Бетти Бросмер: девушка с невозможной талией

О тонкой талии во все времена мечтали девушки и женщины. И для достижения своей мечты не только маскировали жирок с помощью одежды, носили корсеты, худели и занимались спортом, но и удаляли рёбра.
А этой красавице просто повезло. Бетти Бросмер олицетворяла классическую фигуру песочные часы благодаря подарку, который сделала ей сама природа.
Она прославилась как самая высокооплачиваемая звезда пин-ап 1950-х годов и завоевала славу одной из первых супермоделей.
Её фото украшало страницы престижных журналов, таких как Life, Time, Fortune и Look. Бетти также вошла в историю, став первой моделью, получившей права на многие свои фотографии и негативы – беспрецедентный случай в индустрии.
Один момент попадал в заголовки газет практически всё время её карьеры – невероятно узкая талия, из-за которой модель получила прозвище «девушка с невозможной талией».
Талия бросала вызов физиологическим стандартам, её параметры казались скорее творением художника, нежели реальностью.
Бетти Хлоя Бросмер родилась 2 августа 1935 года в Пасадене, штат Калифорния, и в детстве была скорее пацанкой, нежели принцессой
Отец поощрял занятия дочери спортом, и девушка заинтересовалась бодибилдингом ещё в подростковом возрасте.
В 13 лет Бетти начала работать моделью, и её заметили такие известные фотографы как Альберто Варгас и Эрл Моран. В 15 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы строить карьеру модели.
Жизнь в Нью-Йорке принесла большой успех, но и заставила быстро повзрослеть. «В 15 лет я выглядела на 25», – вспоминает Бетти о тех днях.
Вскоре её фото было повсюду – на упаковках молока, рекламных щитах, в книгах и тоннах журналов.
Через несколько лет она покинула Нью-Йорк и вернулась домой в Калифорнию. Она работала моделью, одновременно изучая психологию в Калифорнийском университете.
Вместе с Джойс Уэдралл она создала план тренировок для женщин всех возрастов, опубликованный под названием Better & Better в 1993 году.
Бетти работала с известным фотографом Китом Бернардом, который известен тем, что запечатлел таких звёзд как Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд.
Playboy также просил её позировать, но модель отказалась. С самого начала Бетти знала себе цену.
В конце 1950-х годов Бетти познакомилась с культуристом и издателем журнала Джо Вейдером. Влюблённый в Бетти, Вейдер часто публиковал фото музы в своих журналах. В конце концов, в 1961 году пара поженилась.
После этого Бетти увлеклась фитнесом. Она писала колонки о бодибилдинге и здоровье, подчеркивая здоровый, а не измождённый вид моделей для обложек.
Вместе с мужем она написала две книги-руководства по фитнесу: «Книга бодибилдинга для женщин » (1981) и «Книга тела» (1984).
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