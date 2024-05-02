Полиция не оценила очумелые ручки и выписала штраф

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В Волгограде сотрудники мотовзвода городской Госавтоинспекции остановили водителя, приделавшего к арендованному электросамокату кресло. Был выписан штраф в размере 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ.
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Метки: sim Видео ГИБДД ДПС ДТП ПДД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина штраф электросамокат
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