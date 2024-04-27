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Миниатюрный системный блок размером с мышку

Миниатюрный системный блок размером с мышку

Автор:
27 апреля 2024 09:21
Метки: Видео   Размер   интересно   компьютер   креатив   системный блок   
1015
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1

Энтузиаст собрал миниатюрный системный блок на базе Khadas Edge 2 с 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти eMMC 5.1. Идеальный брелок!

Автор уверяет, что подобного хватает, чтобы и в некоторые игры поиграть, и видео в 4К посмотреть. Не хватает только RGB-подсветки для геймеров.

Источник:

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Метки: Видео   Размер   интересно   компьютер   креатив   системный блок   
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4  комментария
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Приличные фирмы такое делают с пассивным охлаждением.
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18k
a_komolow 9 минут назад
Хрень полнейшая!!!
Блок Питания где ?
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11k
Павел 21 минуту назад
водянку еще надо,мало вентиляторов
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3236 постов (3171 в горячем)

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