Трейлер фильма "Тут все свои" (2023)

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Долгожданный отпуск, шикарный отель в Сочи, влюблённый жених и свадьба на горизонте — звучит, как идеальный план. Если только в соседний номер не заселится ее бывший.
Страна: Россия, Сербия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 28 сентября 2023
В ролях: Татьяна Орлова, Борис Щербаков, Денис Семенихин, Ольга Калашникова, Мария Щербакова, Даниел Ковачевич, Семён Арзуманов, Ксения Репич, Михаило Лаптошевич, Джордже Маркови
Режиссер: Юрий Суходольский
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Наверное хорошая комедия