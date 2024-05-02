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Полиция не оценила очумелые ручки и выписала штраф

Полиция не оценила очумелые ручки и выписала штраф

Автор:
02 мая 2024 09:26
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   штраф   электросамокат   
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В Волгограде сотрудники мотовзвода городской Госавтоинспекции остановили водителя, приделавшего к арендованному электросамокату кресло. Был выписан штраф в размере 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ.
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Метки: sim   Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   штраф   электросамокат   
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1  комментарий
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дмитрий викторович Час назад
Надо было ещë за проезд на красный поиметь!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1436 постов (1457 в горячем)

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