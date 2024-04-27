Жёсткая посадка двухпалубного Boeing 747

На видео попала пугающая посадка самолёта Boeing 747 авиакомпании Lufthansa в аэропорту Лос-Анджелеса. Судно дважды подскочило на взлётно-посадочной полосе, после чего было вынуждено вернуться в небо.
Видео опубликовали на канале Airline Videos Live, который ведёт прямые трансляции из калифорнийского аэропорта.
"Не пропустите драматические кадры, как Boeing 747-8i авиакомпании Lufthansa совершает посадку перед камерами Airline Videos Live в аэропорту Лос-Анджелеса во вторник, 23 апреля 2024 года", - гласит подпись.
Воздушное судно, выполнявшее рейс 456 Франкфурт - Лос-Анджелес, заходило на посадку в штатном режиме, пока его колёса не коснулись земли. Из-под шасси вырвалось облако белого дыма и самолёт дёрнулся вверх.
Когда самолёт подпрыгивает, автор канала Кевин Рэй не может сдержать крик.
"Святые угодники! - воскликнул Рэй. - Невероятно! Это самая жёсткая посадка, которую мы когда-либо видели в нашем эфире".
После ещё одной неудачной попытки пилот принял решение уйти на второй круг. 400-местный Boeing взмыл в небо.
Рэй отметил, что после неудачного приземления он почувствовал запах горелой резины.
Самолёт совершил круг над аэропортом и вскоре благополучно приземлился.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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