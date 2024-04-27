Кошка, случайно попала в коробку Amazon. Она пролетела 1050 км и вернулась только через неделю

Кошка из штата Юта вернулась к своей семье после поездки в Калифорнию в коробке Amazon. Владельцы Галены, Кэрри и Мэтт Кларк, рассказали, что их пушистый любимец, как и многие другие коты, любит прятаться в коробках.

«Она любит играть в коробках; это просто часть ее характера», — рассказала Кэрри местному новостному сайту в видеоинтервью. Забавная привычка любопытной кошки привела к страшной ситуации, когда владельцы Галены нигде не могли найти своего питомца.