Парень требует к себе уважения - потому что у него есть наушники от Apple

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Парень из этого ролика, скорее всего, какой-то не очень нормальный пранкер. Если это не так, а говорит он все серьезно - тогда это, так скажем, "беда". Как бы там ни было, он заявляет, что его нужно уважать. Почему? Потому что у него есть наушники от компании Apple.
Осторожно со звуком, присутствует ненормативная лексика.
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