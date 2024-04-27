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Жёсткая посадка двухпалубного Boeing 747

Жёсткая посадка двухпалубного Boeing 747

Автор:
27 апреля 2024 11:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boeing 747   lufthansa   США   посадка   приземление   самолёт   
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На видео попала пугающая посадка самолёта Boeing 747 авиакомпании Lufthansa в аэропорту Лос-Анджелеса. Судно дважды подскочило на взлётно-посадочной полосе, после чего было вынуждено вернуться в небо.

Видео опубликовали на канале Airline Videos Live, который ведёт прямые трансляции из калифорнийского аэропорта.

"Не пропустите драматические кадры, как Boeing 747-8i авиакомпании Lufthansa совершает посадку перед камерами Airline Videos Live в аэропорту Лос-Анджелеса во вторник, 23 апреля 2024 года", - гласит подпись.

Воздушное судно, выполнявшее рейс 456 Франкфурт - Лос-Анджелес, заходило на посадку в штатном режиме, пока его колёса не коснулись земли. Из-под шасси вырвалось облако белого дыма и самолёт дёрнулся вверх.

Когда самолёт подпрыгивает, автор канала Кевин Рэй не может сдержать крик.

"Святые угодники! - воскликнул Рэй. - Невероятно! Это самая жёсткая посадка, которую мы когда-либо видели в нашем эфире".

После ещё одной неудачной попытки пилот принял решение уйти на второй круг. 400-местный Boeing взмыл в небо.

Рэй отметил, что после неудачного приземления он почувствовал запах горелой резины.

Самолёт совершил круг над аэропортом и вскоре благополучно приземлился.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boeing 747   lufthansa   США   посадка   приземление   самолёт   
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3  комментария
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849
Рома Час назад
Коментатор , придурок , чему ты радуешься ?! Тебя б на тот борт в тот момент !
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1k
NAVI 14 минут назад
по моему, он вначале слегка до полосы сел, бывает
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18k
Сергей Полчаса назад
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2916 постов (2743 в горячем)

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