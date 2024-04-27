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Обделённый интеллектом гражданин подрался с водителем автобуса во время движения

Обделённый интеллектом гражданин подрался с водителем автобуса во время движения

Автор:
27 апреля 2024 10:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   идиот   машина   
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Инцидент произошёл в США в Оклахома-Сити. Тайрон Харрисон потребовал от водителя высадить его в произвольно выбранном месте. Водитель отказался, предложив подождать до следующей остановки. Завязалась драка, в ходе которой Тайрон вытащил водителя из кресла прямо во время движения автобуса.
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Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   идиот   машина   
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6  комментариев
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7k
Трям Час назад
Негры, что с вами не так? Когда вы уже доэволюционируете из обезьян?
Все же зря с вас цепи сняли...
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162
risti 6 минут назад
польза от пристегнутого ремня ))
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30k
Serg2001 12 минут назад
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35
Wolf Roy 14 минут назад
Е@аные обезьяны.
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13k
Том Сойер Час назад

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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1414 постов (1434 в горячем)

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