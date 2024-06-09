"Лошади бегут, все бегут": сразу несколько торнадо прошлись по Уралу

Кадрами с нетипичным природным явлением всю минувшую субботу делились в соцсетях местные жители.

Смерчи для этого региона явление очень редкое, но не уникальное. Так, к примеру, разрушительный смерч был в 1971 году, когда за 15 минут уничтожило крыши и дворовые постройки у половины жителей села Тюбук (Челябинской области).

В этот раз природа показала свою мощь без серьезных разрушений.