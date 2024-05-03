"Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей"

По прогнозу Минэкономразвития зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей. Но это
не точно не завтра, а к 2027 году.
Министерство экономического развития РФ представило прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, в том числе по росту заработной платы в России. Согласно ему, средняя зарплата в стране превысит отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году.
Как пишет газета «Ведомости», этот прогноз учитывает как базовый, так и консервативный сценарии развития экономики, что позволяет говорить о высокой вероятности выхода доходов россиян на такой уровень.
Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам рублей (+13,6%). Но затем темп роста начнет замедляться
, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.
По прогнозам, в 2025 году показатель достигнет 90 тысяч рублей (+8,4%), в 2026 году – 97 039 рублей (+7%).
К концу прогнозного периода, то есть в 2027 году, средняя зарплата в России достигнет 103 403 рублей (+6,6%).
Консервативный сценарий, предполагающий более высокую инфляцию и падение курса рубля, также прогнозирует рост зарплат до уровня выше 100 тысяч рублей к 2027 году. В этом случае номинальные зарплаты в 2024 году вырастут до 82 456 рублей, а в 2027 году достигнут 100 617 рублей.
Держимся! До 2027 года, совсем не много осталось!
Источник:
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Лишь бы не одной купюрой.
Ну и опять же, все в курсе, как рассчитываются средние зарплаты. Как в притче про голубцы
Они любят все куриными яйцами измерять.