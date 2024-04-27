Дырявые небоскребы Гонконга

Почему тут столько больших зданий с проемами?

И где – в Гонконге, где каждый квадратный метр жилья буквально золотой. Да в этих дырках можно было бы пять квартир поместить и на эти деньги себе особняк на материковом Китае построить.

Но нет - дырявят небоскребы и все тут, говорят: фэн-шуй. Что за фен-шуй?