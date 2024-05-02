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Президент России наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Президент России наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Автор:
02 мая 2024 19:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Спасение   медаль   награждение   теракт в Крокус Сити Холле   указ   школьники   
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Медалей удостоились три школьника, подрабатывавших в концертном зале гардеробщиками.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" двух школьников и одного студента, которые во время теракта в "Крокусе" помогали людям эвакуироваться из горящего концертного зала. Медалями "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях" удостоились Артём Донсков, Никита Иванов и Ислам Халилов, говорится в тесте документа.

Отмечается, что молодые люди подрабатывали в концертном зале гардеробщиками. И когда началась пальба и паника, ребята, следуя инструкции, смогли вывести из здания около ста человек. После них через те же выходы самостоятельно смогли эвакуироваться ещё несколько сотен человек.


Донсков и Халилов — одноклассники. Они ученики восьмого класса красногорской школы №19. В конце марта они уже получили благодарственные грамоты "самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим" из рук уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Террористический акт в "Крокус Сити Холле" произошёл вечером 22 марта. По последним данным погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. По делу о террористическом акте задержаны 12 фигурантов, расследование причастности и степени вовлеченности каждого из них закончится в конце мая.

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Метки: Видео   Спасение   медаль   награждение   теракт в Крокус Сити Холле   указ   школьники   
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17  комментариев
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5k
Василий Афиногенов Час назад
молодцы!
родителям поклон
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8k
Mauritanien 3 минуты назад
Денег бы дали. Медали стоят столько же что и грамоты. Позор.
В Питере гастеру картину и грамоту дали за спасение при пожаре.
Мотивировать нужно поступки, и сильно мотивировать. Чтоб другие равнялись.
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17k
ss 13 минут назад
Вот это "слово пацана", а не та поделка, что по ТВ показывают.
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Честь и хвала Вам, ребятки.
А от Государства еще не плохо было бы как минимум льготы при поступлении в ВУЗы
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4k
Сергей С Полчаса назад
Молодцы!
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92
Бывалый Трус 41 минуту назад
Героические подростки. И если я правильно понимаю, ничего кроме грамот не получили. А сколько народа спасли силовики?
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92
Бывалый Трус Роман 22 минуты назад
Причём здесь меркантильная сторона? Просто героизм надо пощрять. А то последнее время то огнетушитель, то картину, то грамоты героям дарят. Думаете они не заслужили какого-нибудь подарка?
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92
Бывалый Трус GROMOZEKA 18 минут назад
Ну, почему же тупые. Я не говорю за все предотвращённые теракты. Я говорю только за Крокус. И это факт в Крокусе эти дети сработали лучше, чем силовики, реально спася много жизней.
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92
Бывалый Трус Роман 2 минуты назад
Ну, это же дети. Ну, не думают они пока о строительстве жилья и о скидке при оплате ЖКХ. Подарите им что-нибудь как детям. Сейчас.
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18k
a_komolow 44 минуты назад
Из них нормальные мужики вырастут!
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16k
Александр Сучков 57 минут назад
Супер!!!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2057 постов (2062 в горячем)
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