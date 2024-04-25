«Мой муж — прокурор города». Девушка на BMW устроила скандал на парковке Владивостока

Сцена произошла на улице Волгоградской. Девушка-водитель не припарковала свой BMW по правилам, а просто бросила посреди площадки. Работник центра сделал автомобилистке замечание, но в ответ она начала хамить, а потом заявила, что ее муж — прокурор города.

Девушка действительно замужем, но за владельцем одного из городских ресторанов. Муж-прокурор — это выдумка.