В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"

Яркое открытие курортного сезона произошло на днях на Театральной площади в Анапе. Четверо явно нетрезвых мужчин устроили массовую драку, которую в народе окрестили корпоративом боксёров. Трое молодых людей с поставленными ударами за несколько секунд оформили друг другу нокдауны, а один из парней получил глубокий нокаут с потерей сознания.

Судя по кадрам, набившие друг другу лица дебоширы хорошо знакомы. Это подтверждает тот факт, что никто из драчунов заявления писать не стал.