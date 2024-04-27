Акриловая подлодка для путешествий на глубину до 200 м

В фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года Джеймс Бонд, как известно, скрылся под волнами на борту своего Lotus Esprit. На днях американская компания Triton представила подводный аппарат, о котором агент 007 мог только мечтать.
Triton 660 AVA имеет корпус из прозрачного акрила, который позволяет пассажирам почувствовать себя единым целым с океанскими глубинами. Погрузившись на глубину до 200 метров, гости смогут насладиться ужином или даже пожениться.
Стоимость капсулы - 6,3 млн долларов.
Флоридская компания Triton наиболее известна своим батискафом DSV Limiting Factor, который погрузился к RMS Titanic в 2019 году.
На своём сайте производитель утверждает, что 660 AVA обеспечивает "подводный опыт, ориентированный на развлечения".
"Операторы могут воспользоваться этим пространством, чтобы обеспечить самым взыскательным гостям ранее невиданные впечатления: от коктейльных вечеринок и казино до свадеб и частных ужинов ", - говорится в статье.
Вместимость лодки составляет девять человек: восемь пассажиров и капитан.
В уютном салоне есть удобные кожаные кресла, а также встроенная подсветка и аудиосистема с объёмным звучанием.
Управляется подводный аппарат при помощи контроллера Hammerhead по беспроводной сети с любого места внутри кабины. Таким образом, капитан может перемещаться по подводному аппарату и при этом управлять им или даже передать управление гостю.
Патрик Лэйхи, генеральный директор и соучредитель компании Triton, заявил: "Существует огромная разница между экспериментальной аберрацией OceanGate и тщательно сконструированными аппаратами, созданными законными производителями, такими как Triton".
Источник:
Батискаф Titan, созданный и эксплуатируемый другой американской компанией OceanGate, потерпел "катастрофическую имплозию" на пути к затонувшему судну RMS Titanic в июне 2023 года.
Пять человек на борту погибли мгновенно, включая генерального директора OceanGate Стоктона Раша, который назвал глубоководное путешествие на борту Titan "более безопасным, чем переход улицы".
Режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон, известный своими глубоководными экспедициями, заявил, что "ахиллесовой пятой" батискафа Titan был корпус из углеродного волокна.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Как разводят туристов на Кубе: не дайте себя обмануть
- Альпинисты попали в Книгу рекордов Гиннесса, выпив чая на Эвересте
- "Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики
- 12 малоизвестных городов России
- Острова Диомида между которыми 4 км и 21 час разницы
Капец котенку(с).
Ясненько, понятненько...