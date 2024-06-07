В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"

Нокаут и нокдаун, кстати, тоже получились обоюдными.
Яркое открытие курортного сезона произошло на днях на Театральной площади в Анапе. Четверо явно нетрезвых мужчин устроили массовую драку, которую в народе окрестили корпоративом боксёров. Трое молодых людей с поставленными ударами за несколько секунд оформили друг другу нокдауны, а один из парней получил глубокий нокаут с потерей сознания.
Судя по кадрам, набившие друг другу лица дебоширы хорошо знакомы. Это подтверждает тот факт, что никто из драчунов заявления писать не стал.
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В МВД сообщили, что участников драки идентифицировали благодаря умной системе видеонаблюдения "Купол". Они были задержаны спустя несколько часов. Однако каждый из них заявил, что никто не пострадал, претензий не имеет и драка происходила по обоюдному согласию. В итоге дебоширы отделались профилактической беседой в отделе полиции.
"Полиция Анапы вновь напоминает всем жителям и гостям города-курорта о недопущении совершения правонарушений и преступлений, а также о функционировании в что в муниципальном округе передовой системы видеонаблюдения "Купол", оснащенной искусственным интеллектом и позволяющей в автоматическом режиме проводит поиск лиц, причастных к происшествиям", — говорится в сообщении местного МВД под роликом с потасовкой "боксёров".
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