Животное ворвалось в магазин и устроило лютый погром

926
1
1
Этот котик является настоящим противником алкоголя и защитником здорового образа жизни. При виде пивка он буквально звереет и превращается в тигра.
Поглядите как он безжалостно расправился с целой полкой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Лежанка для котов в виде консервной банки
- Кот и его личный лифт в виде ведра
- Жрун: трапеза кота с необычного ракурса
- Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши
- «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности
Новости партнёров
реклама