Президент России наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Отмечается, что молодые люди подрабатывали в концертном зале гардеробщиками. И когда началась пальба и паника, ребята, следуя инструкции, смогли вывести из здания около ста человек. После них через те же выходы самостоятельно смогли эвакуироваться ещё несколько сотен человек.

Донсков и Халилов — одноклассники. Они ученики восьмого класса красногорской школы №19. В конце марта они уже получили благодарственные грамоты "самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим" из рук уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.