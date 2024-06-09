В Мексике балкон ночного клуба рухнул вместе с посетителями

Как пишут местные СМИ, большинство посетителей были несовершеннолетними, а заведение не оформило всё необходимые документы для проведения мероприятия. Местная прокуратура начала проверку по факту трагедии.





Администрация заведения инцидент комментировать отказалась и удалила свои соцсети, тем самым вызвав еще большее негодование у жителей.





