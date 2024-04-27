Миниатюрный системный блок размером с мышку

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Энтузиаст собрал миниатюрный системный блок на базе Khadas Edge 2 с 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти eMMC 5.1. Идеальный брелок!
Автор уверяет, что подобного хватает, чтобы и в некоторые игры поиграть, и видео в 4К посмотреть. Не хватает только RGB-подсветки для геймеров.
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