Жёсткая посадка двухпалубного Boeing 747

Когда самолёт подпрыгивает, автор канала Кевин Рэй не может сдержать крик.

"Святые угодники! - воскликнул Рэй. - Невероятно! Это самая жёсткая посадка, которую мы когда-либо видели в нашем эфире".

После ещё одной неудачной попытки пилот принял решение уйти на второй круг. 400-местный Boeing взмыл в небо.