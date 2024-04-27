Обделённый интеллектом гражданин подрался с водителем автобуса во время движения

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Инцидент произошёл в США в Оклахома-Сити. Тайрон Харрисон потребовал от водителя высадить его в произвольно выбранном месте. Водитель отказался, предложив подождать до следующей остановки. Завязалась драка, в ходе которой Тайрон вытащил водителя из кресла прямо во время движения автобуса.
В итоге дебошира арестовала полиция. Одному из пяти пассажиров потребовалась госпитализации, как и водителю автобуса. Сообщается что автобус въехал в здание деревообрабатывающего предприятия.
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