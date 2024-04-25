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«Мой муж — прокурор города». Девушка на BMW устроила скандал на парковке Владивостока

«Мой муж — прокурор города». Девушка на BMW устроила скандал на парковке Владивостока

Автор:
25 апреля 2024 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Видео   Владивосток   авто   автоледи   машина   парковка   прокуров   
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Автомобилистка неадекватно отреагировала на замечание работника офисного центра.

Сцена произошла на улице Волгоградской. Девушка-водитель не припарковала свой BMW по правилам, а просто бросила посреди площадки. Работник центра сделал автомобилистке замечание, но в ответ она начала хамить, а потом заявила, что ее муж — прокурор города.


Девушка действительно замужем, но за владельцем одного из городских ресторанов. Муж-прокурор — это выдумка.


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Метки: BMW   Видео   Владивосток   авто   автоледи   машина   парковка   прокуров   
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49  комментариев
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9k
Андрей Час назад (изменен)
BMW прямо притягивает к себе специфический контингент)

Видимо хорошая у прокурора города зарплата, что может позволить купить жене BMW X7 2023 года за 20 миллионов
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1k
Kra 2 минуты назад
Эээээээхххх... Мужьям всегда отдуваться вот за таких жОн... мда...
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
Прокурор города..а что..есть такая должность)
ТП из тиктока уже утомили своей тупизной)
Надеюсь она Фишки читает..и много из комментов тут узнает о себе)))))))))
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16k
jnkbxybr 2 минуты назад
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62k
dima423 2 минуты назад
Не очень понял в чем суть претензии автора? Ну даже если не так парканулась, вроде сразу и свалила, никому не помешала... Данное происшествие достойно поста на фишках?)
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664
Павел 3 минуты назад
Жена прокурора города напряглась
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2k
raael13 5 минут назад
Прокурор города должен устроить ей "весёлую" жизнь, чтоб не повадно другим было.
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30k
Serg2001 7 минут назад
У быдла нет национальности, возраста и половой принадлежности. Грустно подумать, кого эта клюшка может родить и воспитать.
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797
Алексей Бляйбтрой 13 минут назад
тарелошница
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945
Antidepressant 14 минут назад
Где вы там девушку увидели?
Быдло обыкновенное с обезьяньими повадками.
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10k
Гвоздь 18 минут назад
прокурор, конечно же, ни при чём, но почему бы не проверить на всякий случай и его
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11k
Zhora 18 минут назад
Неплохо бы стукануть в ФСБ. Они вон замминистра нормально так нагнули. И прокурора (или кто он там на самом деле) вполне им по силам.
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21k
КВТИУ-80 18 минут назад
На лице нарисован уровень интеллекта, ...зато знает каким местом сманить ресторатора
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11k
Дмитрий 19 минут назад
Не ну мужу вот сейчас обидно стало. Может и прокурор, вернее не муж.
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1k
Андрей Граф 20 минут назад
тупая мразь...
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298
Ли Харви Освальд 21 минуту назад
На месте прокурора Владивостока я бы её жёстко в.ы.е.б за слова, порочащие честь мундира
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8k
Oleg 22 минуты назад
А , ну прокуроров же нельзя проверять на уплату налогов, да? ведь каждый прокурор успешен и вполне может заработать на x7? это за голые вечеринки можно раком поставить, натравить проверку, а вот за то, что прокурор накалядовал на х7 - нельзя, это другое.
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435
deadDEVIL Oleg 19 минут назад
А прокурор тут причём?
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2k
Сергей 24 минуты назад
Какое же это дно, но этим дамочкам, не хватает ума, что бы это понять...
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5k
Serj81 24 минуты назад
А не задать ли прокурору вопрос, а откуда деньги на такую тачку? Такие БМВ сейчас лямов 20 стоят.
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435
deadDEVIL Serj81 20 минут назад
Причём тут прокурор?
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3k
Владимир Полчаса назад
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435
deadDEVIL Полчаса назад
Интересно, а что изменится, если не указывать марку автомобиля!? Меньше комментариев будет!?
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435
deadDEVIL K_II_T 17 минут назад
БМВ тут именно триггер. Иначе мимо пройдут. Если указать Мерс Бентли Рэндж Ровер, будет меньше бурления. Не конкретно в данном случае, а вообще.
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IsTOPnik
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