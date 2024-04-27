FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16686 постов • 1709 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кошка, случайно попала в коробку Amazon. Она пролетела 1050 км и вернулась только через неделю

Кошка, случайно попала в коробку Amazon. Она пролетела 1050 км и вернулась только через неделю

Автор:
27 апреля 2024 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Amazon   Видео   Посылка   история   коробка   кошка   фото   
1001
4
1

Кошка по кличке Галена пряталась в коробке с обувью, когда ее хозяйка оформляла возврат этой самой обуви.

Кошка из штата Юта вернулась к своей семье после поездки в Калифорнию в коробке Amazon. Владельцы Галены, Кэрри и Мэтт Кларк, рассказали, что их пушистый любимец, как и многие другие коты, любит прятаться в коробках.

«Она любит играть в коробках; это просто часть ее характера», — рассказала Кэрри местному новостному сайту в видеоинтервью. Забавная привычка любопытной кошки привела к страшной ситуации, когда владельцы Галены нигде не могли найти своего питомца.

Владельцы не знали, что Галена буквально улетела из дома в большой коробке с обувью, которую Мэтт отправил в качестве возврата на Amazon. Кошка пряталась в коробке, в которой, среди прочего, лежала пара туфель. Вещей было достаточно много, поэтому ни курьер, ни хозяйка не заметили «внушительно веса» груза.


После того, как Кэрри и Мэтт заметили пропажу питомца, они тщательно обыскали свой дом и расклеили объявления о пропаже в своем сообществе, совершенно не подозревая, что любимая игра их кошки в прятки пошла наперекосяк.

Через неделю после того, как Мэтту и Кэрри стало известно, что их любимый питомец пропал, им позвонили и сообщили по-настоящему шокирующий сюрприз — микрочип Галены был отсканирован в Риверсайде, штат Калифорния, в 1050 км от родного города.

Обнаружил кошку в посылке с обувью сотрудница дистрибьюторской компании Amazon по имени Брэнди. Она заботилась о Галене до тех пор, пока кошка не воссоединилась со своей семьей.

Как только Кэрри и Мэтт узнали безумную новость о том, что Галена была найдена в коробке на складе Amazon, владельцы забронировали билеты на самолет до Калифорнии.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Amazon   Видео   Посылка   история   коробка   кошка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Dmitry Tarasov 20 минут назад
Да ладно. В штатах это норм. Одно время они детей почтой отправляли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Умница-красавица 5 минут назад
Какой-то лютый звиздеж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Flint 19 минут назад
2 лесбиянки проепали своего кота в коробке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
risti Flint 7 минут назад
удивительно что не жирухи, а блондинка даже стройная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Егор Кочергин Полчаса назад
Новый уровень маркетинга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2985 постов (2902 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1083030



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Космический странник «Вояджер-1» снова вышел на связь
Космический странник «Вояджер-1» снова вышел на связь
Совсем другие: женщины СССР во всей красе
Совсем другие: женщины СССР во всей красе
Набирающие популярность в сообществах
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Часы, похожие на клешню!
Часы, похожие на клешню!
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#в мире#факты#аварии#ДТП#кино#подборка#конфликт
#животные#машина#кошка#интересно#интересное#позитив#авто аварии#фильм#Россия#Еда
#кот#автомир#Юмор#люди#история#забавно#Автовсячина#Реакция#съемка#Китай
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути Кошка подружилась с осиротевшим носорогом и взяла его под опеку Кошка подружилась с осиротевшим носорогом и взяла его под опеку Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты Японец больше десяти лет ищет жену в море, которая исчезла во время цунами Японец больше десяти лет ищет жену в море, которая исчезла во время цунами Сибиряк проложил на балкон мостик для белок Сибиряк проложил на балкон мостик для белок В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как...

На что жалуетесь?

Вернуться