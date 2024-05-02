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Блиновская обратилась в суд, чтобы признать себя банкротом

Блиновская обратилась в суд, чтобы признать себя банкротом

Автор:
02 мая 2024 19:02
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   СУД   банкротство   блогеры   деньги   долг   инфоцыгане   
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Суд оставил Блиновскую в СИЗО, и она старается изо всех сил его покинуть.

Стало известно, что Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать её банкротом. Об этом сообщает РБК. Уточняется, что кредиторами указаны ФНС России и банк ВТБ.

«Складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — поясняла адвокат Блиновской.

Однако признание банкротом - судя по всему крайняя мера. Перед этим Блиновская заявила, что готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам. После этого, на последнем суде, королева инфоцыган плакала, просила сжалиться и отправить её домой к детям.

На последнем заседании Блиновская заявила, что готова отдать всё имущество, чтобы погасить долги перед государством и выйти на свободу.

За это время я много чего осознала. Я признаю свои ошибки и признаю свою вину. Почему я не делала этого раньше?

Но суд это не убедило и он продлил ей содержание в СИЗО ещё на 3 месяца. Уголовное дело королевы марафонов насчитывает 40 томов и 12 коробок с вещдоками. По данным суда, инфоцыганка должна государству более миллиарда рублей. Последние данные - за ноябрь 2023 года. Тогда Блиновская должна была 1,4 млрд руб. (вместе со штрафами). Чистая задолженность по налогам на тот момент была 918 млн руб.

Дело Елены Блиновской стало самым громким из дел всех инфоцыган, которых начали проверять в ФНС. Блиновская устраивала онлайн-марафоны исполнения желаний, обещала своим поклонникам кучи денег "если в это верить". Как ни странно, но целые толпы женщин велись на обман и несли Блиновской свои деньги. Получая доход, она не платила налоги государству, отмывая деньги через несколько фирм. Счета Блиновской арестованы. Елену обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере, возможное наказание - до 16 лет в колонии.

Источник:

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Метки: Блиновская   СУД   банкротство   блогеры   деньги   долг   инфоцыгане   
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8  комментариев
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ели, пили, веселились, посчитали прослезились
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479
sniperok 8 минут назад
ну и рожа у нее поганая
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11k
BarOb 21 минуту назад
Сколько таких ещё по стране, даже у нас в городе, пусть помельче, но собирают залы с билетами стоимостью по несколько тысяч и учат как поверить в себя и начать дышать маткой или притягивать деньги через звёзды
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Лярд налогов. Пусть это 13%. А где тогда сотня лярдов дохода??? Банкрот б**ть! банкротом она станет только на том свете, когда сдохнет!
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9k
Онотолей 38 минут назад
Будут прессовать пока фактически бомжихой не станет с которой нечего будет взять.Тогда может и отпустят, а может и отсидит сперва несколько лет.В любом случае отожмут всё.
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1k
c3nsor3d 45 минут назад
Дело "Мавроди" и иже других) жило, живёт, ... и пока тупые люди на свете есть...)((
А вот расплата для всех одна: ***
"Бумеранг" никто не отменял. :)
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99
Alex 2 часа назад
Хорошо за нее взялись, кому ж она дорогу перешла
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4984 поста (4770 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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