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В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"

В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"

Автор:
07 июня 2024 21:11
Сообщество : Криминал
Метки: Анапа   Видео   курьёз   нокаут   полиция   потасовка   
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Нокаут и нокдаун, кстати, тоже получились обоюдными.

Яркое открытие курортного сезона произошло на днях на Театральной площади в Анапе. Четверо явно нетрезвых мужчин устроили массовую драку, которую в народе окрестили корпоративом боксёров. Трое молодых людей с поставленными ударами за несколько секунд оформили друг другу нокдауны, а один из парней получил глубокий нокаут с потерей сознания.


Судя по кадрам, набившие друг другу лица дебоширы хорошо знакомы. Это подтверждает тот факт, что никто из драчунов заявления писать не стал.

В МВД сообщили, что участников драки идентифицировали благодаря умной системе видеонаблюдения "Купол". Они были задержаны спустя несколько часов. Однако каждый из них заявил, что никто не пострадал, претензий не имеет и драка происходила по обоюдному согласию. В итоге дебоширы отделались профилактической беседой в отделе полиции.



"Полиция Анапы вновь напоминает всем жителям и гостям города-курорта о недопущении совершения правонарушений и преступлений, а также о функционировании в что в муниципальном округе передовой системы видеонаблюдения "Купол", оснащенной искусственным интеллектом и позволяющей в автоматическом режиме проводит поиск лиц, причастных к происшествиям", — говорится в сообщении местного МВД под роликом с потасовкой "боксёров".

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Метки: Анапа   Видео   курьёз   нокаут   полиция   потасовка   
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6  комментариев
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
вот что делает вино в пакетах
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30k
Егор 6 минут назад
Как в старом анекдоте про английских джентельменов: простите, это частная драка или каждый может поучаствовать?
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Всем "советую" вот так хлестать по щекам "вырубленного" человека.....От мелкого хулиганства до 111 УК РФ пол шага! ....Перелом основания черепа между прочим как "здрасьтИ"!
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914k
А.Берестенко 47 минут назад
Как скучно мы живем!
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19k
GROMOZEKA 55 минут назад
Дрались, дрались, пока не поравнялись
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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