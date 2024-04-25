«Мой муж — прокурор города». Девушка на BMW устроила скандал на парковке Владивостока

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Автомобилистка неадекватно отреагировала на замечание работника офисного центра.
Сцена произошла на улице Волгоградской. Девушка-водитель не припарковала свой BMW по правилам, а просто бросила посреди площадки. Работник центра сделал автомобилистке замечание, но в ответ она начала хамить, а потом заявила, что ее муж — прокурор города.
Девушка действительно замужем, но за владельцем одного из городских ресторанов. Муж-прокурор — это выдумка.
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Видимо хорошая у прокурора города зарплата, что может позволить купить жене BMW X7 2023 года за 20 миллионов
ТП из тиктока уже утомили своей тупизной)
Надеюсь она Фишки читает..и много из комментов тут узнает о себе)))))))))
Быдло обыкновенное с обезьяньими повадками.
Так что марка в тему.