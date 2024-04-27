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Дырявые небоскребы Гонконга

Дырявые небоскребы Гонконга

Автор:
27 апреля 2024 10:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гонконг   архитектор   в мире   дом   здание   небоскребы   фото   
1700
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Архитекторов в Гонконге хлебом не корми, дай построить дом с дыркой. Аэродинамика, скажете вы? Ну очень западный взгляд на предмет, попробуйте мыслить чуть больше по-азиатски.

Почему тут столько больших зданий с проемами?

И где – в Гонконге, где каждый квадратный метр жилья буквально золотой. Да в этих дырках можно было бы пять квартир поместить и на эти деньги себе особняк на материковом Китае построить.

Но нет - дырявят небоскребы и все тут, говорят: фэн-шуй. Что за фен-шуй?

×

А такой, что большое здание, которое возвышается над землей, станет препятствием для полета дракона!

А драконы, как известно, все еще летают над Поднебесной, просто если не хотят, то могут и не делать себя видимыми для людей.

И в знак уважения к драконам, а также, чтобы тот не разозлился и не уничтожил мешающее ему здание (под видом катаклизма, конечно же), местные услужливо делают для них дырки.

Нам иногда кажется, что большое здание куда устойчивее, когда цельное, без всяких архитектурных выемок. Но вот если спросить у жителя Гонконга, он больше доверия испытывает к «дырявому дому». И продажи квартир и офисов в таких домах отличные, ведь на него никогда не разгневается дракон.

На материковом же Китае тоже строят дома с дырками, при этом даже небольшие. Это чтобы пустить через них поезд, про это я уже писала.

Станция расположена прямо в жилом доме, а сами жители говорят, что вибрации от проезжающих составов не сильнее, чем тряска от стиральной машины.

Но, наверное, практичные китайцы считают, что так можно убить сразу двух зайцев – и дырку для дракона оставить, и самим ей иногда для поезда пользоваться.

Конечно, любое усложнение проекта умножает стоимость здания на 1,2 еще на стадии чертежа. Потом идут дополнительные траты на укрепление перекладин, расчеты прочности.

Не говоря уже о том, что это потерянное жилое пространство. Но драконы – важнее.

А вы видели у нас «дырявые» здания? Как думаете, мы для каких драконов отверстия оставляем?

Источник:

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Метки: Гонконг   архитектор   в мире   дом   здание   небоскребы   фото   
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8  комментариев
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3k
Duke_kir Час назад
у нас тоже драконы летают - Санкт-Петербург, Комендантский пр.
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62k
dima423 Полчаса назад
дырявые нЁбоскребки гонконга)
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3k
milenBG Полчаса назад
Ага, драконы... Это для того, чтобы пропустить самолеты без повреждений

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2k
MrMopnex Полчаса назад
Питер вообще драконий рай, со всеми этими проходными арками, двориками и закоулками
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16k
Ivan 51 минуту назад
Только сносят уже...


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16k
Типа граф Час назад
В каждой стране свои заё.бы .
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36k
Teodor 2 часа назад
У драконов тут гнездо... просто они предпочитают оставаться невидимыми.

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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1604 поста (1301 в горячем)

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