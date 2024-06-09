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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1480 постов • 61 подписчик подписаться
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В Мексике балкон ночного клуба рухнул вместе с посетителями

В Мексике балкон ночного клуба рухнул вместе с посетителями

Автор:
09 июня 2024 06:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вечеринка   Видео   Мексика   балкон   ночной клуб   обрушение балкона   
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Трагедия случилась во время выступления местной знаменитости в клубе Rich города Сан-Луис-Потоси. Весело провести время под творчество певца Кевина Морено собралось несколько сотен человек.

В тесном помещении оказалось слишком много людей, чтобы хоть как-то втиснуться, часть посетителей вышла на балкон. Но он на такое количество народа, находящегося в приподнятом настроении, не был рассчитан. В какой-то момент на балконе разбилось стекло и сломались перила. В результате несколько молодых людей упали с шестиметровой высоты.



В результате падения 2 погибли и 15 травмировались. Когда в клубе осознали, что произошло, у толпы началась паника, все устремились к выходу, и в результате давки травмировалось еще 20 человек. Пятеро из них получили серьезные повреждения.


Как пишут местные СМИ, большинство посетителей были несовершеннолетними, а заведение не оформило всё необходимые документы для проведения мероприятия. Местная прокуратура начала проверку по факту трагедии.


Администрация заведения инцидент комментировать отказалась и удалила свои соцсети, тем самым вызвав еще большее негодование у жителей.


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Метки: Вечеринка   Видео   Мексика   балкон   ночной клуб   обрушение балкона   
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5  комментариев
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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
Оторвались по полной
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63k
Андрей Полчаса назад
Те кто сверху на своих собратов приземлились - отделались лёгким испугом.
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10k
ишты 53 минуты назад
Такое впечатление, что заголовок и пост писали разные люди, незнакомые друг с другом и поэтому содержание не совпадает.
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3k
Damvrot Hohlam Час назад
мариконес
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  • Дата регистрации: 16.02.2020
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