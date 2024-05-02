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Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка

Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка

Автор:
02 мая 2024 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Mega Cruiser   Toyota   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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Всего в мире было выпущено около 3 тысяч экземпляров внедорожников Toyota Mega Cruiser, 133 из которых были предназначены для гражданских целей и только 12 из них с левым расположением руля. Именно такой экземпляр 1996 года выпуска и с пробегом 114 тысяч километров был выставлен на аукцион.
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Метки: Mega Cruiser   Toyota   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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1  комментарий
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6k
Роман 24 минуты назад
Классный аппарат - хоть и редкий...
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1249 постов (1240 в горячем)

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