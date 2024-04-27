Акриловая подлодка для путешествий на глубину до 200 м

Вместимость лодки составляет девять человек: восемь пассажиров и капитан.

В уютном салоне есть удобные кожаные кресла, а также встроенная подсветка и аудиосистема с объёмным звучанием.

Управляется подводный аппарат при помощи контроллера Hammerhead по беспроводной сети с любого места внутри кабины. Таким образом, капитан может перемещаться по подводному аппарату и при этом управлять им или даже передать управление гостю.