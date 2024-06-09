« Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры»



Если же закон примут, то Чеботина, по её словам, будет петь в шубе и без зажигательных танцев — стоя у микрофона. Не последовательная она, то уходит, то в шубу наряжается.

В сети пользователи отметили, что выступать в шубе стоя у микрофона - это мировая практика, и никто из звезд в результате этого не пал смертью храбрых под лучами софитов.