FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1480 постов • 61 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
"Лошади бегут, все бегут": сразу несколько торнадо прошлись по Уралу

"Лошади бегут, все бегут": сразу несколько торнадо прошлись по Уралу

Автор:
09 июня 2024 05:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   Урал   Челябинская область   смерч   торнадо   
512
1
4

Торнадо образовались в Нагайбакском районе Челябинской области и в Абзелиловском районе Башкирии.

Кадрами с нетипичным природным явлением всю минувшую субботу делились в соцсетях местные жители.

Смерчи для этого региона явление очень редкое, но не уникальное. Так, к примеру, разрушительный смерч был в 1971 году, когда за 15 минут уничтожило крыши и дворовые постройки у половины жителей села Тюбук (Челябинской области).


В этот раз природа показала свою мощь без серьезных разрушений.

В ГУ МЧС Башкирии сообщили, что за 10 минут вихрь снес 8 железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на АЗС, а также оказались повреждены линии электропередачи, два автомобиля и дорожные знаки, с многоэтажного дома сорвало кровлю.


Жертв и пострадавших в результате разгула стихии нет.


В рядом с поселком Наваринка под Магнитогорском торнадо прошел по полю. О последствиях для этого населенного пункта, в котором живут 800 человек, пока не сообщается.


Разрушительный вихрь сопровождался грозой и градом размером с куриное яйцо, который повредил автомобили.


В Челябинском гидрометцентре объяснили, почему не было предупреждения о надвигающемся торнадо. Дело в том, что это явление предсказать практически невозможно.


В США предупреждение о прохождении торнадо выдается за полчаса. У нас за такое время предупредить кого-то просто нереально, да и информации для прогноза явно недостаточно, — прокомментировали в гидрометцентре.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Башкирия   Видео   Урал   Челябинская область   смерч   торнадо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1202 поста (1197 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109350



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался
Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался
Есть ещё гении в русской деревне!
Есть ещё гении в русской деревне!
Набирающие популярность в сообществах
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
В течение ХХ века отношение к Александру Сергеевичу Пушкину менялось
В течение ХХ века отношение к Александру Сергеевичу Пушкину менялось
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#автомир#кино#новости#аварии#ДТП#фильм#милота
#в мире#забавно#автомобили#факты#история#Россия#полиция#сарказм#интересное#позитив
#люди#интересно#Прикол#США#Юмор#Автовсячина#авто аварии#Япония#конфликт#СУД
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду США накрыла волна зимних штормов США накрыла волна зимних штормов Комариный торнадо бушует в Буэнос-Айресе Комариный торнадо бушует в Буэнос-Айресе «Положение критическое, не теряйте время!»: в Оренбурге идёт эвакуация под вой сирен «Положение критическое, не теряйте время!»: в Оренбурге идёт эвакуация под вой сирен Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку

На что жалуетесь?

Вернуться