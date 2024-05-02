Блиновская обратилась в суд, чтобы признать себя банкротом

Суд оставил Блиновскую в СИЗО, и она старается изо всех сил его покинуть.
Стало известно, что Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать её банкротом. Об этом сообщает РБК. Уточняется, что кредиторами указаны ФНС России и банк ВТБ.
«Складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — поясняла адвокат Блиновской.
Однако признание банкротом - судя по всему крайняя мера. Перед этим Блиновская заявила, что готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам. После этого, на последнем суде, королева инфоцыган плакала, просила сжалиться и отправить её домой к детям.
На последнем заседании Блиновская заявила, что готова отдать всё имущество, чтобы погасить долги перед государством и выйти на свободу.
За это время я много чего осознала. Я признаю свои ошибки и признаю свою вину. Почему я не делала этого раньше?
Но суд это не убедило и он продлил ей содержание в СИЗО ещё на 3 месяца. Уголовное дело королевы марафонов насчитывает 40 томов и 12 коробок с вещдоками. По данным суда, инфоцыганка должна государству более миллиарда рублей. Последние данные - за ноябрь 2023 года. Тогда Блиновская должна была 1,4 млрд руб. (вместе со штрафами). Чистая задолженность по налогам на тот момент была 918 млн руб.
Дело Елены Блиновской стало самым громким из дел всех инфоцыган, которых начали проверять в ФНС. Блиновская устраивала онлайн-марафоны исполнения желаний, обещала своим поклонникам кучи денег "если в это верить". Как ни странно, но целые толпы женщин велись на обман и несли Блиновской свои деньги. Получая доход, она не платила налоги государству, отмывая деньги через несколько фирм. Счета Блиновской арестованы. Елену обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере, возможное наказание - до 16 лет в колонии.
Источник:
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Сотня? Для таких сумм там 15%, тогда всего будет около 6,7 лярдов. Где, где - потратила )
А вот расплата для всех одна: ***
"Бумеранг" никто не отменял. :)