« Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры»

Певица пообещала перестать выступать, если в силу вступит закон о дресс-коде для артистов.
Певица объяснила необходимость выступления в пол-голом виде невыносимой жарой на сцене. Также она отметила, что авторы инициативы, по всей видимости, не понимают, насколько сложно выступать на публике.
Если же закон примут, то Чеботина, по её словам, будет петь в шубе и без зажигательных танцев — стоя у микрофона. Не последовательная она, то уходит, то в шубу наряжается.
В сети пользователи отметили, что выступать в шубе стоя у микрофона - это мировая практика, и никто из звезд в результате этого не пал смертью храбрых под лучами софитов.
А часть пользователей сети и вовсе обрадовалась новости о возможном уходе Люси со сцены.
Напомним, что идея о введении дресс-кода для артистов возникла после выступления Ольги Бузовой в откровенном наряде перед детьми на День защиты детей в Уфе. Родители и общественники наряд не оценили и попросили проверить Следственный комитет РФ так ли необходимо на сцену выходить таком виде.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что все артисты должны отдавать себе отчет перед какой публикой они выступают и какая у этой публики будет реакция на их наряды.
4 июня после скандального выступления Бузовой, в Госдуму поступило предложение о введении обязательных требований к внешнему виду артистов на публичных выступлениях. Примут или нет - покажет время, но бурление в рядах шоу-биза уже началось.
Источник:
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Российская эстрада что-то потеряет с её уходом? Если честно, я раньше про неё ничего не слышал.
А можно узнать точную дату?
Все же такой праздник, надо будет отметить