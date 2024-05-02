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Парень требует к себе уважения - потому что у него есть наушники от Apple

Парень требует к себе уважения - потому что у него есть наушники от Apple

Автор:
02 мая 2024 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Apple   Видео   Странные   конфликт   люди   маты   наушники   уважение   
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Парень из этого ролика, скорее всего, какой-то не очень нормальный пранкер. Если это не так, а говорит он все серьезно - тогда это, так скажем, "беда". Как бы там ни было, он заявляет, что его нужно уважать. Почему? Потому что у него есть наушники от компании Apple.

Осторожно со звуком, присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Apple   Видео   Странные   конфликт   люди   маты   наушники   уважение   
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12  комментариев
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33k
Владимир 52 минуты назад
Дебил обычный, одна штука.
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Михаил 19 секунд назад
Это ж обычные, не pro, никакого уважения )
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31k
AzuveR Минуту назад
Дед,красавчик. Моментальная реакция на дебила, с посылом именно туда ,куда дебилу просто необходимо издовать. Честно говоря ждал,что дед ему волшебного пендаля ,на дорожку выпишет.
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3k
Звёздный странник 3 минуты назад
Какое может быть уважение к телу, у которого тикток головного мозга?
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36k
Fat Lynx 12 минут назад
Чет какай-то суровый Карлсон... а Малыш вырос в долбо*ба!
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9k
Alex 22 минуты назад
Все по факту объяснил
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28k
Sheir 23 минуты назад
Дедок -красавчик) Выказал уважение по полной программе.
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5k
Василий Афиногенов 37 минут назад
ля,так и выпрашивает люлей!
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25k
Shtoppi 42 минуты назад
обычно такое поведение у подобных персонажей улетучивается после первых же пи34юлей.
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62k
dima423 48 минут назад
очередной пранкер туповатый)
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4k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
жалко не дал писды ушлепку. и наушники нужно было засунуть ему туда где не светит солнце.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3548 постов (3377 в горячем)

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