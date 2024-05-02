Блиновская обратилась в суд, чтобы признать себя банкротом

Стало известно, что Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать её банкротом. Об этом сообщает РБК. Уточняется, что кредиторами указаны ФНС России и банк ВТБ.

«Складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — поясняла адвокат Блиновской.

Однако признание банкротом - судя по всему крайняя мера. Перед этим Блиновская заявила, что готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам. После этого, на последнем суде, королева инфоцыган плакала, просила сжалиться и отправить её домой к детям.