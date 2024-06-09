В Мексике балкон ночного клуба рухнул вместе с посетителями

Трагедия случилась во время выступления местной знаменитости в клубе Rich города Сан-Луис-Потоси. Весело провести время под творчество певца Кевина Морено собралось несколько сотен человек.
В тесном помещении оказалось слишком много людей, чтобы хоть как-то втиснуться, часть посетителей вышла на балкон. Но он на такое количество народа, находящегося в приподнятом настроении, не был рассчитан. В какой-то момент на балконе разбилось стекло и сломались перила. В результате несколько молодых людей упали с шестиметровой высоты.
В результате падения 2 погибли и 15 травмировались. Когда в клубе осознали, что произошло, у толпы началась паника, все устремились к выходу, и в результате давки травмировалось еще 20 человек. Пятеро из них получили серьезные повреждения.
Как пишут местные СМИ, большинство посетителей были несовершеннолетними, а заведение не оформило всё необходимые документы для проведения мероприятия. Местная прокуратура начала проверку по факту трагедии.
Администрация заведения инцидент комментировать отказалась и удалила свои соцсети, тем самым вызвав еще большее негодование у жителей.
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