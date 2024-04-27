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Животное ворвалось в магазин и устроило лютый погром

Животное ворвалось в магазин и устроило лютый погром

Автор:
27 апреля 2024 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   алкоголь   бутылки   животные   забавно   кот   
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Этот котик является настоящим противником алкоголя и защитником здорового образа жизни. При виде пивка он буквально звереет и превращается в тигра.

Поглядите как он безжалостно расправился с целой полкой.

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Метки: Видео   алкоголь   бутылки   животные   забавно   кот   
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Ivan 19 минут назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2985 постов (2902 в горячем)

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