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Как турецкий солдат «удочерил» маленькую корейскую девочку

Как турецкий солдат «удочерил» маленькую корейскую девочку

Автор:
27 апреля 2024 09:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Сулейман Дилбирлиги   интересно   история   корейская война   турецкий солдат   удочерил корейскую девочку   факты   фото   
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В далеком теперь уже 1950 году началась Корейская война, в которой, оказывая всевозможную поддержку Южной Корее, принимала участие и Турция. Тогда, в самый разгар военных действий, на поле боя вместе с тысячами других солдат был отправлен турок Сулейман Дилбирлиги - мастер-сержант турецкой пехотной бригады.

В один из дней после нападения северокорейских солдат небольшую южнокорейскую деревню, Сулейман, проходя между руин когда-то жилых строений, услышал детский плач.

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Солдат пошел на голос, и в одном из разрушенных домов обнаружил маленькую корейскую девочку, родители которой, как, впрочем, и все жители деревни, были убиты корейскими коммунистами. Сулейман вытащил малышку из-под завалов и, несмотря на весьма небезопасную обстановку (огонь не утихал ни на минуту), провел через лес к штабу.

Не зная, как лучше поступить, Сулейман Дилбирлиги принял решение оставить девочку, о чем незамедлительно уведомил военное руководство в штабе. Совесть просто не позволила турецкому солдату бросить в одночасье лишившегося всех родных ребенка на произвол судьбы, да еще и в разгар военных действий. Поэтому, получив разрешение, Дилбирлиги взял опеку над маленькой корейской девочкой и в буквальном смысле заменил ей отца.

От пережитого стресса ребенок долгое время не разговаривал и не произносил своего имени. Когда же стало известно, что девочку зовут Сен Ним, Сулейман решил дать ей новое имя и назвал Айлой, что в переводе с турецкого означает «Луна», поскольку она была найдена в полнолуние. Потеряв всех своих родных, Айла обрела в лице Сулеймана не только заботливого отца, но и настоящего ангела-хранителя, который с каждым днем становился ей все ближе и роднее.

Казалось бы, поле боя – не место для ребенка! И, тем не менее, Сулейман и Айла были неразлучны. Более того, девочка настолько прониклась к своему спасителю, что сама не заметила, как начала называть его «папой», а он, в свою очередь, стал звать ее «дочкой». И даже когда срок службы Сулеймана подошел к концу, он не покинул своего расположения, а остался добровольцем – там, в по-настоящему горячей точке, где каждый день для него мог стать последним.

К сожалению, больше чем на год задержаться в Корее он не смог, хотя всеми силами старался. В один не самый прекрасный день пришел приказ о его новом назначении, согласно которому Сулейману предстояло вернуться на родину в Турцию. Расставание Сулеймана с Айлой было неизбежным, поэтому турецкий солдат даже предпринял несколько попыток удочерить девочку, но Южная Корея не позволила ему этого сделать.

И в конечном итоге Сулейману Дилбирлиги и Айле все же пришлось проститься. Однако перед тем, как уехать, турок пообещал девочке, что во что бы-то ни стало отыщет ее, ведь она его дочка, и по-другому просто не может быть! Со слезами на глазах маленькая Айла, потерявшая всю семью, теперь была вынуждена попрощаться с единственным близким для нее человеком, который стал для нее всем. Позже она была передана в заботливые руки турецкой школы "Анкара", которая была создана по приказу генерала Тахсин Языджи.

Это расставание было очень тяжелым и для Сулеймана, и для Айлы – как, впрочем, и последующие годы их жизни. Айла не выходила у турка из головы. Он постоянно думал о ней и всеми силами пытался найти ее, но в те времена, без Интернета и социальных сетей, как вы понимаете, сделать это было чертовски сложно. Да и финансовых возможностей для проведения поисков у Сулеймана не было, поэтому все его попытки оканчивались ничем. Турок не знал, где находится Айла, как сложилась ее жизнь, да и вообще – жива ли она.

Так в постоянных думах о корейской дочери и безрезультатных поисках прошли долгие 60 лет. Сулейману Дилбирлиги было уже 85 лет, и он по-прежнему не оставлял попыток найти Айлу. И вот однажды, благодаря стараниям южнокорейских СМИ, удача улыбнулась ему. Постаревший, ослабленный болезнями Сулейман Дилбирлиги к тому времени держался только потому, что дал обещание во что бы-то ни стало найти Айлу.

Он понимал, что за долгие 60 лет с ней могло произойти все, что угодно, но чувствовал, что его дочь жива и тоже ждет встречи. При просмотре спортивных соревнований, Сулейман тщательно всматривался в лица южнокорейских болельщиков, надеясь, разглядеть в них лицо Айлы. Каждую ночь он ложился спать с чувством незавершенности, ведь эта история должна была чем-то закончится…

И она закончилась. В какой-то момент к поискам Айлы подключились крупные телекомпании, которые, подняв архивные документы, выяснили настоящее корейское имя Айлы – Ким Инджа. Пресса вышла на шестерых ее одноклассников, на тот момент проживающих в Южной Корее, и один из них передал журналистам актуальный адрес Айлы. Когда кореянка была найдена, ей сообщили, что в Турции ее ищет один ветеран и, конечно же, показали его фото. Сложно даже словами описать все те эмоции, которые в тот момент испытала женщина, которая, конечно же, вспомнила и узнала своего спасителя и названного отца.

И, конечно же, невозможно передать то, что испытал и сам Сулейман, узнав, что спустя 60 лет Айла все-таки нашлась, и их встреча все же состоится. Однако перед тем, как отправится в Турцию, Айла написала Сулейману письмо: «Дорогой отец. Я еще не приехала, но уже чувствую твои объятия, я думал о тебе каждую минуту. Вырастить маленькую брошенную девочку, принять, как свою родную дочь, подарить любовь в столь трудный момент – под силу не каждому. Большое тебе за это спасибо. Я люблю тебя, папочка! Скоро увидимся. Твоя дочь Айла».

Увиделись они в парке…И с тех пор, как эта встреча состоялась, на протяжении последующих семи лет отец и дочь больше не расставались. Айла переехала в Турцию. «Когда-то ты не уехал от меня, и теперь я не покину тебя», - сказала Айла при встрече. И она сдержала свое обещание, оставаясь рядом с Сулейманом до его последнего вздоха и держа его за руку, когда он уходил…

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Метки: Сулейман Дилбирлиги   интересно   история   корейская война   турецкий солдат   удочерил корейскую девочку   факты   фото   
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21k
Robin Hood Час назад
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JawaRocker 9 минут назад
Ох уж эти кровожадные корейские коммунисты, зла на них нет.
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6k
TirAn Час назад
Конечно, кроме коммунистов там ни кто не стрелял.
А что там турки делали? их туда ни кто не звал. Просто сша привлекли своих союзников к войне против Северной Кореи. Сейчас - о же самое, но уже против РФ.
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Olxi
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  • 2985 постов (2902 в горячем)

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