"Лошади бегут, все бегут": сразу несколько торнадо прошлись по Уралу

Торнадо образовались в Нагайбакском районе Челябинской области и в Абзелиловском районе Башкирии.
Кадрами с нетипичным природным явлением всю минувшую субботу делились в соцсетях местные жители.
Смерчи для этого региона явление очень редкое, но не уникальное. Так, к примеру, разрушительный смерч был в 1971 году, когда за 15 минут уничтожило крыши и дворовые постройки у половины жителей села Тюбук (Челябинской области).
В этот раз природа показала свою мощь без серьезных разрушений.
В ГУ МЧС Башкирии сообщили, что за 10 минут вихрь снес 8 железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на АЗС, а также оказались повреждены линии электропередачи, два автомобиля и дорожные знаки, с многоэтажного дома сорвало кровлю.
Жертв и пострадавших в результате разгула стихии нет.
В рядом с поселком Наваринка под Магнитогорском торнадо прошел по полю. О последствиях для этого населенного пункта, в котором живут 800 человек, пока не сообщается.
Разрушительный вихрь сопровождался грозой и градом размером с куриное яйцо, который повредил автомобили.
В Челябинском гидрометцентре объяснили, почему не было предупреждения о надвигающемся торнадо. Дело в том, что это явление предсказать практически невозможно.
В США предупреждение о прохождении торнадо выдается за полчаса. У нас за такое время предупредить кого-то просто нереально, да и информации для прогноза явно недостаточно, — прокомментировали в гидрометцентре.
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