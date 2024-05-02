Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка

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Всего в мире было выпущено около 3 тысяч экземпляров внедорожников Toyota Mega Cruiser, 133 из которых были предназначены для гражданских целей и только 12 из них с левым расположением руля. Именно такой экземпляр 1996 года выпуска и с пробегом 114 тысяч километров был выставлен на аукцион.
Особых подробностей об истории данного экземпляра Mega Cruiser авторы объявления не приводят. Известно, что в США машина попала из Японии в 2023 году. На её одометре значится чуть более 114 тысяч километров, а перед выставлением на торги дилер провёл небольшое сервисное обслуживание. В частности, мастера поработали с электрикой и тормозами, а также обули внедорожник в свежие 37-дюймовые покрышки Nitto Trail Grappler.
В движение 5-метровый, 2.9-тонный Mega Cruiser приводится 4.1-литровым дизельным агрегатом, выдающим 155 сил и 382 Нм крутящего момента. Работает агрегат с 4-ступенчатым автоматом и системой полного привода с блокировками центрального, а также переднего и заднего дифференциалов. С маневрированием автомобилю помогают поворотные задние колёса. Внимания заслуживает наличие бортовой системы подкачки колёс и полностью независимой подвески.
Максимальная ставка на автомобиль составила 144 тысячи долларов или 13,4 миллиона рублей по текущему курсу.
В движение 5-метровый, 2.9-тонный Mega Cruiser приводится 4.1-литровым дизельным агрегатом, выдающим 155 сил и 382 Нм крутящего момента. Работает агрегат с 4-ступенчатым автоматом и системой полного привода с блокировками центрального, а также переднего и заднего дифференциалов. С маневрированием автомобилю помогают поворотные задние колёса. Внимания заслуживает наличие бортовой системы подкачки колёс и полностью независимой подвески.
Максимальная ставка на автомобиль составила 144 тысячи долларов или 13,4 миллиона рублей по текущему курсу.
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