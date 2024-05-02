Президент России наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Медалей удостоились три школьника, подрабатывавших в концертном зале гардеробщиками.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" двух школьников и одного студента, которые во время теракта в "Крокусе" помогали людям эвакуироваться из горящего концертного зала. Медалями "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях" удостоились Артём Донсков, Никита Иванов и Ислам Халилов, говорится в тесте документа.
Отмечается, что молодые люди подрабатывали в концертном зале гардеробщиками. И когда началась пальба и паника, ребята, следуя инструкции, смогли вывести из здания около ста человек. После них через те же выходы самостоятельно смогли эвакуироваться ещё несколько сотен человек.
Донсков и Халилов — одноклассники. Они ученики восьмого класса красногорской школы №19. В конце марта они уже получили благодарственные грамоты "самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим" из рук уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" произошёл вечером 22 марта. По последним данным погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. По делу о террористическом акте задержаны 12 фигурантов, расследование причастности и степени вовлеченности каждого из них закончится в конце мая.
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родителям поклон
В Питере гастеру картину и грамоту дали за спасение при пожаре.
Мотивировать нужно поступки, и сильно мотивировать. Чтоб другие равнялись.
А от Государства еще не плохо было бы как минимум льготы при поступлении в ВУЗы
Ну раз ЭТО ФАКТ, с твоих же слов, значит есть и данные статистики, против которых не попрешь.
А раз ты задаешь подобные вопросы, то нихрена у тебя нет и ФАКТ, не более чем твоя фантазия.
Если я не прав, то будь любезен огласить статистику.
Тогда это будет факт.
Пока получается как я написал