Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка

Особых подробностей об истории данного экземпляра Mega Cruiser авторы объявления не приводят. Известно, что в США машина попала из Японии в 2023 году. На её одометре значится чуть более 114 тысяч километров, а перед выставлением на торги дилер провёл небольшое сервисное обслуживание. В частности, мастера поработали с электрикой и тормозами, а также обули внедорожник в свежие 37-дюймовые покрышки Nitto Trail Grappler.



В движение 5-метровый, 2.9-тонный Mega Cruiser приводится 4.1-литровым дизельным агрегатом, выдающим 155 сил и 382 Нм крутящего момента. Работает агрегат с 4-ступенчатым автоматом и системой полного привода с блокировками центрального, а также переднего и заднего дифференциалов. С маневрированием автомобилю помогают поворотные задние колёса. Внимания заслуживает наличие бортовой системы подкачки колёс и полностью независимой подвески.



Максимальная ставка на автомобиль составила 144 тысячи долларов или 13,4 миллиона рублей по текущему курсу.