Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России

Его уже поместили в центр временного содержания.
Невероятную оперативность продемонстрировали силовые ведомства и суд Челябинска. Мигрант, оскорбивший в воскресенье спортсменку Ирину Алексееву и её подругу, уже отправлен в центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время 24-летнего Исмоила Икромиддини принудительно отправят в солнечный Душанбе, где ему самое место.
Отмечается, что суд признал его виновным в нарушении режима пребывания на территории России. В качестве наказания ему назначили штраф размером 3 тысячи рублей и, разумеется, административное выдворение из страны.
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Помимо Исмоила наказание, но уже по уголовной статье грозит 36-летней жительнице Челябинска, которая фиктивно помогла ему легализоваться на территории России.
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Напомним, что мигрант атаковал девушек во дворе жилого дома на улице Толбухина 21 апреля. Он подрезал на автомобиле катавшуюся на велосипеде 33-летнюю чемпионку мира по самбо и бойца UFC Ирину Алексееву вместе с подругой, после чего начал высказывать претензии по поводу внешнего вида спортсменки. По словам Алексеевой, он называл её с подругой свиньями и шайтанами, заявляя, что "так у нас не ходят". На месте мигрант просить прощения отказался, потому что "у них в Душанбе перед девушками не извиняются", но позднее в отделе полиции он извинился как миленький, но от возвращения домой его это не спасло.
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Не мешало бы 3-4 нолика добавить
Но думаю, что полиция в Таджикистане его тоже на карандашик поставит - отличился редкостным мудачеством, что добился персональной депортации. Приглядывать чуток надо.
У вас не ходят, у нас - ходят.
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