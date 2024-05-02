Парень требует к себе уважения - потому что у него есть наушники от Apple



Парень из этого ролика, скорее всего, какой-то не очень нормальный пранкер. Если это не так, а говорит он все серьезно - тогда это, так скажем, "беда". Как бы там ни было, он заявляет, что его нужно уважать. Почему? Потому что у него есть наушники от компании Apple.

