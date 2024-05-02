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Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая

Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая

Автор:
02 мая 2024 21:50
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   ситуации   смех   фрики   
2508
16

Тот случай, когда очень сложно придумать вступительный текст к посту. Тут лучше один раз увидеть, чем пытаться описывать словами.

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Метки: Метро   Прикол   Юмор   ситуации   смех   фрики   
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17  комментариев
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583
mik6059 59 минут назад
6. Здесь ашибак столка... Там нет ашибак. Белорусский сайт на сумке - .by. Просто по-белорусски написано
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5k
@nners 3 секунды назад
Афтар афца.
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19k
babuby 7 минут назад
6. Там 0 ошибок!
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90
Бывалый Трус 19 минут назад
Комментарий к фото
10. Опять ошибка в названии города Оркск

Если вы не перестанете называть наш Орск Оркском, то мы будем называть ваш Киев по-английски - Kyiv. Сами понимаете, звучит не лучше.
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7k
Харон ( Χάρων) 20 минут назад
Сборник хрени
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275
Александр 22 минуты назад
6.
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3k
SaveUs Полчаса назад
Удаление папы. Как грустно. Так грустно что хочется курить
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13k
U55R Полчаса назад
Зачем этот пост?
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90
Бывалый Трус 43 минуты назад
Комментарий к фото
Это белорусский язык. Причём тут ошибки то?
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39k
Андрей Иванов 45 минут назад
Зайка
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39k
Андрей Иванов 46 минут назад
Интересное место для потёртостей на джинсах
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8k
Mauritanien 50 минут назад
Херь.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1036 постов (1081 в горячем)

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