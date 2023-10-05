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Трейлер фильма "Тут все свои" (2023)

Трейлер фильма "Тут все свои" (2023)

Автор:
05 октября 2023 12:45
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   сербия   фильм   Татьяна Орлова   комедии   Юрий Суходольский   Борис Щербаков   Мария Щербакова   Даниел Ковачевич   Ксения Репич   Михаило Лаптошевич   Джордже Маркови   Ольга Калашникова   Семён Арзуманов   денис семенихин   
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Долгожданный отпуск, шикарный отель в Сочи, влюблённый жених и свадьба на горизонте — звучит, как идеальный план. Если только в соседний номер не заселится ее бывший.

Страна: Россия, Сербия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 28 сентября 2023

В ролях: Татьяна Орлова, Борис Щербаков, Денис Семенихин, Ольга Калашникова, Мария Щербакова, Даниел Ковачевич, Семён Арзуманов, Ксения Репич, Михаило Лаптошевич, Джордже Маркови

Режиссер: Юрий Суходольский

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   сербия   фильм   Татьяна Орлова   комедии   Юрий Суходольский   Борис Щербаков   Мария Щербакова   Даниел Ковачевич   Ксения Репич   Михаило Лаптошевич   Джордже Маркови   Ольга Калашникова   Семён Арзуманов   денис семенихин   
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1  комментарий
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Алексей Полчаса назад
Даже в трейлере ни одной шутки не прозвучало.
Наверное хорошая комедия
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