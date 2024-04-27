Кошка, случайно попала в коробку Amazon. Она пролетела 1050 км и вернулась только через неделю

Кошка по кличке Галена пряталась в коробке с обувью, когда ее хозяйка оформляла возврат этой самой обуви.
Кошка из штата Юта вернулась к своей семье после поездки в Калифорнию в коробке Amazon. Владельцы Галены, Кэрри и Мэтт Кларк, рассказали, что их пушистый любимец, как и многие другие коты, любит прятаться в коробках.
«Она любит играть в коробках; это просто часть ее характера», — рассказала Кэрри местному новостному сайту в видеоинтервью. Забавная привычка любопытной кошки привела к страшной ситуации, когда владельцы Галены нигде не могли найти своего питомца.
Владельцы не знали, что Галена буквально улетела из дома в большой коробке с обувью, которую Мэтт отправил в качестве возврата на Amazon. Кошка пряталась в коробке, в которой, среди прочего, лежала пара туфель. Вещей было достаточно много, поэтому ни курьер, ни хозяйка не заметили «внушительно веса» груза.
После того, как Кэрри и Мэтт заметили пропажу питомца, они тщательно обыскали свой дом и расклеили объявления о пропаже в своем сообществе, совершенно не подозревая, что любимая игра их кошки в прятки пошла наперекосяк.
Через неделю после того, как Мэтту и Кэрри стало известно, что их любимый питомец пропал, им позвонили и сообщили по-настоящему шокирующий сюрприз — микрочип Галены был отсканирован в Риверсайде, штат Калифорния, в 1050 км от родного города.
Обнаружил кошку в посылке с обувью сотрудница дистрибьюторской компании Amazon по имени Брэнди. Она заботилась о Галене до тех пор, пока кошка не воссоединилась со своей семьей.
Как только Кэрри и Мэтт узнали безумную новость о том, что Галена была найдена в коробке на складе Amazon, владельцы забронировали билеты на самолет до Калифорнии.
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