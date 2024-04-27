Бетти Бросмер: девушка с невозможной талией

В 13 лет Бетти начала работать моделью, и её заметили такие известные фотографы как Альберто Варгас и Эрл Моран. В 15 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы строить карьеру модели.

Жизнь в Нью-Йорке принесла большой успех, но и заставила быстро повзрослеть. «В 15 лет я выглядела на 25», – вспоминает Бетти о тех днях.

Вскоре её фото было повсюду – на упаковках молока, рекламных щитах, в книгах и тоннах журналов.