Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая

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Тот случай, когда очень сложно придумать вступительный текст к посту. Тут лучше один раз увидеть, чем пытаться описывать словами.
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