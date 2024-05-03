"Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей"

Министерство экономического развития РФ представило прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, в том числе по росту заработной платы в России. Согласно ему, средняя зарплата в стране превысит отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году.

Как пишет газета «Ведомости», этот прогноз учитывает как базовый, так и консервативный сценарии развития экономики, что позволяет говорить о высокой вероятности выхода доходов россиян на такой уровень.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам рублей (+13,6%). Но затем темп роста начнет замедляться

, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.