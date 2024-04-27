FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8802 поста • 910 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Бетти Бросмер: девушка с невозможной талией

Бетти Бросмер: девушка с невозможной талией

Автор:
27 апреля 2024 10:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бетти Бросмер   Девушка   бодибилдинг   красота   модель   пин-ап   стандарт   талия   фигура   
1682
12

О тонкой талии во все времена мечтали девушки и женщины. И для достижения своей мечты не только маскировали жирок с помощью одежды, носили корсеты, худели и занимались спортом, но и удаляли рёбра.

А этой красавице просто повезло. Бетти Бросмер олицетворяла классическую фигуру песочные часы благодаря подарку, который сделала ей сама природа.

×

Она прославилась как самая высокооплачиваемая звезда пин-ап 1950-х годов и завоевала славу одной из первых супермоделей.

Её фото украшало страницы престижных журналов, таких как Life, Time, Fortune и Look. Бетти также вошла в историю, став первой моделью, получившей права на многие свои фотографии и негативы – беспрецедентный случай в индустрии.

Один момент попадал в заголовки газет практически всё время её карьеры –  невероятно узкая талия, из-за которой модель получила прозвище «девушка с невозможной талией».

Талия бросала вызов физиологическим стандартам, её параметры казались скорее творением художника, нежели реальностью.

Бетти Хлоя Бросмер родилась 2 августа 1935 года в Пасадене, штат Калифорния, и в детстве была скорее пацанкой, нежели принцессой

Отец поощрял занятия дочери спортом, и девушка заинтересовалась бодибилдингом ещё в подростковом возрасте.

В 13 лет Бетти начала работать моделью, и её заметили такие известные фотографы как Альберто Варгас и Эрл Моран. В 15 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы строить карьеру модели.

Жизнь в Нью-Йорке принесла большой успех, но и заставила быстро повзрослеть. «В 15 лет я выглядела на 25», – вспоминает Бетти о тех днях.

Вскоре её фото было повсюду – на упаковках молока, рекламных щитах, в книгах и тоннах журналов.

Через несколько лет она покинула Нью-Йорк и вернулась домой в Калифорнию. Она работала моделью, одновременно изучая психологию в Калифорнийском университете.

Вместе с Джойс Уэдралл она создала план тренировок для женщин всех возрастов, опубликованный под названием Better & Better в 1993 году.

Бетти работала с известным фотографом Китом Бернардом, который известен тем, что запечатлел таких звёзд как Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд.

Playboy также просил её позировать, но модель отказалась. С самого начала Бетти знала себе цену.

В конце 1950-х годов Бетти познакомилась с культуристом и издателем журнала Джо Вейдером. Влюблённый в Бетти, Вейдер часто публиковал фото музы в своих журналах. В конце концов, в 1961 году пара поженилась.

После этого Бетти увлеклась фитнесом. Она писала колонки о бодибилдинге и здоровье, подчеркивая здоровый, а не измождённый вид моделей для обложек.

Вместе с мужем она написала две книги-руководства по фитнесу: «Книга бодибилдинга для женщин » (1981) и «Книга тела» (1984).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бетти Бросмер   Девушка   бодибилдинг   красота   модель   пин-ап   стандарт   талия   фигура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Serg2001 2 часа назад
"Она создала план тренировок под названием Better & Better". Смотрю на американцев. Похоже они ничего про этот план не слышали...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy 2 часа назад
Талия узкая, сиськи большие, личико симпатичное - офигенно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 2 часа назад
норм тёлочка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2385 постов (2123 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115526



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила...
Набирающие популярность в сообществах
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Тот самый Захаров⁠⁠
Тот самый Захаров⁠⁠
Тестируем маленького домашнего помощника
Тестируем маленького домашнего помощника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#аварии#авто аварии#Автовсячина#Реакция#подборка#собака
#животные#машина#в мире#интересное#факты#ДТП#позитив#забавно#фильм#Россия
#кот#автомир#кошка#люди#интересно#история#кино#США#Китай#Еда
Тестируем маленького домашнего помощника Тестируем маленького домашнего помощника Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL» Супермодель и символ «Victoria’s Secret» Адриана Лима стала моделью «XXL» Волнующе и эффектно: как выглядят российские фанатки латекса Волнующе и эффектно: как выглядят российские фанатки латекса Девушка показала, как порой бывают обманчивы фото из соцсетей Девушка показала, как порой бывают обманчивы фото из соцсетей Дача вместо Кипра, или когда планируешь провести отпуск на родине Дача вместо Кипра, или когда планируешь провести отпуск на родине Талия, которая потрясла мир: история Коры Корсетт Талия, которая потрясла мир: история Коры Корсетт

На что жалуетесь?

Вернуться