Трейлер фильма "Трейлер фильма "Шпион на всю голову" (2023)

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Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией.
Страна: США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 1 мая 2024
В ролях: Кевин Спейси, Джет Жандро, Ребекка Де Морнэй, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Джейсон Мак, Элизабет Гарнетт, Гаррет Смит, Дэйл Добсон, Келли Полинг, Мишель Фарбман, Эрика Кекк, София Де Морнэй-О'Нил, Джек Трут, Анна Синрик, Клифф Флауэрс
Режиссер: Майкл Заико Холл
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