Как турецкий солдат «удочерил» маленькую корейскую девочку

Это расставание было очень тяжелым и для Сулеймана, и для Айлы – как, впрочем, и последующие годы их жизни. Айла не выходила у турка из головы. Он постоянно думал о ней и всеми силами пытался найти ее, но в те времена, без Интернета и социальных сетей, как вы понимаете, сделать это было чертовски сложно. Да и финансовых возможностей для проведения поисков у Сулеймана не было, поэтому все его попытки оканчивались ничем. Турок не знал, где находится Айла, как сложилась ее жизнь, да и вообще – жива ли она.