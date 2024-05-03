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Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей

Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей

Автор:
03 мая 2024 00:20
Сообщество : Жить в России
Метки: 100 тысяч   Зарплаты   Минэкономразвития   Прогноз   россияне   экономика   
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По прогнозу Минэкономразвития зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей. Но это не точно не завтра, а к 2027 году.

Министерство экономического развития РФ представило прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, в том числе по росту заработной платы в России. Согласно ему, средняя зарплата в стране превысит отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году.

Как пишет газета «Ведомости», этот прогноз учитывает как базовый, так и консервативный сценарии развития экономики, что позволяет говорить о высокой вероятности выхода доходов россиян на такой уровень.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам рублей (+13,6%). Но затем темп роста начнет замедляться

, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.

По прогнозам, в 2025 году показатель достигнет 90 тысяч рублей (+8,4%), в 2026 году – 97 039 рублей (+7%).
К концу прогнозного периода, то есть в 2027 году, средняя зарплата в России достигнет 103 403 рублей (+6,6%).

Консервативный сценарий, предполагающий более высокую инфляцию и падение курса рубля, также прогнозирует рост зарплат до уровня выше 100 тысяч рублей к 2027 году. В этом случае номинальные зарплаты в 2024 году вырастут до 82 456 рублей, а в 2027 году достигнут 100 617 рублей.

Держимся! До 2027 года, совсем не много осталось!

Источник:

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Метки: 100 тысяч   Зарплаты   Минэкономразвития   Прогноз   россияне   экономика   
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15  комментариев
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94
Бывалый Трус Час назад
"Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей"

Лишь бы не одной купюрой.
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25k
Shtoppi Полчаса назад
ну таки цены тоже растут, жизнь дорожает, так что 100 тыщ в 2027 году вполне могут быть средним показателем з/п в стране, а не чем-то выдающимся.
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1k
Михаил 40 минут назад
Так это и сами россияне знают. Только цены вырастут пропорционально зп. Чиновникам об увеличении зп стоит "заикаться" при оговорке что цены остануться на прежнем уровне, а так можно только вести разговоры об обязательной наклейке буквы "Ш" на автомобили.?
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2k
Baklanavr 42 минуты назад
Ну может и станет. Что тут такого. Только вот сколько купить можно будет на 100тыс. Я помню полный бак на девятке рублей за 300 заправлял.
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5k
Феликс Дзержинский 48 минут назад
Как и сегодня, на бумаге 73 000 рублей средняя зарплата, а по факту МРОТ. Красивые слова не больше, к 2027 году многое может поменяться как в России так и в остальном мире. Тянут время буржуи, чтобы у власти подольше оставаться, плохо что народ в данные сказки постоянно верит и верить будет.
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2k
MrMopnex 55 минут назад
Помню в 90ых мы миллионерами были... Не из той пьесы случайно?
Ну и опять же, все в курсе, как рассчитываются средние зарплаты. Как в притче про голубцы
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2k
fraxinus 56 минут назад
А будет ли рубль?
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9k
Гвоздь Час назад
к 2027 году всё может быть. Кто вспомнит эти прогнозы?
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94
Бывалый Трус Час назад
Комментарий к фото
К чему такие картинки в тексте? Автор не верит прогнозам Минэкономразвития?
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50
komod77 Час назад
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39k
Андрей Иванов Час назад
А яйца станут 800 р за десяток
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1462 поста (1390 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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