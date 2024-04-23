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Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России

Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России

Автор:
23 апреля 2024 19:22
Сообщество : Криминал
Метки: Челябинск   конфликт   мигрант   оскорбление   спортсменка   суд выдворение   
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Его уже поместили в центр временного содержания.

Невероятную оперативность продемонстрировали силовые ведомства и суд Челябинска. Мигрант, оскорбивший в воскресенье спортсменку Ирину Алексееву и её подругу, уже отправлен в центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время 24-летнего Исмоила Икромиддини принудительно отправят в солнечный Душанбе, где ему самое место.


Отмечается, что суд признал его виновным в нарушении режима пребывания на территории России. В качестве наказания ему назначили штраф размером 3 тысячи рублей и, разумеется, административное выдворение из страны.

Помимо Исмоила наказание, но уже по уголовной статье грозит 36-летней жительнице Челябинска, которая фиктивно помогла ему легализоваться на территории России.

Напомним, что мигрант атаковал девушек во дворе жилого дома на улице Толбухина 21 апреля. Он подрезал на автомобиле катавшуюся на велосипеде 33-летнюю чемпионку мира по самбо и бойца UFC Ирину Алексееву вместе с подругой, после чего начал высказывать претензии по поводу внешнего вида спортсменки. По словам Алексеевой, он называл её с подругой свиньями и шайтанами, заявляя, что "так у нас не ходят". На месте мигрант просить прощения отказался, потому что "у них в Душанбе перед девушками не извиняются", но позднее в отделе полиции он извинился как миленький, но от возвращения домой его это не спасло.

Источник:

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Метки: Челябинск   конфликт   мигрант   оскорбление   спортсменка   суд выдворение   
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31  комментарий
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11k
Дмитрий 56 минут назад
Поехал шайтан туда, где всё хорошо. Где всё по его! Прям как мечтал!
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39k
russger 3 минуты назад
"ему назначили штраф размером 3 тысячи рублей "

Не мешало бы 3-4 нолика добавить
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52k
Элек Мек 4 минуты назад
Ехай в кишлак к ослицам.
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40k
Алексей 5 минут назад
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4k
DDoS 5 минут назад
Как я рад, как я рад, чурка едет в Душанбе и Челябинск будет рад.
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52k
Элек Мек 5 минут назад
Для начала выдайте его девушке для тренировки.
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6k
Григорий 5 минут назад
ехай!
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1k
poha 7 минут назад
улыбаемся и машем.
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5k
Йож 8 минут назад
Вот это я понимаю сайт хороших новостей!
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145k
parallax 10 минут назад
А посидеть на дорожку?
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31k
Григорий 12 минут назад
Ему было плохо в Душанбе, приехал в Россию, но Таджикистон в его тупой башке. Назад ему надо, там ему все понятно. Станет на месте ярым русофобом и будет материть нас до скончания своей простой жизни.
Но думаю, что полиция в Таджикистане его тоже на карандашик поставит - отличился редкостным мудачеством, что добился персональной депортации. Приглядывать чуток надо.
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5k
Максим Макашев 13 минут назад
Главное, чтобы не было это ОДНОРАЗОВОЙ АКЦИЕЙ
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8k
tamin 15 минут назад
Всех этих уродов департировать из страны с чемьяит и друзьями и заодно тех, кто им помогает
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1k
Сид 15 минут назад
Очень оперативно! Отличная новость
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15k
..: Атеист :.. 17 минут назад
"так у нас не ходят" Вот кто из приезжих так думает - ехайте к себе там и твердите что хотите. ёмае, приперлись и еще че-то возмущаются.
У вас не ходят, у нас - ходят.
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55k
Андрей 20 минут назад
Какие у него шансы вернуться в Россию?
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55k
Прораб Полчаса назад
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Вот и замечательно!
Следующий!
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11k
MakDag Полчаса назад
Вперед к родному кишлаку, к родному ишаку.
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8k
Echo 42 минуты назад
Здравствуй родной душанбе, здравствуй урюк , здравствуй ослик
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2k
Pogost 46 минут назад
А что вот так просто уедет? Даже не посидит на дорожку.....на бутылке хотя бы.....
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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