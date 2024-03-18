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Трейлер фильма "Трейлер фильма "Шпион на всю голову" (2023)

Трейлер фильма "Трейлер фильма "Шпион на всю голову" (2023)

Автор:
18 марта 2024 17:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэйл Добсон   США   Гаррет Смит   фильм   триллеры   Майкл Заико Холл   Джейк Уэбер   Джет Жандро   Ребекка Де Морнэй   Майкл Эмери   Джейсон Мак   Элизабет Гарнетт   Келли Полинг   Мишель Фарбман   Эрика Кекк   София Де Морнэй-О'Нил   Джек Трут   Анна Синрик   Клифф Флауэрс   кевин спейси   2023   
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Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией.

Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 1 мая 2024

В ролях: Кевин Спейси, Джет Жандро, Ребекка Де Морнэй, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Джейсон Мак, Элизабет Гарнетт, Гаррет Смит, Дэйл Добсон, Келли Полинг, Мишель Фарбман, Эрика Кекк, София Де Морнэй-О'Нил, Джек Трут, Анна Синрик, Клифф Флауэрс

Режиссер: Майкл Заико Холл

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэйл Добсон   США   Гаррет Смит   фильм   триллеры   Майкл Заико Холл   Джейк Уэбер   Джет Жандро   Ребекка Де Морнэй   Майкл Эмери   Джейсон Мак   Элизабет Гарнетт   Келли Полинг   Мишель Фарбман   Эрика Кекк   София Де Морнэй-О'Нил   Джек Трут   Анна Синрик   Клифф Флауэрс   кевин спейси   2023   
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Teodor 41 минуту назад
Очень интересно. "Очень интересно".
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