Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России

Невероятную оперативность продемонстрировали силовые ведомства и суд Челябинска. Мигрант, оскорбивший в воскресенье спортсменку Ирину Алексееву и её подругу, уже отправлен в центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время 24-летнего Исмоила Икромиддини принудительно отправят в солнечный Душанбе, где ему самое место.





Отмечается, что суд признал его виновным в нарушении режима пребывания на территории России. В качестве наказания ему назначили штраф размером 3 тысячи рублей и, разумеется, административное выдворение из страны.